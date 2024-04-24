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Мужчина пытался на надувном матрасе форсировать Днестр, чтобы попасть в Молдову. ВИДЕО

39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через реку Днестр в Молдову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пловца, преодолевавшего дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, пограничники задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.

Как выяснилось, мужчина воспользовался услугами одного из мессенджеров, из которого дистанционно получал указания, куда и как ему следовать. Координаторы предложили ему воспользоваться надувным матрасом, а сменную одежду, документы и телефон сложить в рюкзак. Эта услуга должна была бы ему стоить 4 тысячи евро, из которых половину он уже оплатил авансом.

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За попытку незаконного пересечения границы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6421) граница (5269) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+17
Ще один ЗЕ-виборець тікає від "кінця епохі бєднасті"... за 4000 евро переплисти Дністер на матраці. Да про такий відпочинок за часів "бариги" він міг лише мріяти. Бійся своїх мрій, бо вони можуть стати реальністю... Цікаво він встиг "хоть паржать"?
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24.04.2024 21:26
+14
Я хочу дожити до кінця цієї вистави, і побачити її фінал. і кінець цієї мразоти.

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24.04.2024 21:18
+13
тепер буде форсувати Дніпро в районі Кринок(можливо, на цьому ж матраці)
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24.04.2024 21:02
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Адміністративне правопорушення!!! Гривень200 штрафу?
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24.04.2024 21:02 Ответить
Ніякої уяви (( Он люди як хотіли , то одного з групи переодягнули в однострій і у його супроводі іще четверо без проблем кордон перейшли , прикордонники тільки відео зняли , вочевидь , передадуть порушникам кордону на довгу пам'ять ((
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24.04.2024 21:05 Ответить
Нагорода за успішні навчання та телекартинку!
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24.04.2024 21:06 Ответить
За таке порушення накладається штраф в розмірі 1 мільярдної частини ВВП
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24.04.2024 21:55 Ответить
та то він тест проходив кандидатом у Військово-Морські Сили України!
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25.04.2024 08:52 Ответить
тепер буде форсувати Дніпро в районі Кринок(можливо, на цьому ж матраці)
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24.04.2024 21:02 Ответить
Та ні, дадуть нормальний надувний човен
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24.04.2024 21:07 Ответить
А хотів просто подивитися, як циганка-молдаванка збирає виноград... От ви коли небуть бачили, як цигани виноград збирають?
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24.04.2024 21:07 Ответить
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24.04.2024 21:28 Ответить
Ну взагалі-то смуглянка, бо ваш гумор недоречний)
В Молдові ,завдяки таким свідомим українцям, які то в жіноче перевдягаються, то в чемоданах ховаються, то на матрацах долають річки- вже не те що анекдоти, а цілі п'єси ставлять)
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24.04.2024 21:32 Ответить
https://mirpesen.com/lyrics/tsyganka-moldavanka-7294/ https://mirpesen.com/lyrics/tsyganka-moldavanka-7294/

