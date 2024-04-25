РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Видео Война
8 432 14

3-4 снаряда бьют одновременно: Воины, работающие на шведской САУ "Archer", рассказали, как уничтожают "жирные" цели. ВИДЕО

На вооружении ВСУ всего 8 САУ "Archer". Швеция передала их Украине осенью прошлого года.

Об этом говорится в видео "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

"Archer" огромна по размеру. Только колеса могут быть в человеческий рост. Барабан установки включает 21 снаряд, который машина выпускает за 3 минуты. Дальность стрельбы - до 60 километров, назначение "Archer" - контрбатарейная борьба, уничтожение "жирных" целей - таких, как вражеские артиллерийские установки.

Воины, учившиеся управлять этой установкой в течение нескольких месяцев в Швеции, рассказали о ее особенностях.

Смотрите также: Воины 59-й ОМПБр уничтожили вражескую САУ, ПТРК и БМП российских захватчиков. ВИДЕО

Командир с позывным "Ганс" сказал: "Archer" на класс выше других западных образцов, а также отечественной САУ "Богдана". Эта установка полностью автоматизирована. Работа экипажа заключается в том, чтобы ее зарядить, но и заряд у нее автоматизирован: снаряды подает лапа, а наша задача - контролировать эти процессы. Во время работы мы все время находимся в машине, цель указываем на ходу".

Еще одна особенность этой САУ в том, что она может поражать одну цель несколькими снарядами, которые движутся по разной траектории. "Мы заряжаем 3-4 снаряда и они достигают цели одновременно, - рассказывает командир. - А еще мы можем запрограммировать машину так, чтобы она поражала несколько различных целей последовательно: нажали на кнопку, а пушка сама отрабатывает по одной цели и наводится на другую".

Оператор вооружения "Ворон" отметил, что преимуществом "Арчеров" является и их мобильность: "Быстро отработал - быстро ушел. Прицепные САУ - это тоже хорошо, но они стационарные. А мобильность - это жизнь".

Смотрите также: РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

военнослужащие (6133) САУ (207)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Щиро дякуємо, теж, і Західним Партнерам за допомогу!
Слава Україні!
показать весь комментарий
25.04.2024 10:40
+17
Шведам також слава. С незапамятных времен признавали и уважали суверенитет Украины.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:57
+14
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
25.04.2024 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Щиро дякуємо, теж, і Західним Партнерам за допомогу!
Слава Україні!
показать весь комментарий
25.04.2024 10:40 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
25.04.2024 10:48 Ответить
Шведам також слава. С незапамятных времен признавали и уважали суверенитет Украины.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:57 Ответить
І не тільки кілька місяців тусувались в Україні поки дійшли до Полтави,шведи по селах багато лишили свого *коріння*.
показать весь комментарий
25.04.2024 15:09 Ответить
такого в московії нема і ніколи не буде, працюйте браття і сестри , Слава Україні
показать весь комментарий
25.04.2024 10:55 Ответить
Офигенная вещь мужики расказывали. Особенно если нужно быстро отразить внезапную вражескую атаку такая машина в одиночку может перекрыть огневым валом несколько километров дороги даже если враг наступает под прикрытием тумана и беспилотниками невозможно корректировать огонь обычной артиллерии. Потому как Арчер стреляет по заранее разведанным координатам. А если еще касетными снарядами зарядить то может за пару минут всю вражескую колону в пыль. Единственное что их у нас очень мало всего пару штук на тысячи километров фронта. Да еще рашисты показывали что один Арчер вроде бы подбили Ланцетом
показать весь комментарий
25.04.2024 11:17 Ответить
"на тысячи километров фронта"
Це ви трохи загнули, звісно, але їх дійсно дуже мало. Буквально по 1 шт. на 100 км
показать весь комментарий
25.04.2024 11:23 Ответить
Згідно з даними сайту "Орікс" один "Арчер" було пошкоджено.
1 155-мм артилерійська система Archer: https://i.postimg.cc/c1566BWV/2011-archer-dam-08-03-24.jpg (1, пошкоджена)

показать весь комментарий
25.04.2024 13:58 Ответить
Щира подяка шведам! Фактично це чи не єдина нація, яка століттями підтримувала Україну і особливо підчас визвольних воєн.
показать весь комментарий
25.04.2024 11:44 Ответить
Это нам он - Archer, а для кацапья - Drocher! 👌
показать весь комментарий
25.04.2024 12:39 Ответить
👍

Лише одне питання: "Причепні САУ" -- це як? (цитата з тексту)
показать весь комментарий
25.04.2024 12:51 Ответить
Як як - Краб без гусянки
показать весь комментарий
25.04.2024 14:18 Ответить
Гарна робота.
Військовий це теж ремесло.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:17 Ответить
 
 