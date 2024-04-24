Группа российских военных "отдыхает" после попытки штурма украинских позиций на Донетчине. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали штурмовую группу оккупантов под Тернами Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты трупы оккупантов, валяющиеся вокруг подбитой российской техники.

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