...мдаа...
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24.04.2024 21:41 Ответить
Віктор Федорович, не робіть з себе вумного, бо у вашому прикладі циганка виноград не збирає)))
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24.04.2024 21:47 Ответить
Не збирає...(((
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24.04.2024 21:54 Ответить
Цікаво що жителі Молдови заспівають,якщо в них таке почнеться???
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24.04.2024 21:57 Ответить
якщо дослівно, то смуглянка-молдаванка. молдаванки досить привабливі дівчата, навіть красуні (як на мій естетичний смак).
А той що писав текст пісні - явно взагалі не розрізняє де молдовський циган, а де гагауз. какая разніца - москалі з'їдять будь-яке ...
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24.04.2024 21:35 Ответить
Так казати теж, якось...бо тоді треба казати, які дівчата не привабливі...
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24.04.2024 21:55 Ответить
ага, знайшов дурня. Зрозуміло, що смаки у всіх різні. але саме румунки та молдаванки (не всі) є дуже привабливі. Я багато дивився відео з їх націнальними танцями та співами і там інколи такі попадаються, що все телевізійне кодло аж розтануло від того вигляду. в принципі наші теж. бо ми з ними досить близькі через історію.
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24.04.2024 22:32 Ответить
не вгадав , тепер він отримає умовну судимість і буде за гроші консультувати інших ; нічого особистого , просто бізнес ((
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24.04.2024 21:07 Ответить
" нічого він не втратив взагалі." Що ви цим хотіли сказати ? Поясніть , якщо не важко ....
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24.04.2024 21:09 Ответить
Тому молдавани його відправлять назад. Щоб і за них, по факту, воював. І лишні роти, бідній країні теж не потрібні
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24.04.2024 21:11 Ответить
Видно, що кордон на Півдні дзюравий: підійти до берега прикордонної річки з плавзасобом - не проблема.
А для рашистських шпигунів чи навіть ДРГ - саме те.
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24.04.2024 21:06 Ответить
Нічого подібного. Охороняється спільно з молдаванами. Які ухилянтів відправляють назад в Україну, коли комусь із них пощастить все ж перетнути кордон. Тому цей напрямок абсолютно безперспективний. Як і деякі інші
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24.04.2024 21:09 Ответить
Судячи із кількості порушників кордону - не такий вже той напрямок і безперспективний ..... Чи ви усих цих осіб вважаєте повними ідіотами ? Раптом все ж вважаєте їх такими, то поясніть як ці особи мають повні кишені доларів , а адекватні кінці з кінцями не зведуть ?
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24.04.2024 21:15 Ответить
Звідки в них ті долари, я не знаю. Але віддати чотири, п'ять і більше тисяч долларів невідомим чувакам з телеграм-каналу, чи можна їх назвати розумними?
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24.04.2024 21:22 Ответить
Ну якщо для такої особи ті пару тисяч доларів чи євро незначна сума , то чому їх називати неадекватами ? Ви ж себе , коли милостиню даєте , таким не вважаєте ? Тут навіть інше можна сказати - людина нетерпима до хабарів , бо замість дати на лапу держслужбовцю і все "порішати" , вирішила зламати корупційну схему ((
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24.04.2024 21:28 Ответить
Не факт, що незначна. Могли батки зі своїх накопичень дати, чи може ці гроші взяті в борг. Чи бабуся пішла у засвіти, а внук-ухилянт продав квартиру. І за рахунок цих грошей, спробував втекти з країни. Варіантів безліч
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24.04.2024 21:40 Ответить
Ви погляньте на наше консульство у Польщі - скільки бабусь із квартирами вважко знайти ((
Якщо серйозно , а не з чорним гумором , то дійсно більшість із тих хто таким чином намагається з країни втекти , маючи чималі кошти , схожі на ідіотів . Причину зрозуміти важко , але думаю що більш за все - у таких людей стресовий стан , який не дає адекватно сприймати реальність .
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24.04.2024 22:13 Ответить
Той чувак теж так думав...
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24.04.2024 21:14 Ответить
Про що думав той чувак знає лише він (( Головне що проблеми з коштами не мав - дві тисячі євро віддав ні за що , не задумуючися , вочевидь , для нього це не гроші
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24.04.2024 21:19 Ответить
Відсьогодні влада очікує зворотній трафік... (Ніт)
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24.04.2024 21:10 Ответить
Угу (( від завтра на в'їзд черги на місяць ((
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24.04.2024 21:20 Ответить
Я хочу дожити до кінця цієї вистави, і побачити її фінал. і кінець цієї мразоти.

