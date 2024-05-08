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Системы спутниковой связи Gilat, производимые в Украине, продаются в РФ и оказываются у оккупантов на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge, которые для израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit, массово импортируются в Россию и могут помогать российским военным оккупировать территорию Украины.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", сообщает Цензор.НЕТ.

В распоряжении журналистов оказались таможенные данные за 2023 год, согласно которым в Россию было ввезено около 22 тысяч систем собранных в Украине на сумму около $5 млн. Это в 6 раз больше, чем в течение 2022 года, когда в РФ попало оборудования украинского происхождения бренда Gilat на $840 тыс. В течение полномасштабного вторжения России в медиа регулярно появляются свидетельства о передаче таких систем Gilat на фронт.

СИСТЕМЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМПАНИИ "GILAT" НА "СВО"

Системы спутниковой связи Gilat массово продают дилеры по всей РФ, а в примечаниях к объявлению часто указано, что они "подходят для нужд "СВО". Это одна из причин, почему "тарелки" Gilat можно увидеть в отчетах различных "помощников" армии российских захватчиков.

Еще с начала 2000-х компания Gilat Satellite Networks помогала россиянам развивать сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Также Gilat является партнером крупнейших операторов спутниковой связи - дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, а также дочернего бизнеса "Газпрома" - ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи. Также их поставляют в структуры МВД России.

После начала полномасштабного вторжения России компания Gilat не закрыла в РФ свой бизнес и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)". Именно она ввезла в 2023 году около 22 тысяч комплектов спутниковой связи SkyEdge II-C Gemini-I и Capricorn Pro на сумму около $5 млн. По данным таможенных деклараций, системы отправлялись из Израиля и Турции. Однако в этих случаях страной происхождения товара указана Украина. Также "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" ввозила аналогичные спутниковые роутеры производства Филиппин (16 тысяч комплектов на $1,3 млн).

Несмотря на то, что системы спутниковой связи могут использоваться как в мирных, так и в военных целях, фиксированные и мобильные спутниковые системы не входят в перечень товаров двойного назначения, а в списках санкций в отношении России нет запрета на ввоз таких систем в эту страну. Несмотря на продолжение работы в РФ, Gilat Satellite Networks не внесена в перечень спонсоров войны. Поставляя свою продукцию на фронт россиянам, компания не только продолжает нормально чувствовать себя на рынке, но и получает контракты от Пентагона.

КТО ПРОИЗВОДИТ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ?

Компания "Gilat" не имеет в Украине собственного дочернего производства, однако продукцию под ее брендом производит завод ООО "Джейбил Сьоркит Юкрейн Лимитед" в Ужгороде. Это дочерняя компания американской Jabil Circuit, которая, кроме Gilat, выпускает также технику и электронику под брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а также под собственными торговыми марками.

Согласно таможенным данным, значительную часть товаров дочерней компании Jabil экспортируют в Венгрию. В отличие от Gilat, Jabil вышла из России и закрыла там производства. Впрочем, согласно российским таможенным данным, "украинские" системы Gilat изготовлены именно Jabil.

Автор: 

санкции (11289) связь (322)


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Топ комментарии
+43
Ау!!!! СБУ? Герой України Малюк? Знову про ібали?
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08.05.2024 23:36
+39
Ха-ха-ха

это Червинский предатель, не перепутайте!
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08.05.2024 23:44
+21
Не чіпайте Малюка,він не має часу займатись безпекою України,всі сили кинуті на боротьбу з справжніми журналістами,бо вони заважають грабити,мародерити і становлять загрозу диктаторському режиму,який Єрмак і Зе вибудовують,користуючись воєнним станом.
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09.05.2024 03:02
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Збс
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08.05.2024 23:35 Ответить
а "Залізний купол" для Харькова та Дніпра з його єврейською общиною- хрєн

