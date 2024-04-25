Уцелевший оккупант забрал оружие и рацию у своих раненых соратников и скрылся. ВИДЕО

После удара украинского дрона оккупант обобрал своих раненых соратников и бросил их умирать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что трое оккупантов тщетно пытались сбить дрон из стрелкового оружия. Уцелел из них только один. Он осмотрел раненых, забрал автомат и рацию и убежал.

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