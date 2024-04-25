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Жители Кемеровской области РФ "задонатили" ВСУ миллионы рублей. Тамошние власти жалуются на мошенников. ВИДЕО

Губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев призвал жителей региона не переводить деньги "мошенникам", от которых средства идут на дроны и вооружение для ВСУ.

Соответствующее видеообращение российский чиновник опубликовал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Продолжается сбор средств на дроны-бомберы "Дикие шершни" для подразделений FPV-операторов. ВИДЕО

Губернатор добавил, что на предприятиях, в организациях и учреждениях области вводит "персональную ответственность" руководителей за "разъяснительную работу" по этому поводу.

"Каждый должен помнить: перевел деньги - помог врагу", - подытожил он.

Также смотрите: Оккупант с порванным задом догорает в кустах после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Ранее в марте в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне активно донатили на дроны для ВСУ просто во время выборов, на которых "победил" Путин.

Автор: 

россия (95502) сбор (300) дроны (3909)


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Топ комментарии
+20
Всього мільйон? Мешканці цілої області? От же жлоби...
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25.04.2024 10:50
+18
Це реклама.
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25.04.2024 10:46
+14
По хорошему на расее наши кибер-фахивцы должны создавать суициидальные группы, красть данные кредитных карт, разводить малолеток кацапский на интим фото, а потом доводить их до суицида, а еще детское порево с кацапсикими детьми можно за доллары продавать похотливым западным извращенцам

Все для победы, ***** нах!!!!
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25.04.2024 10:49
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Це реклама.
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25.04.2024 10:46 Ответить
Не наїбати кацапам хоч раз на день,- себе не поважати🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🚢
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25.04.2024 10:53 Ответить
Не треба хвилюватися на московії!! Наші люди, повсюди.
Після перемоги над московською ордою, усім зарахуємо їх вклад у цю ПЕРЕМОГУ!!
Тому, думайте на московіі, про завтрашній день….
Свято наближається!! Слава Україні!!
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25.04.2024 10:49 Ответить
тепер треба їх шантажуваи, якщо не будуть далі скидати гроші для ЗСУ, то здадуть їх в фесебе.
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25.04.2024 15:28 Ответить
По хорошему на расее наши кибер-фахивцы должны создавать суициидальные группы, красть данные кредитных карт, разводить малолеток кацапский на интим фото, а потом доводить их до суицида, а еще детское порево с кацапсикими детьми можно за доллары продавать похотливым западным извращенцам

Все для победы, ***** нах!!!!
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25.04.2024 10:49 Ответить
здурів ? вгамуйся, будь ласка

Качати дані та інформувати, ложити сайти і знищувати б/д ... усе інше ... ми ж не вони ??
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25.04.2024 11:20 Ответить
Шоб перемогти ми маєм бути ще гірші ніж вони. А то придумали воєни свєта, блд...

А ещьо нужно спонсировать местних наркоманов, шоб чинили беспредел и деверсии. Поджигали леса, сливали кислоту с аккумуляторов старых в реки
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25.04.2024 11:37 Ответить
Анекдот про "теоретично і фактично" знаєш?

