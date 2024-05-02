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Украинские защитники отбили вражеский штурм, уничтожили МТЛБ и ликвидировали российский десант на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, которые действуют на отрезке фронта в Донецкой области, остановили попытку оккупантов прорвать оборону украинских защитников. Вражеский штурм был остановлен, захватчики понесли потери в личном составе и технике.

Очередной уничтоженной целью на фронте стал бронетранспортер МТЛБ, на котором оккупанты ехали на штурм. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с вражеской техникой украинские артиллеристы уничтожили российский десант.

В 47-й ОМБр рассказали, что захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где находились другие оккупанты.

"Как результат - противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается", - передали военные.

Также смотрите: Тело оккупанта разлетается на куски от удара дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Автор: 

уничтожение (6916) Донецкая область (9642) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Так з вами буде завжди , кончені кацапи , бо наведіть лад у себе на росіі 😡
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02.05.2024 09:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 10:27 Ответить
Таки красота!!!! Дякуємо Маґурі!!!!!
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02.05.2024 14:47 Ответить
 
 