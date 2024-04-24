Продолжается сбор средств на дроны-бомберы "Дикі шершні" для подразделений FPV-операторов. ВИДЕО

Бомбер - идеальное решение для многоразового использования FPV-дрона. Благодаря такому дрону наши защитники могут делать десятки вылетов одним дроном, сбрасывая на головы российским оккупантам новые порции взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, присоединяйтесь к сбору "Диких шершнів" на партию бомберов для защитников Украины. Ваш донат - это "взрывная" помощь в борьбе с врагом.

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