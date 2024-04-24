Мужчина пытался на надувном матрасе форсировать Днестр, чтобы попасть в Молдову. ВИДЕО
39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через реку Днестр в Молдову.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пловца, преодолевавшего дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, пограничники задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.
Как выяснилось, мужчина воспользовался услугами одного из мессенджеров, из которого дистанционно получал указания, куда и как ему следовать. Координаторы предложили ему воспользоваться надувным матрасом, а сменную одежду, документы и телефон сложить в рюкзак. Эта услуга должна была бы ему стоить 4 тысячи евро, из которых половину он уже оплатил авансом.
За попытку незаконного пересечения границы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Молдові ,завдяки таким свідомим українцям, які то в жіноче перевдягаються, то в чемоданах ховаються, то на матрацах долають річки- вже не те що анекдоти, а цілі п'єси ставлять)
...мдаа...
А той що писав текст пісні - явно взагалі не розрізняє де молдовський циган, а де гагауз. какая разніца - москалі з'їдять будь-яке ...
А для рашистських шпигунів чи навіть ДРГ - саме те.
Якщо серйозно , а не з чорним гумором , то дійсно більшість із тих хто таким чином намагається з країни втекти , маючи чималі кошти , схожі на ідіотів . Причину зрозуміти важко , але думаю що більш за все - у таких людей стресовий стан , який не дає адекватно сприймати реальність .
Ось вам морська піхота на матрасі...
Возле меня в том году сдали новострой. Так почти половину квартир купили украинцы. Живут семьями,с детьми,вся парковка забита машинами с укр.номерами.
Ті хто його знімав і затримував на фронті не були.
Яке вони мають право називати ухилянтами ?