В Ростове и Воронеже раздались взрывы, возник пожар на рязанском НПЗ. ВИДЕО
В ночь на 1 мая в Ростове-на-Дону, Рязани и в Воронеже (Российская Федерация) прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Около 02:20 по местному времени прогремел взрыв в Воронеже. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что над регионом обнаружили дрон, который был сбит силами ПВО и средствами РЭБ. Предварительно пострадавших и разрушений на нет.
Также местные жители сообщили о взрывах в Ростове. Однако официальной информации не поступало.
Уже под утро 1 мая взрывы прогремели в Рязани. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.
Губернатор региона Павел Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БпЛА, долетевших до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил. Однако в сети появилось видео пожара.
Что известно о Рязанском НПЗ?
Рязанский нефтеперерабатывающий завод - находится под контролем НК "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется.
Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти в год.
Напомним, по информации Politico атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали стремительный рост цен на дизтопливо в РФ.
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і це класно...
лиш одне запитання від азовського моря до білорусі, вздовж кордону
на відстані не більше 100 км близько 30 тес та ще більше розподільників...
і всі вони працюють.
хотілобся щоб як у нас.
без електрики і НПЗ працювати не буде
і нікуя не буде....
наші цього не роблять, чому???чи може я чогось не доганяю???наші ракети до 80 км
можуть це зробити.
тр ще раз, чому??
чи шкода орчих з орчинятами, чи що???
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства отметил, что объем загрузки установки доведен до 60% от доаварийного уровня.
Он добавил, что установка АТ-6 запускается 31 марта 2024 г. и за несколько дней выходит на режим.
і нпз та аеродроми теж
наші б"ють по нпз та аеродрома в не чув що нищили енергетику..
а об"єктів від моря до білорусі море
на відстані 30 150 км
бережемо економіку ***** чи шкодуємо орчих з орчинятами???
Обіцяного преЗЕдентом "мільйона дронів" ледве хватило на удари по НПЗ, за березень було використано не більше 500 бпла.
Чим бити по ТЕС?
Едине, що просити хакерів зламати систему управління ТЕС й залити туди всі виЗЕри хрипатого за останні 5 років. Такого пАтужного удари не витримає жоден мозок! Навіть електронний
хай малих але на них гроші списані
тобто вони є
і до твого відома
взждовж кордону, на відстані до +- 50км плизько 30 розподільчих чи тес
Да, і як бачите, не так воно і просто. Скільки кацапи сюди насипали, а ми в інтернеті