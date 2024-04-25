3-4 снаряда бьют одновременно: Воины, работающие на шведской САУ "Archer", рассказали, как уничтожают "жирные" цели. ВИДЕО

На вооружении ВСУ всего 8 САУ "Archer". Швеция передала их Украине осенью прошлого года.

Об этом говорится в видео "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

"Archer" огромна по размеру. Только колеса могут быть в человеческий рост. Барабан установки включает 21 снаряд, который машина выпускает за 3 минуты. Дальность стрельбы - до 60 километров, назначение "Archer" - контрбатарейная борьба, уничтожение "жирных" целей - таких, как вражеские артиллерийские установки.

Воины, учившиеся управлять этой установкой в течение нескольких месяцев в Швеции, рассказали о ее особенностях.

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Командир с позывным "Ганс" сказал: "Archer" на класс выше других западных образцов, а также отечественной САУ "Богдана". Эта установка полностью автоматизирована. Работа экипажа заключается в том, чтобы ее зарядить, но и заряд у нее автоматизирован: снаряды подает лапа, а наша задача - контролировать эти процессы. Во время работы мы все время находимся в машине, цель указываем на ходу".

Еще одна особенность этой САУ в том, что она может поражать одну цель несколькими снарядами, которые движутся по разной траектории. "Мы заряжаем 3-4 снаряда и они достигают цели одновременно, - рассказывает командир. - А еще мы можем запрограммировать машину так, чтобы она поражала несколько различных целей последовательно: нажали на кнопку, а пушка сама отрабатывает по одной цели и наводится на другую".

Оператор вооружения "Ворон" отметил, что преимуществом "Арчеров" является и их мобильность: "Быстро отработал - быстро ушел. Прицепные САУ - это тоже хорошо, но они стационарные. А мобильность - это жизнь".

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