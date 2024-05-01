В Ростове и Воронеже раздались взрывы, возник пожар на рязанском НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 1 мая в Ростове-на-Дону, Рязани и в Воронеже (Российская Федерация) прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около 02:20 по местному времени прогремел взрыв в Воронеже. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что над регионом обнаружили дрон, который был сбит силами ПВО и средствами РЭБ. Предварительно пострадавших и разрушений на нет.

Также местные жители сообщили о взрывах в Ростове. Однако официальной информации не поступало.

Уже под утро 1 мая взрывы прогремели в Рязани. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор региона Павел Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БпЛА, долетевших до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил. Однако в сети появилось видео пожара.

Что известно о Рязанском НПЗ?

Рязанский нефтеперерабатывающий завод - находится под контролем НК "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется.

Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, по информации Politico атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали стремительный рост цен на дизтопливо в РФ.

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