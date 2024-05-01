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В Ростове и Воронеже раздались взрывы, возник пожар на рязанском НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 1 мая в Ростове-на-Дону, Рязани и в Воронеже (Российская Федерация) прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около 02:20 по местному времени прогремел взрыв в Воронеже. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что над регионом обнаружили дрон, который был сбит силами ПВО и средствами РЭБ. Предварительно пострадавших и разрушений на нет.

Также местные жители сообщили о взрывах в Ростове. Однако официальной информации не поступало.

Уже под утро 1 мая взрывы прогремели в Рязани. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор региона Павел Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БпЛА, долетевших до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил. Однако в сети появилось видео пожара.

Что известно о Рязанском НПЗ?

Рязанский нефтеперерабатывающий завод - находится под контролем НК "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется.

Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, по информации Politico атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали стремительный рост цен на дизтопливо в РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Смоленской области. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3586) НПЗ (239) пожар (5943)


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Топ комментарии
+38
Доброго ранку,Україно.
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01.05.2024 06:38
+33
Пора уже прекратить гражданскую войну между воронежскими и рязанскими сепаратистами и ввести войска ООН,
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01.05.2024 06:39
+30
не спать, гниди
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01.05.2024 06:41
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Доброго ранку,Україно.
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01.05.2024 06:38 Ответить
дуже доброго...
і це класно...
лиш одне запитання від азовського моря до білорусі, вздовж кордону
на відстані не більше 100 км близько 30 тес та ще більше розподільників...
і всі вони працюють.
хотілобся щоб як у нас.
без електрики і НПЗ працювати не буде
і нікуя не буде....
наші цього не роблять, чому???чи може я чогось не доганяю???наші ракети до 80 км
можуть це зробити.
тр ще раз, чому??
чи шкода орчих з орчинятами, чи що???
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01.05.2024 22:03 Ответить
Пора уже прекратить гражданскую войну между воронежскими и рязанскими сепаратистами и ввести войска ООН,
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01.05.2024 06:39 Ответить
Нехай їм путлер введе миротворчій контингент бурятовагнеркадирів
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01.05.2024 06:43 Ответить
Навіщо там войска ООН? Томагавки краще наведуть порядок
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01.05.2024 12:13 Ответить
не спать, гниди
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01.05.2024 06:41 Ответить
Що то було, мабуть НЛО, не сіло,а впало,на базу напало! Слава ЗСУ!
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01.05.2024 06:47 Ответить
Напередодні "Одеського шашлика" непогано
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01.05.2024 06:48 Ответить
На мангали тре кури гріль розкладать. На ранок будуть прожарені
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01.05.2024 06:50 Ответить
Кстати, ценовой потолок в виде санкций на нефть не помогает. Теневой флот с нефтью вырос до тысячи танкеров
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01.05.2024 06:53 Ответить
С танкерами недоработка получается. Какой то договорняк по Новоросийску наверное есть. В обмен на зерно наверное. Посмотрим по керченского мосту. Решатся или нет ударить
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01.05.2024 07:54 Ответить
Скоріше за все бояться пошкоджень, що заблокують роботу Каспійського трубопроводного консорціуму. Там акціонери впливові.....
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01.05.2024 08:09 Ответить
Зараз один з танкерів випадково затоне. Виявиться, що він не застрахован і тисячі перетворяться на 10шт. Їм дають курсувати тільки поки перестроюється інфраструктура та потоки поставок до Європи.
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01.05.2024 08:43 Ответить
Це дуже добре. Навіть якщо забрати еффект знищення складів нафти сам факт що маскалям треба використовувати С300 для збиття дронів зменшує використання цих ракет для обстрілу українських міст. Потрібно кожну ніч запускати по 1000 дронів щоб виснажити їх ПВО в нуль і понищити всі літаки на аеродромах. Треба ставити на дрони касетні ********** тоді враження аеродромів буде більш значним.
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01.05.2024 07:10 Ответить
В Белоруссии есть нефтеперерабатывающий завод. Нужно уничтожить.
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01.05.2024 07:26 Ответить
ДЛБЙБ!!!
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01.05.2024 08:23 Ответить
Білорусія наш союзник, чи ворог?
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01.05.2024 18:38 Ответить
Всі хто забув 2022р саме через офіційні пропускні пункти Білорусі зайшла російська армія після чого весь світ жахнувся від злочинів які вони коїли на Київщині і за це спільно відповідають і білоруси бо надали допомогу агресору.
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01.05.2024 18:56 Ответить
Дімасю!!! До нас і білоруси заходили Ціла БТГр опинилася під Михайло-Коцюбинським А там збунтувалася - кинула техніку і пішла додому Бо побачила -ЯК українці зустрічають "визволителів"
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01.05.2024 19:08 Ответить
Так отож,вони союзники ***** 1.надали свою територію для транзиту військ 2.надали забезпечення та ремонт військової техніки 3.продовжують постачати зі своїх НПЗ ПММ до Смоленської області рф.
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01.05.2024 19:16 Ответить
