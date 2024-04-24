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Наводчик-оператор о том, как они на БМП "Bradley" уничтожили российский новейший танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВИДЕО

Неподалеку от Авдеевки, в Степном, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".

Как информирует Цензор.НЕТ, экипаж "Bradley" подбил танк оккупантов, в результате у него начала крутиться башня. Добили танк FPV-дроны.

Смотрите также: Украинский экипаж БМП M2A2 "Bradley" уничтожает российских оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2255) Бутусов Юрий (4358) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Пані Шорохова , очевидно, майстриня писати текст новини, що базується на довільній інтерпретації.
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24.04.2024 22:26 Ответить
Подивився як найцікавіший документальний фільм. Дякую усім причетним до цього фільму!
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24.04.2024 23:17 Ответить
Храни тебе Боже, Герой.
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24.04.2024 23:32 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Вони не волають за кордоном, по консульським установам….
Наслідки перегляду серіалів про скотів та говнобородька, у кожного Українця, проходять по різному… Але, як свою Родину, так і свою Україну, треба захищати від московської орди!
Бо будуть, в Україні, спочатку знову - КРУТИ, а потім, - і табори ГУЛАГУ2!! Виїздити з України, можуть, виключно істоти з привладного болота, а також, літні люди та жінки з дітьми!! Усе інше, то від ЛУКАВОЇ БРЕХНІ щодо себе
Захищаймо Україну, як Родину!!
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25.04.2024 00:29 Ответить
Гарна робота.
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25.04.2024 01:00 Ответить
Короче типа.
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25.04.2024 08:23 Ответить
Найбільш звичайний воїн-українець. Не гламурний. Але каца ібоше як має бути.
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25.04.2024 21:06 Ответить
Но дело своё знает добрэ...
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26.04.2024 02:06 Ответить
 
 