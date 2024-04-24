Мужчина пытался на надувном матрасе форсировать Днестр, чтобы попасть в Молдову. ВИДЕО

39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через реку Днестр в Молдову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пловца, преодолевавшего дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, пограничники задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.

Как выяснилось, мужчина воспользовался услугами одного из мессенджеров, из которого дистанционно получал указания, куда и как ему следовать. Координаторы предложили ему воспользоваться надувным матрасом, а сменную одежду, документы и телефон сложить в рюкзак. Эта услуга должна была бы ему стоить 4 тысячи евро, из которых половину он уже оплатил авансом.

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За попытку незаконного пересечения границы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.