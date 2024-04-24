Наводчик-оператор о том, как они на БМП "Bradley" уничтожили российский новейший танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВИДЕО

Неподалеку от Авдеевки, в Степном, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".

Как информирует Цензор.НЕТ, экипаж "Bradley" подбил танк оккупантов, в результате у него начала крутиться башня. Добили танк FPV-дроны.

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