Украинские защитники отбили вражеский штурм, уничтожили МТЛБ и ликвидировали российский десант на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, которые действуют на отрезке фронта в Донецкой области, остановили попытку оккупантов прорвать оборону украинских защитников. Вражеский штурм был остановлен, захватчики понесли потери в личном составе и технике.

Очередной уничтоженной целью на фронте стал бронетранспортер МТЛБ, на котором оккупанты ехали на штурм. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с вражеской техникой украинские артиллеристы уничтожили российский десант.

В 47-й ОМБр рассказали, что захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где находились другие оккупанты.

"Как результат - противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается", - передали военные.

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