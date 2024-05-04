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За неделю РФ обстреливала украинские города и регионы более 380 раз, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели войска РФ совершили более 380 обстрелов украинских городов и регионов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрелами находились Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

"Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременные поставки оружия для наших воинов - это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни", - отмечает Зеленский.

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Он также поблагодарил всех лидеров и государства, которые понимают, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей - это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор.

Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?

Как ранее отмечалось, накануне Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным ВС, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Сначала сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На утро в ОВА уточнили, что пожары были вызваны падением обломков сбитых Шахедов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обстрел (27129) ПВО (2745)


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Топ комментарии
+17
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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04.05.2024 13:32
+10
Злодій.
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04.05.2024 13:33
+5
статист
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04.05.2024 13:28
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статист
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04.05.2024 13:28 Ответить
Злодій.
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04.05.2024 13:33 Ответить
Нє, контататор фактів! Йому в принципі все рівно що із телесуфрєра читати. Може навіть прогноз погоди.
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04.05.2024 15:00 Ответить
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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04.05.2024 13:32 Ответить
А може краще ролик де це ЗЕ ржало над народом і державою і розлізалось від любові до рашки викласти?
Ну так ТОМУ І НАПАВ! Бабченко написав - а що міг зробити путін коли наріт вибрав ОЦЕ?
демократія це норм., але ...... Трамп, якого журналісти "увіковічнили" - 20000 стікерів з його брехнею\цитатами під камеру сказаними - підтримує половина "наріту"(тм)?
так що....... Зеля, дивись вгору...... еееее, я говорю на сонце, котре освіщає трильйон дерев, під якими жеруть шашлики козли і пппп, ну, п поганому розумінні, котрі за ТАКУ х.... за таку брехню, при чому очевидну і всім здавалось би зрозумілу, проголосували.
і до речі, сонце іноді робить удар, я просто закликаю панамку носити. я ж не погрожую? як Дугарь і ще хтось - тупо тягають за слова, за які суд в норм. країні сказав би Татарову - хто? що? кого? де "потерпілий" і де там в словах "обрАза"? була? ан, нєт, деяке гавно поставило підпис "потерпілий" шоб дівчат тягали.
ну ідіот.... ага, як би ж то. Оманський лижник-переполошенець. ганьба, шолі, що ще сказати?
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04.05.2024 13:38 Ответить
пошел нахер в будку, свинособака! Оттуда гавкай.
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04.05.2024 13:46 Ответить
Сбили ********* СУ-25 под Купянском (в районе). Пилот к сожалению живой.
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04.05.2024 13:43 Ответить
Подарите говномарафету Ши- обойдётся дешевле и сама умнее будет. Но в данном случае надо назвать новый аватар Щи- будет соответствовать своему парашному содержанию.
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04.05.2024 13:48 Ответить
"зелено фсбешний " слуга України передає обліковані дані в рашистську ставку де куди і скільки попали
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04.05.2024 14:00 Ответить
США больше не гегемон - сказал Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Англии.
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04.05.2024 14:13 Ответить
І набуя ця статистика?
Може краще розкажеш скільки прилетіло по *********, ,- є данні? Чомусь тупі кацапи не хваляться скільки по них прилетіло...
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04.05.2024 14:26 Ответить
Главное какая ситуация на фронте, а все эти прилёты дело десятое.
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04.05.2024 14:31 Ответить
Окладу диктора дєрьмака перестало вистачати на життя і воно вирішило підробляти спікером в якійсь агенції статистики?
А не занадто дорого нам обходиться цей диктор? 🤔
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04.05.2024 14:28 Ответить
Вирішив скласти конкуренцію підрахую?!
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04.05.2024 15:23 Ответить
Ти краще скажи, скільки ти вже здав теріторіїї після звільнення Залужного???
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04.05.2024 15:25 Ответить
ОП - це відділ статистики, а Зе озвучує статистику.
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04.05.2024 15:29 Ответить
Є у московитів приказка: "Піз@еть, - нє мєшкі ворочать". Ось це якраз підходить до цього "гласу того, хто волає у пустелі", або ж "спасітє мєня, патаму что я МУДОЗВОН"!!! Вован, ЕТМ! Ти, як "верховний" (на Головнокомандувача України ВЖЕ не "тягнеш", тому будеш ГІВНО командувачем!), який ще досі має у АнтиКонституційний спосіб самі НЕОБМЕЖЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯ за ВСЮ історію Відновленої Незалежної України, ЧОМУ ДОСІ НЕ ПЕРЕВІВ Економіку України на "військові рейки", га?! Чому досі у нас НЕМАЄ на озброєнні тих само ЗРС ППО ВЛАСНОГО Виробництва на кшталт "Кільчені", га?"! Ти, МУДРИЛО, що досі вважає (разом з власними "5-6 ефективними менеджерами") ВСІХ Українців "недоразвинутими аморфами", які тобі "все пробачать", чому ДОСІ так себе поводиш?! МУДАК! Якщо зараз мій син Загине під Часовим Яром лише ЗАВДЯКТ ТОБІ та твоїм "ефективним менеджерам" разом з "генералом 200", у майбутньому я з такими само "лохами", ТОБІ Відріжемо твої яйця БЕЗ НАРКОЗУ, МУДАК! Так і знай, що таких, як я, ВЖЕ в Україні ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ і їхня кількість з кожною годиною Твоєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ у геометричній прогресії! А коли час для цієї події настане, тебе НЕ ВРЯТУЮТЬ твої "нукери" - МУСОРА, яких підвладний тобі ігорьок клименко вже набрав понад 270 тисяч.... Вован! 20 травня ВЖЕ НЕЗАБАРОМ, Мудрило... П.С. Як ДІСТАВ ВЖЕ цей ЗЕЛЕНИЙ МУДОЗВОН!!! ППЦ!
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04.05.2024 17:57 Ответить
вопрос к ЗЕ дегенератам, вы в курсе что козломордые строят ж.д развязку под Мариуполем и туда ни чего не летит, а где атакамсы на 300 км, а что там с мостом Керченским, а вы заметили что после замены Залужного ручным хорошим руЦким сырком который под каблуком фсбэшника Елдака вообще тишина, может пора спросить у бениного Оманского Нарко Дегенерата суть Оманского договорняка???....
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04.05.2024 18:46 Ответить
а скільки разів обстріляли ми ворожу територію? десять? та й ті за допомогою дронів забраних за донати, здається ця ігра в одні ворота до добра не призведе
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05.05.2024 05:02 Ответить
Стільки обстрілів за добу тільки на Запоріжжі
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05.05.2024 12:07 Ответить
Хизуватися поразками - це й.бнутий стайл зеленой влади. Вова ,ти там сидишь,щоб не було обстрілів та відступів! Чи ти цього ще не вкурив/не внюхав?
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05.05.2024 14:07 Ответить
Мені цікаво нам вже хоча б щось надіслали??? Інше все бла бла бла…
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05.05.2024 16:19 Ответить
яка потужна обов"язкова відповідь!
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05.05.2024 18:38 Ответить
 
 