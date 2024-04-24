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Новости Видео Война
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Группа российских военных "отдыхает" после попытки штурма украинских позиций на Донетчине. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали штурмовую группу оккупантов под Тернами Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты трупы оккупантов, валяющиеся вокруг подбитой российской техники.

Также смотрите: Украинские защитники атаковали логово врага дронами-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+23
Відео рекомендоване як заспокійливе перед сном...
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24.04.2024 23:17
+14
Спокійної ночі МАЛИШИ....
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24.04.2024 23:16
+10
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24.04.2024 23:53
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Спокійної ночі МАЛИШИ....
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24.04.2024 23:16 Ответить
Непогано було б наводити дату. Бо відео приємне, але не дуже заспокійливе: на деревах листя немає.
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24.04.2024 23:33 Ответить
Приблизно це було десь місяць тому !!
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24.04.2024 23:55 Ответить
Кучненько так...
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25.04.2024 00:00 Ответить
Відео рекомендоване як заспокійливе перед сном...
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24.04.2024 23:17 Ответить
Так у одному казані у пеклі й варяться
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24.04.2024 23:18 Ответить
Файне слово Тroopers!
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24.04.2024 23:20 Ответить
Гарненько розляглись. Любо глянути.
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24.04.2024 23:21 Ответить
Чому ж вони в "білих журавлів" не перегортаються . Марк Бернес їм же ж наказ такий дав ...

Бо точно не їм - він співав про захісників рідної землі , а не про кривавих гвалтівників й мародерів .

Хоча й тоді було по усякому , але ж митці тоді щиро вірили , що та війна була справедливою й на те було достатньо підстав .
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24.04.2024 23:23 Ответить
Але ж як потім чітко помітила Ала Борісівна :

Нехай вам за так Валя Толкунова свою "носікі-курносіки" заспіває ...

Ось так :
Спят такие смирные, хорошие,
В целом свете лучше нет ребят.
Одеяла на сторону сброшены
И зеленки яркие горошины
На коленках содранных горят.

Карочє -- носікі-курносікі сАпят ...
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24.04.2024 23:28 Ответить
Красива інсталяція. Діє заспокійливо, та викликає задоволення і відчуття справедливості.
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24.04.2024 23:26 Ответить
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат!
Пусть солдаты лежат и смердят!
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24.04.2024 23:26 Ответить
,, Не унывайте пацаны "
Так співають кацапи !!
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24.04.2024 23:52 Ответить
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24.04.2024 23:53 Ответить
Гниє пNздота москворота.
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25.04.2024 00:15 Ответить
Тиха година...)))
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25.04.2024 00:16 Ответить
ноженьки,рученьки,кісточки скрізь отряд штурмовий,Хаймарс миттю розніс.
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25.04.2024 00:16 Ответить
Бігли орки, мабуть, не меньше 3-х км…. Захекано стомлені.
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25.04.2024 00:18 Ответить
День был трудный. Смертельно устали 😁
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25.04.2024 00:26 Ответить
Ехали в Мариуполь, квартиры смотреть. Обещали с видом на море. Обманули.
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25.04.2024 02:30 Ответить
п'ятисоті
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25.04.2024 05:53 Ответить
Пляжний сезон відкрили....
Не травень місяць - ще в "трусіках" засмагати прохолодно...!
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25.04.2024 08:41 Ответить
Листя на деревах чому не домалювали. Зараз дерева зелені.
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25.04.2024 09:27 Ответить
Красиво лежат, кучно так.. )
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25.04.2024 10:41 Ответить
Накуролесили, что даже башню у танка скинули, а теперь отдыхают... Намаялись...
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25.04.2024 12:59 Ответить
Они лежали молча в ряд, они лежали молча в ряд- их было восемь...
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26.04.2024 01:26 Ответить
 
 