посла єврейського на ковьор !
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08.05.2024 23:55 Ответить
Закройте нам небо над Україною та дайте нам більше систем ППО верещали ЗЕгниди а ми тут теґихеєнечко бабосіки будемо заробляти та торгувати західною зброєю з кацапамитбудем. Бо кацам на 9 мая на параде похвастатися нечем будет
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09.05.2024 13:12 Ответить
Ау!!!! СБУ? Герой України Малюк? Знову про ібали?
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08.05.2024 23:36 Ответить
малюку немає коли - він морський бебік
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08.05.2024 23:57 Ответить
СБУ некогда, они ищут в какую бы дверь постучать... (по словам Мосейчук)
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09.05.2024 00:15 Ответить
Не чіпайте Малюка,він не має часу займатись безпекою України,всі сили кинуті на боротьбу з справжніми журналістами,бо вони заважають грабити,мародерити і становлять загрозу диктаторському режиму,який Єрмак і Зе вибудовують,користуючись воєнним станом.
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09.05.2024 03:02 Ответить
Це повинен знати Коля Каклєта.
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09.05.2024 07:37 Ответить
Что проібали? Поподробнее можно? Мы газ кацапский качаем, в курсе?
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09.05.2024 07:20 Ответить
винуваті, Кривонос, Бурба, Червінський та Дудін
а головнтй у них Залужний...
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09.05.2024 09:42 Ответить
Так розумію завод продає ці системи в Угорщину. Далі вони можуть опинитися де завгодно в світі, виробник на це вже ніяк не впливає?
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08.05.2024 23:40 Ответить
У мадяр їх купує ілон маск, і робить з них старлінки !
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08.05.2024 23:44 Ответить
Не здивуєте. Маск нічого особисто не вигадав. Просто деякі з його покупок винаходів спрацювали. Зараз він крутить світом як циган сонцем.
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08.05.2024 23:49 Ответить
Куда же йому до вас. Кстаті не підскажете в кого він купив систему посадки для ступенів SpaceX, да і взагалі весь Falcon?
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09.05.2024 03:48 Ответить
В НАСА. Не покупал. На этом этапе руководство посчитало что этот проект лучше финансировать через частную компанию.
Иначе нужно допустить что Маск организовал институт по теоретическим вопросам. Десятки лет его финансировал (даже тупиковые проекты). Сам построил космодром. Верите?
Маск собрался на Марс. Посмотрим когда. Учтите что у США, а тем более Маска нет фундаментальных исследований в области долгосрочных полетов. Они есть только у наследников покойного СССР.
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09.05.2024 09:07 Ответить
та 100%. В США нема "исследований" в них є марсохід на Марсі. Півтора роки вже там катається, собака така, а в "наследников" "фундаментальные исследования", так
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09.05.2024 09:54 Ответить
Я про Ерему. Я про продолжительное влияние невесомости на мышечную систему и возможность яйцеклетки развиваться в условиях пониженной гравитации.
Масу это на пару дней кумеканья
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09.05.2024 11:31 Ответить
Совковий склад ума не поміняти =) Якраз сильна відмінність Маска від тих же ULA, що Маск робить сам як бажає, а вже потім впарює продукт НАСА і іншим.
І НАСА не займається абстрактними проектами, для цього є DARPA. НАСА виділяє гроші на конкретні продукти, які їм потрібні.
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09.05.2024 15:46 Ответить
Маячня
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08.05.2024 23:54 Ответить
Ха-ха-ха

это Червинский предатель, не перепутайте!
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08.05.2024 23:44 Ответить
С - санкії США.
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08.05.2024 23:46 Ответить
"про..бали" - шикарно
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08.05.2024 23:48 Ответить
як казав дєрьмак своїй ляльці - мы не халявщікі! мы партнёры! ))
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08.05.2024 23:49 Ответить
Це Ізраїльска компанія
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09.05.2024 00:02 Ответить
Системи супутникового інтернет-зв'язку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit Джерело:
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09.05.2024 00:07 Ответить
А сорі, так
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09.05.2024 00:12 Ответить
Яктак? Ніколи ж не було і... *****- санкції... США? ТЕХАS? Там, де не стріляють, там, де кордон як з Мексікою... Можна усе виробляти, але не для себе(
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08.05.2024 23:53 Ответить
Дерьмозельмакі у справі
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08.05.2024 23:54 Ответить
Байден, чому ми не в НАТО?
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08.05.2024 23:54 Ответить
Хтось в курсі, цього разу Шольц винен чи Байден, а може то вони разом змовилися, аби підставити "чесного патріота" дЄрмака?
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08.05.2024 23:58 Ответить
Цього разу все спихнуть на Ізраїль .. бо не могли ж Єрмаки в договорі зазначити , що без права перепродавати рашці,
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09.05.2024 00:42 Ответить
Наша фірма думала розміщувати у жабілі замовлення на виробництво серйозної електроніки. Трапилося повномасштабне вторгнення.

Тепер все з ними ясно.
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08.05.2024 23:58 Ответить
два роки війни вивозять десятками тисяч системи супутникового звязку для орків
весело, плять !

