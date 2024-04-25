Жители Кемеровской области РФ "задонатили" ВСУ миллионы рублей. Тамошние власти жалуются на мошенников. ВИДЕО
Губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев призвал жителей региона не переводить деньги "мошенникам", от которых средства идут на дроны и вооружение для ВСУ.
Соответствующее видеообращение российский чиновник опубликовал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
Губернатор добавил, что на предприятиях, в организациях и учреждениях области вводит "персональную ответственность" руководителей за "разъяснительную работу" по этому поводу.
"Каждый должен помнить: перевел деньги - помог врагу", - подытожил он.
Ранее в марте в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне активно донатили на дроны для ВСУ просто во время выборов, на которых "победил" Путин.
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+20 Ярослав Кийко
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Після перемоги над московською ордою, усім зарахуємо їх вклад у цю ПЕРЕМОГУ!!
Тому, думайте на московіі, про завтрашній день….
Свято наближається!! Слава Україні!!
Все для победы, ***** нах!!!!
Качати дані та інформувати, ложити сайти і знищувати б/д ... усе інше ... ми ж не вони ??
А ещьо нужно спонсировать местних наркоманов, шоб чинили беспредел и деверсии. Поджигали леса, сливали кислоту с аккумуляторов старых в реки
"тєорєтіческі у нас сємья мілліонєров, а фактічєскі - двє простітуткі і одін старий ********"
Доречі не треба бути кіберфахівцем шою робити такі групи. Можете самі цим занятися. Дивіться тільки шоб кацапські малолітки не довели до самогубства вас.
браття і сестри дякуємо але потрібно дещо потужніше за нашу неньку донатити , працюйте
🤫
отримуючи любі переводи від орків навіть в крипті... можна нарватись на співпрацю з окупантом ... і потім довго доводити що це все йшло на зсу... тому ідея не дуже знайшла поширення люди боялись тим займатись хіба якісь аферисти... ну але краще нехай орки аферистам гроші переведуть чим окупантам на спорядження
В цьому плані держава тоді недопрацювала...