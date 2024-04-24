Продолжается сбор средств на дроны-бомберы "Дикі шершні" для подразделений FPV-операторов. ВИДЕО
Бомбер - идеальное решение для многоразового использования FPV-дрона. Благодаря такому дрону наши защитники могут делать десятки вылетов одним дроном, сбрасывая на головы российским оккупантам новые порции взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, присоединяйтесь к сбору "Диких шершнів" на партию бомберов для защитников Украины. Ваш донат - это "взрывная" помощь в борьбе с врагом.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Карточка банка: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
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Сергій Малецький
показать весь комментарий24.04.2024 21:57 Ответить Мне нравится 0
Дима Л #583950
показать весь комментарий25.04.2024 07:40 Ответить Мне нравится 0
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