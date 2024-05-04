За неделю РФ обстреливала украинские города и регионы более 380 раз, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели войска РФ совершили более 380 обстрелов украинских городов и регионов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрелами находились Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

"Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременные поставки оружия для наших воинов - это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни", - отмечает Зеленский.

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Он также поблагодарил всех лидеров и государства, которые понимают, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей - это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор.

Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?

Как ранее отмечалось, накануне Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным ВС, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Сначала сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На утро в ОВА уточнили, что пожары были вызваны падением обломков сбитых Шахедов.