"тєорєтіческі у нас сємья мілліонєров, а фактічєскі - двє простітуткі і одін старий ********"
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25.04.2024 12:43 Ответить
Каким образом кислота сделает что то в реках? Там цистерны нужны будут для минимального эффекта.. Типа менее удачная рыбалка будет. Проще сжигать что нить, разбрасывать калтропы на дорогах, заливать бетон в уборные при магазинах и ресторанах
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26.04.2024 01:46 Ответить
так, саме так, то не ми, то вони все самі.
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25.04.2024 16:14 Ответить
Ми не вони, але у це війна! Взагалі-то цей "дитячий" наратив щодо правил...та по факут немає ніякиї правил на війні! Є тільки одне - або ти, або тебе!
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25.04.2024 19:32 Ответить
усі троє вище любителі дитячого порно ?? ню-ню ...
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25.04.2024 21:48 Ответить
В них в сільськіх сортирах більше за рік дітей втопиться ніж таким чином доведуть до суїцида. Ресурси треба скеровувати в ті напрямки, де буде реальний вихлоп. А те, шо ви написали - маячня.
Доречі не треба бути кіберфахівцем шою робити такі групи. Можете самі цим занятися. Дивіться тільки шоб кацапські малолітки не довели до самогубства вас.
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25.04.2024 12:12 Ответить
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25.04.2024 14:06 Ответить
Треба обережніше висловлювати наміри, а то зелені поскаржаться кураторам що вільнодумство ще не приборкана в Україні!!
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25.04.2024 12:24 Ответить
ти точно підлога.Збоченець кацапоязікій
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25.04.2024 14:22 Ответить
Все правильно, кроме детского порно - это мерзость, не нужно такое, даже во время войны
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25.04.2024 16:32 Ответить
Це вже е..на телеге канал Радікальня цім займаеться..без педофілії звісно..а все інше вовсю крутитять)))
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25.04.2024 21:48 Ответить
Всього мільйон? Мешканці цілої області? От же жлоби...
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25.04.2024 10:50 Ответить
I не кажiть-що жлоби то жлоби...
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25.04.2024 17:58 Ответить
Не заздри, матрасоголовий, в тебе так не вийди, як не тужся 🤔🧐😁 І взагалі, від тебе рязанським свинарником смердить,- здрисни тупіздєнь лахтинська, приз Тупий дня сьогодні твій 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
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25.04.2024 10:56 Ответить
Маловато буде , там наших людей приблизно 6-7 млн .
браття і сестри дякуємо але потрібно дещо потужніше за нашу неньку донатити , працюйте 🤫
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25.04.2024 10:52 Ответить
99,9 % - кончена вата. Знаю з власного досвіду - є родичі і знайомі...
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25.04.2024 14:17 Ответить
Там нет наших людей. Там есть какое то количество кацапов с украинскими фамилиями
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25.04.2024 16:34 Ответить
Я пишаюся нашою Україною!
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25.04.2024 10:53 Ответить
А він шо прослідкував весь ланцюжок - від кузбасу до дрона
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25.04.2024 10:53 Ответить
Я навіть знаю авторів цієї ідеї але вони на початку ще в березні 22 року стикнулись з нашим законодавством і службою ....

отримуючи любі переводи від орків навіть в крипті... можна нарватись на співпрацю з окупантом ... і потім довго доводити що це все йшло на зсу... тому ідея не дуже знайшла поширення люди боялись тим займатись хіба якісь аферисти... ну але краще нехай орки аферистам гроші переведуть чим окупантам на спорядження

В цьому плані держава тоді недопрацювала...
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25.04.2024 10:55 Ответить
Так может с ***** начать? ***** и его команда по кооперативу Озеру перечислило на вражеский Запад и в страны НАТО более полу триллиона долларов. Почему к ним нету вопросов
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25.04.2024 10:56 Ответить
пуло б прикольно,якщо б у нього на пінджаку ,був пультрет Стапана Андрійовича
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25.04.2024 10:58 Ответить
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25.04.2024 11:00 Ответить
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25.04.2024 14:10 Ответить
Цікаво як вони ці гроші переводили на українські рахунки.Так можна?
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25.04.2024 11:02 Ответить
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25.04.2024 11:03 Ответить
"Треба ж якось жити"
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25.04.2024 11:14 Ответить


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25.04.2024 11:15 Ответить
А кому сейчас легко?
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25.04.2024 11:38 Ответить
Мабуть він рахував лише жінок, а це велика помилка
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25.04.2024 11:16 Ответить
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25.04.2024 14:12 Ответить
И не только подсчитал, но и провел дегустацию!
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25.04.2024 12:36 Ответить
дайте ще )
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25.04.2024 11:09 Ответить
Губернатор дуже скромний. Не рублів а десятки мільонів .доларів. Українськи шахрайські "сітки" роблять дуже великий оборот, нажаль кацапи теж це роблять з нашими громадянами.
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25.04.2024 11:56 Ответить
Губернатор зрозумів що в його поле діяльності втрутились "конкуренти", коли його особисті кишені (від цього бізнесу) почали худнути.
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25.04.2024 12:23 Ответить
Або СБУ хитруни, або кацапи лохи!
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25.04.2024 12:27 Ответить
Я рассматриваю вариант и того, и того
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25.04.2024 12:37 Ответить
голос як у допи (і гепи).
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25.04.2024 12:53 Ответить
"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст" )))))
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25.04.2024 13:19 Ответить
)))))))) та хєр вам, свинособаки! Платіть!
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25.04.2024 13:18 Ответить
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25.04.2024 13:28 Ответить
Народ, але ж це непогана ідея, щоб змусити кацарилих донатити на ЗСУ. Я думаю, у нас є багато людей, які можуть технічно це розробити. У кого які ідеї? Діліться. Треба якимось чином оформити картку на москальський банк, а на неї вже під VPN збирати кошти і, можливо криптою переганяти на Стерненка наприклад. Могєбить-могєбить?
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25.04.2024 14:53 Ответить
подумав що це він кім чен ина причепив на костюм))
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25.04.2024 18:03 Ответить
ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЗ КЕМЕРОВО !)
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26.04.2024 00:25 Ответить
 
 