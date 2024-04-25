РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Видео Война
15 526 25

Уцелевший оккупант забрал оружие и рацию у своих раненых соратников и скрылся. ВИДЕО

После удара украинского дрона оккупант обобрал своих раненых соратников и бросил их умирать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что трое оккупантов тщетно пытались сбить дрон из стрелкового оружия. Уцелел из них только один. Он осмотрел раненых, забрал автомат и рацию и убежал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный россиянин о том, как попал в плен: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) дроны (3909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"... при атомном взрыве автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование..."
показать весь комментарий
25.04.2024 09:46
+9
Кацапня своїх не тільки бросає, а ще й пристрелює ранених. Руський МОР називаеться. І для нас це добре. Тому що хороший руский - це дохлий руский.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:05
+7
Чим міг - тим і поміг
показать весь комментарий
25.04.2024 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"... при атомном взрыве автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование..."
показать весь комментарий
25.04.2024 09:46 Ответить
- Передам привет вашим женам и детям )
показать весь комментарий
25.04.2024 09:52 Ответить
.... не встигне передати - черговий ударний дрон уже злітає, а розвідник відслідковує ситуацію!
показать весь комментарий
25.04.2024 10:09 Ответить
Краще б він просто втік, а радейку залишив...
показать весь комментарий
25.04.2024 09:55 Ответить
Это он на медальку отдобрал рацию.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:01 Ответить
Чим міг - тим і поміг
показать весь комментарий
25.04.2024 10:02 Ответить
Ну, ті вже не жильци, а рація і зброя - для новоприбулих. Десь так.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:04 Ответить
Кацапня своїх не тільки бросає, а ще й пристрелює ранених. Руський МОР називаеться. І для нас це добре. Тому що хороший руский - це дохлий руский.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:05 Ответить
Наш, ****, жаль тоже не втик
показать весь комментарий
25.04.2024 10:17 Ответить
А що мав робити ? сидіти чекати на дрона ? чи плакати ,що здохли ?Звичайно ,що втік
показать весь комментарий
25.04.2024 10:19 Ответить
Сруськай міф… в Україні гадить…
Окрім лайна та смертей, у московитів нічого не виходить….
Слава Україні!
показать весь комментарий
25.04.2024 10:44 Ответить
Ну вот, правильно кацапы говорят, мол, снимай шинель - иди домой.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:49 Ответить
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.(с)

Так деды воевали и внукам завещали.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:58 Ответить
Здесь полное видео про оторванную жопу и кое-что ещё:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/

Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:58 Ответить
"Нас нє дАгонєєєєєєєєшь"
показать весь комментарий
25.04.2024 11:15 Ответить
Хабар, звісно, важливіший
показать весь комментарий
25.04.2024 11:30 Ответить
якось не скрепно він це зробив. на бутилку не посадив. а кадир овець міг би ще на згадку й одтрахати тих, обох двох ))
показать весь комментарий
25.04.2024 13:22 Ответить
Мог и добить..... А так руский орк проявил гуманность, просто бросил.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:48 Ответить
Было бы гуманнее добить- второй 250-й. будет подыхать в агонии...
показать весь комментарий
26.04.2024 01:41 Ответить
руSSкие своих не бросают, руSSкие своих обкрадают.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:20 Ответить
Нє засцяв альошка до своїх повернутися!
показать весь комментарий
25.04.2024 17:21 Ответить
Все правильно, кацапів дохрєна, а ресурси обмежені, тобто зброю і обладнання треба забирати, а кацапів баби єщьо наражают...
показать весь комментарий
25.04.2024 18:19 Ответить
Ось такий він падлючий узкій мір!
показать весь комментарий
25.04.2024 23:46 Ответить
1 серия:
Крысы прячутся в тесной VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4aem/ua_drone_from_the_28th_mechanized_brigade_films_a/

2 серия:
Бурят вылез из норы, чтобы избавится от своих ног и поместиться в VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/

"Как сгореть живьём в Братской могиле"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd1d0o/ua_118th_mechanized_brigade_struck_a_group_of/
показать весь комментарий
26.04.2024 05:39 Ответить
зберися кацапська тряпка, штурм на носі,
розлігся тут, ноги пораскидав,
тіпа віддав матушке? - підеш бронежилетом!
показать весь комментарий
27.04.2024 10:41 Ответить
 
 