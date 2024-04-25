Жители Кемеровской области РФ "задонатили" ВСУ миллионы рублей. Тамошние власти жалуются на мошенников. ВИДЕО

Губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев призвал жителей региона не переводить деньги "мошенникам", от которых средства идут на дроны и вооружение для ВСУ.

Соответствующее видеообращение российский чиновник опубликовал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

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Губернатор добавил, что на предприятиях, в организациях и учреждениях области вводит "персональную ответственность" руководителей за "разъяснительную работу" по этому поводу.

"Каждый должен помнить: перевел деньги - помог врагу", - подытожил он.

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Ранее в марте в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне активно донатили на дроны для ВСУ просто во время выборов, на которых "победил" Путин.