Я це прекрасно знав ще з 2014 року Покійний Толя Кульгейко сказав на День рибака білорусам: "Сунетесь - картечи на всех хватит!"Земля пухом Толі - забрав за собою одного кацапа - підірвав гранатою!
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01.05.2024 19:27 Ответить
я повірю у щирість сусідів коли полк Калиновського перетвориться на дивізію і нарешті дасть прочухана мокшанам!
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01.05.2024 19:33 Ответить
Або лапоть. Думає , що майстерно вміє шифруватись.
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01.05.2024 21:22 Ответить
Це не ми, це метеорит.
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01.05.2024 07:27 Ответить
28 мар - ИА Neftegaz.RU. Рязанский нефтеперерабатывающий завод (https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142499-neftepererabatyvayushchiy-zavod-npz/ НПЗ ) запустил установку первичной переработки нефти АВТ-4, работа которой была приостановлена после атаки беспилотных летательных аппаратов (https://neftegaz.ru/tech-library/aviatekhnika/676518-bespilotnye-letatelnye-apparaty-bpla-/ БПЛА ) 13 марта 2024 г.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства отметил, что объем загрузки установки доведен до 60% от доаварийного уровня.
Он добавил, что установка АТ-6 запускается 31 марта 2024 г. и за несколько дней выходит на режим.
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01.05.2024 07:58 Ответить
Да уж, непорядок.
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01.05.2024 08:04 Ответить
31 березня установку запустили, а вже 1 травня її знову відвідав безпілотник. судячи з велетенського факелу - відвідав вдало.
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01.05.2024 09:51 Ответить
Сміяться при слові "лопата" Написали білоруси - нібито Лука передав пальне з Мозиря у Росію "у борг" - рятувать посівну кампанію Його закачали в дві нафтобази на Смоленщині А через добу туди "прилетіло" І це пальне згоріло А зараз кацапи "делают морду кирпичом" і відмовляються платить
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01.05.2024 11:46 Ответить
Тогда и нам за дроны должны заплатить!
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01.05.2024 13:03 Ответить
***** нищить енергетику, без якої зупиняється все
і нпз та аеродроми теж
наші б"ють по нпз та аеродрома в не чув що нищили енергетику..
а об"єктів від моря до білорусі море
на відстані 30 150 км
бережемо економіку ***** чи шкодуємо орчих з орчинятами???
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01.05.2024 08:00 Ответить
Машини без світла їздять, без бензину і дизелю - ні.
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01.05.2024 08:24 Ответить
Чим?
Обіцяного преЗЕдентом "мільйона дронів" ледве хватило на удари по НПЗ, за березень було використано не більше 500 бпла.
Чим бити по ТЕС?
Едине, що просити хакерів зламати систему управління ТЕС й залити туди всі виЗЕри хрипатого за останні 5 років. Такого пАтужного удари не витримає жоден мозок! Навіть електронний
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01.05.2024 08:45 Ответить
по твоїх підрахунках, осталось ще 999500 дронів
хай малих але на них гроші списані
тобто вони є
і до твого відома
взждовж кордону, на відстані до +- 50км плизько 30 розподільчих чи тес
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01.05.2024 08:53 Ответить
Ті бомжі звикли прати у річках та срати в дирку зі свічками, тому марнувати боезапас на енергетику немає смислу.
Да, і як бачите, не так воно і просто. Скільки кацапи сюди насипали, а ми в інтернеті
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01.05.2024 08:45 Ответить
А самому подумати складно ? Атакамсами нам забороняють бити по кацапстану. А дронами нанести такі ураження їхнім тес, як вони балістикою по наших-не вийде. Спалити якийсь трансформатор-можна, але вони його швидко відновлять і те що якісь там тисячі орків просидять біз світла декілька днів-то таке. Та хоч рік-їм насрати. Колінопріклоніння на камери із закликами "путін, памагі"-їх владі до одного місця. А от нпз для дронів якраз смачна ціль-є чому палати навіть від невеличкого дрону, якщо добре влучити. А це якраз боляче для самого ***** та його оточення. Лишньхромосомне стадо може і "при лучинах" дома без електрики посидіти, а от без нафтодоларів ***** важкувато.
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01.05.2024 09:01 Ответить
Таки Ваше питання є риторичним.
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01.05.2024 21:25 Ответить
Гори ясно, чтобы не погасло.
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01.05.2024 08:17 Ответить
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01.05.2024 08:19 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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01.05.2024 08:17 Ответить
We need more.
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01.05.2024 08:22 Ответить
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01.05.2024 09:46 Ответить
Я ❤️ рязанскоє певео
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01.05.2024 09:47 Ответить
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01.05.2024 10:10 Ответить
Горить обнадійливо і навіть оптимістично.
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01.05.2024 11:07 Ответить
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01.05.2024 11:27 Ответить
Знову кацапня не послухалась ***** і курить в неположеном месте.
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01.05.2024 12:58 Ответить
А у нас НПЗ вже давно не ********, а ціни на пальне ростуть кожного дня. І хто в цьому винен?
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01.05.2024 17:29 Ответить
О! Кацапський пропагандоніст прискакав.
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01.05.2024 17:48 Ответить
І хто ж це, на Вашу думку ?
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01.05.2024 21:26 Ответить
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01.05.2024 20:05 Ответить
Путин член карликовой макаки.
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01.05.2024 20:08 Ответить
Нічого страшного, адже ж заявлено, що все йде пр плану!
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01.05.2024 21:39 Ответить
 
 