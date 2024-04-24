Группа российских военных "отдыхает" после попытки штурма украинских позиций на Донетчине. ВИДЕО
Украинские воины ликвидировали штурмовую группу оккупантов под Тернами Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты трупы оккупантов, валяющиеся вокруг подбитой российской техники.
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Бо точно не їм - він співав про захісників рідної землі , а не про кривавих гвалтівників й мародерів .
Хоча й тоді було по усякому , але ж митці тоді щиро вірили , що та війна була справедливою й на те було достатньо підстав .
Нехай вам за так Валя Толкунова свою "носікі-курносіки" заспіває ...
Ось так :
Спят такие смирные, хорошие,
В целом свете лучше нет ребят.
Одеяла на сторону сброшены
И зеленки яркие горошины
На коленках содранных горят.
Карочє -- носікі-курносікі сАпят ...
Пусть солдаты лежат и смердят!
Так співають кацапи !!
Не травень місяць - ще в "трусіках" засмагати прохолодно...!