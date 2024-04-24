Наводчик-оператор о том, как они на БМП "Bradley" уничтожили российский новейший танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВИДЕО
Неподалеку от Авдеевки, в Степном, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".
Как информирует Цензор.НЕТ, экипаж "Bradley" подбил танк оккупантов, в результате у него начала крутиться башня. Добили танк FPV-дроны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони не волають за кордоном, по консульським установам….
Наслідки перегляду серіалів про скотів та говнобородька, у кожного Українця, проходять по різному… Але, як свою Родину, так і свою Україну, треба захищати від московської орди!
Бо будуть, в Україні, спочатку знову - КРУТИ, а потім, - і табори ГУЛАГУ2!! Виїздити з України, можуть, виключно істоти з привладного болота, а також, літні люди та жінки з дітьми!! Усе інше, то від ЛУКАВОЇ БРЕХНІ щодо себе
Захищаймо Україну, як Родину!!