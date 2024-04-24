РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 703 2

Продолжается сбор средств на дроны-бомберы "Дикі шершні" для подразделений FPV-операторов. ВИДЕО

Бомбер - идеальное решение для многоразового использования FPV-дрона. Благодаря такому дрону наши защитники могут делать десятки вылетов одним дроном, сбрасывая на головы российским оккупантам новые порции взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, присоединяйтесь к сбору "Диких шершнів" на партию бомберов для защитников Украины. Ваш донат - это "взрывная" помощь в борьбе с врагом.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Детонация боеприпасов после удара дрона "Дикі шершні" по полевому складу оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

сбор (300) Дикие шершни (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цьму плані довіряю тільки Петру Порошенко . Від всіх остальних "благодійників і збирачів пожертв" я не бачив відеозвітності , так щоб урочисто кожному екіпажу передали енну кількість дронів . Не вірю.
показать весь комментарий
24.04.2024 21:57 Ответить
бот
показать весь комментарий
25.04.2024 07:40 Ответить
 
 