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24.04.2024 21:18 Ответить
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24.04.2024 21:23 Ответить
Візірь вкрай акуєл
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24.04.2024 22:18 Ответить
ЧОЛОВІКАМ ПРИЗИВНОГО ВІКУ ЗАБОРОНИЛИ ВСІ КОНСУЛЬСЬКІ ПОСЛУГИ 23 КВІТНЯ !!! 24 КВІТНЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІЧАВСЯ ЗІ ВСІМА ПОСЛАМИ ПОСОЛЬСТВ В УКРАЇНІ !)
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24.04.2024 23:53 Ответить
Він колись доп****я
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24.04.2024 21:32 Ответить
Як казав один кінь: Дебіл *****.
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24.04.2024 21:33 Ответить
наговорив на шибеницю.
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24.04.2024 21:37 Ответить
А виборці ЗЕ! якраз і хотіли закриття кордонів відміну безвізу.
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24.04.2024 22:02 Ответить
Чергове підтвердження того, що треба за будь-яку ціну втікати звідси усім, хто хоче мати хоч якесь майбутнє та нормальне життя, а не здохнути чи існувати безправним рабом у Єрмаковстані.
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24.04.2024 22:05 Ответить
Це - фейк, який спростовано. Легко гуглиться. Єрмак не давав подібних коментарів жодному з українських або міжнародних видань.
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25.04.2024 01:19 Ответить
Добре, що хоч прикордонникам на мавіки грошей назбирали щоб Микол могли ловити
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24.04.2024 21:23 Ответить
я так думаю,що він влк пройде. і буде придатний.
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24.04.2024 21:25 Ответить
а я так думаю що до влк не дійде , бо буде судове рішення про незаконний перетин кордону згідно до статті 336 КК України , а щоб суддя дав умовно у того товариша іще залишилося трішки вагомих зелених аргументів .
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24.04.2024 21:33 Ответить
зелені скоро дозволять зекам воювати
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24.04.2024 21:42 Ответить
Між "дозволити " і "примусити " дуже велика різниця ....
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24.04.2024 21:55 Ответить
нажаль на сьогодні різниці не має.
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24.04.2024 21:57 Ответить
Не у ситуації із засудженими , щодо решти - згідний .
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24.04.2024 22:05 Ответить
я б хотів би щоб ви помилялись....
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24.04.2024 22:07 Ответить
Я б хотів щоб 2019 мені приснився , на жаль , моє хотіння .... А тут просто розберіться із діючим законодавством , його ніхто не скасовував , а там дірки розміром із Чумацький Шлях ((
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24.04.2024 22:37 Ответить
Ще один ЗЕ-виборець тікає від "кінця епохі бєднасті"... за 4000 евро переплисти Дністер на матраці. Да про такий відпочинок за часів "бариги" він міг лише мріяти. Бійся своїх мрій, бо вони можуть стати реальністю... Цікаво він встиг "хоть паржать"?
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24.04.2024 21:26 Ответить
тут ви праві, як ніколи. блище інтелектом. 73 % не
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24.04.2024 21:58 Ответить
Враньё, он плыл не в Молдову, а в Украину, чтоб данные в ТЦК обновить)))
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24.04.2024 21:26 Ответить
Кажуть тцк навіть 5000 долярів повертає тим, хто повернувся
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25.04.2024 01:21 Ответить
Не исключаю))
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25.04.2024 01:36 Ответить
Він нещасна,покинута державою квіточка!Держава його не оцінила! Вона ця квіточка хотіла знайти державу,яка належним чином оцінить його таланти і працелюбність,дасть йому вілли,машини,дівок,гроші,а головне в цій державі не буде страшних воєнкомів з їх бридкими повістками....
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24.04.2024 21:26 Ответить
А йшов би пішки по дну, то може й не помітили б!
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24.04.2024 21:28 Ответить
І для чого оті 60 плавзасобів від Великобританії?
Ось вам морська піхота на матрасі...
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24.04.2024 21:29 Ответить
Питання на засипку . Перетнув він кордон , а дальше що ? За що буде жити і де жити ? Знайти роботу він не зможе бо молдавани самі страждають від безробіття і бідноти , піти в кримінал то те саме що воювати на фронті , та і не дадуть йому такої можливості . Чувак якщо ти не втопився то вішайся бо помреш від голоду .
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24.04.2024 21:44 Ответить
Ой не розводьте кацапській наратив про страждання від бідності, безробіття і ще й голод скажіть. Хто хоче нормально там живуть і працюють, і до речі в Україні так само було.
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24.04.2024 21:53 Ответить
А Вам не приходило на думку що втікачі не в Молдову втікають,а через неї далі???
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24.04.2024 22:00 Ответить
Попросит убежища. потом может получить статус беженца. Будет получать пособие. Жильём на первое время обеспечат. Если есть специальность, то найти работу не проблема. Тем более в Кишиневе.
Возле меня в том году сдали новострой. Так почти половину квартир купили украинцы. Живут семьями,с детьми,вся парковка забита машинами с укр.номерами.
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24.04.2024 22:19 Ответить
Можливо, дружина чи хтось з рідні вже там і всі заощадження вже у них на рахунках, ще родичі в Україні можуть продати тут житло та інше майно втікача і переказати йому гроші. На початок вистачить, а якщо людина звикла до праці - завжди знайде спосіб заробити - нехай не багато але буде жива та здорова і її життя залежатиме від неї, а не від якогось мужика в військовій формі.
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24.04.2024 22:25 Ответить
Кожен день сотні чоловіків тікають з України,не хочуть захищати її.Бояться померти на фронті,але не бояться втопитися в Дністрі або Тисі.Скоро вже не буде ким поповнювати збройні сили.Значить москалі через кілька років,будуть переможно мити свої чоботи в тій же Тисі.
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24.04.2024 21:56 Ответить
Якщо людина, наприклад, соціофоб - то обираючи між армією (навіть в мирний час) чи смертю в Тисі вона обере другий варіант. А ще є такі, які бояться не померти, а важких поранень, втрати кінцівок, паралічу і т.п., або не здатні жити у тяжких умовах і вони теж краще ризикнуть, а як не пощастить - смерть від утоплення дуже швидка і лякає їх значно менше.
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24.04.2024 22:20 Ответить
потрібно почати заробляти й самому..кому розказати, що й так на карті видно? кому продати надувну качечку, супер талісман та + 100 до пливучості??
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24.04.2024 21:56 Ответить
А чого він порушник ?
Ті хто його знімав і затримував на фронті не були.
Яке вони мають право називати ухилянтами ?
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24.04.2024 22:26 Ответить
Зараз такая тенденція склалась, всі хто не в армії, ті автоматично ухилянти.
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25.04.2024 00:48 Ответить
При Ющенко был Балога- ***** Украине, теперь Эрмак- что ждать?
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24.04.2024 23:05 Ответить
КТО ЖЕ ЕГО ДО ЭТОГО ДОВЁЛ !!!???
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24.04.2024 23:25 Ответить
Він що? У відкрите море вийшов? Це щось...
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24.04.2024 23:41 Ответить
на олiмпiаду його!
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25.04.2024 04:39 Ответить
Нормально. Можна зразу в морську піхоту брати, навіть без базової підготовки!!
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25.04.2024 05:54 Ответить
Пограничники подплыли на катере, выдернули пробку из матраса и уплыли по свои делам
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25.04.2024 13:06 Ответить
 
 