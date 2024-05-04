За неделю РФ обстреливала украинские города и регионы более 380 раз, - Зеленский. ВИДЕО
В течение этой недели войска РФ совершили более 380 обстрелов украинских городов и регионов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под обстрелами находились Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.
"Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременные поставки оружия для наших воинов - это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни", - отмечает Зеленский.
Он также поблагодарил всех лидеров и государства, которые понимают, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей - это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор.
Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?
Как ранее отмечалось, накануне Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным ВС, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 13 из 13 вражеских "Шахедов".
Сначала сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На утро в ОВА уточнили, что пожары были вызваны падением обломков сбитых Шахедов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це неповний список.
Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
Ну так ТОМУ І НАПАВ! Бабченко написав - а що міг зробити путін коли наріт вибрав ОЦЕ?
демократія це норм., але ...... Трамп, якого журналісти "увіковічнили" - 20000 стікерів з його брехнею\цитатами під камеру сказаними - підтримує половина "наріту"(тм)?
так що....... Зеля, дивись вгору...... еееее, я говорю на сонце, котре освіщає трильйон дерев, під якими жеруть шашлики козли і пппп, ну, п поганому розумінні, котрі за ТАКУ х.... за таку брехню, при чому очевидну і всім здавалось би зрозумілу, проголосували.
і до речі, сонце іноді робить удар, я просто закликаю панамку носити. я ж не погрожую? як Дугарь і ще хтось - тупо тягають за слова, за які суд в норм. країні сказав би Татарову - хто? що? кого? де "потерпілий" і де там в словах "обрАза"? була? ан, нєт, деяке гавно поставило підпис "потерпілий" шоб дівчат тягали.
ну ідіот.... ага, як би ж то. Оманський лижник-переполошенець. ганьба, шолі, що ще сказати?
Може краще розкажеш скільки прилетіло по *********, ,- є данні? Чомусь тупі кацапи не хваляться скільки по них прилетіло...
А не занадто дорого нам обходиться цей диктор? 🤔