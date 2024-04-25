Уцелевший оккупант забрал оружие и рацию у своих раненых соратников и скрылся. ВИДЕО
После удара украинского дрона оккупант обобрал своих раненых соратников и бросил их умирать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что трое оккупантов тщетно пытались сбить дрон из стрелкового оружия. Уцелел из них только один. Он осмотрел раненых, забрал автомат и рацию и убежал.
Топ комментарии
+15 Старый Котяра #387676
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+9 Котяра Бегемот
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+7 Валентин Коваль #587289
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Окрім лайна та смертей, у московитів нічого не виходить….
Слава Україні!
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.(с)
Так деды воевали и внукам завещали.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/
Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
Крысы прячутся в тесной VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4aem/ua_drone_from_the_28th_mechanized_brigade_films_a/
2 серия:
Бурят вылез из норы, чтобы избавится от своих ног и поместиться в VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/
"Как сгореть живьём в Братской могиле"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd1d0o/ua_118th_mechanized_brigade_struck_a_group_of/
розлігся тут, ноги пораскидав,
тіпа віддав матушке? - підеш бронежилетом!