.
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08.05.2024 23:59 Ответить
Кабміну потрібно негайно ввести повну заборону експорту з України не тільки цієї, а й усіх подібних систем і засобів подвійноно призначення.
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09.05.2024 00:01 Ответить
Тоді закарпатці, які працюють на цьому жабілі, приїдуть всі в Київ і почнуть калатати касками об асфальт.
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09.05.2024 00:09 Ответить
Угу. Поїдуть одразу на полігон здобувати 100-у ВОС.
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09.05.2024 00:17 Ответить
В Україні виробляють лише приймальну тарілку, тарілку можна використовувати будь-яку. На рашці їх теж роблять, але орки ******* західну якість . Важливіше тут супутникові роутери виробництва Філіппін. Супутник рашисти використовують свій - Ямал.
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09.05.2024 00:03 Ответить
...компания не только продолжает нормально чувствовать себя на рынке, но и получает контракты от Пентагона.
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09.05.2024 00:03 Ответить
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09.05.2024 00:31 Ответить
ДЕБІЛІЗМ -
В Штатах коли б узнали що зброя вироблена в США воює проти них в Іраку чи Афгані,
Держдеп одразу роги скрути би таким "продавцям-ділєрам" і пожиттєве їм би було гарантоване.
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09.05.2024 02:45 Ответить
Якщо СБУ не бачить схему, то там є Зєрьмаковський гешефт.
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09.05.2024 00:35 Ответить
https://avantagensk.ru/product/34664864-sputnikovoe-oborudovanie-gilat-standart altegrosky.ru, та багато інших. Воюємо далі...https://avantagensk.ru/product/34664864-sputnikovoe-oborudovanie-gilat-standart
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09.05.2024 00:39 Ответить
А-Х-(інтрига)-Є-Т-Ь...
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09.05.2024 00:59 Ответить
Це PZDC

- Іван я помираю, дострели мене
- Я б радий, та немає патронів
- Так купи в мене 😆
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09.05.2024 02:42 Ответить
***** якого куя узагалі дозволено експорт такого обладнання закордон, не влада, а ****** шапіто 🤦🤦🤦
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09.05.2024 02:42 Ответить
Цікаво. Як, виявляється, Україна "щільно інтегрована у глобальну економіку".

Може, можна інтегрувати в це обладнання щось, що пізніше виведе з ладу його або навіть ще щось поблизу нього?
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09.05.2024 03:38 Ответить
А це вже бізнес на крові чи ще ні?
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09.05.2024 04:34 Ответить
Добре, що "Оплоти" ще не з'явилились у русні.
А Ізраіль завжди підтримує хабадників в кремлі.
Вони роблять для нього найбруднішу роботу.
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09.05.2024 06:09 Ответить
Як же так могло статися при самому патріотичному президенту і героях України керівниках СБУ і ГУР українська продукція системи супутникового зв'язку Gilat, на протязі всіх років повномасштабного вторгнення постачається кацапам? Можливо то їм підкинув отой Порошенко? Про цукерки "Рошен" наріду 73% брешуть постійно, що мов продаються на росії і на окупованих територіях, і нарід тупотить ногами і бадаються бараньїми рожками, не розуміючи, як же ці цукерки їдуть через закритий кордон, а про цю продукцію ні слова і як завжди виявили не наші спецслужби, а журналісти.
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09.05.2024 08:05 Ответить
та шо це таке!!Знову Байден винуватий
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09.05.2024 08:30 Ответить
Але ж для бидла справжні вороги це лише Свинарчуки, що розкомплектовували кацапське ППО на користь нашого!
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09.05.2024 08:36 Ответить
А у 2020 році доблєсні спецслужби України, при найнайнайневтікшому і найнайнайбісемвишиваному Президенту, довзволили богуслаєву, продати кацапам більше сотні моторів заводу "мотор-січ" для кацапських бомбрдувальників і ударних гелікоптерів і реакції нуль. Той хто мав би відповідати за кордон і спецслужби, після розмінування і призначення ворогів України кулініча і наумова, спокійно займається адвокатською діяльністю, а той, що підписав укази на їх призначення і присвоїв генерльські звання і далі читає з папірця патріотичні тексти у своїх відосах. Через пару років після війни ми ще будемо знати як і ким передані зразки і всі ТТХ на ракети "Нептун", "Сапсан" і САУ "Богдана". Величезна подяка 73%. Ви все-таки зробили цю всю муйню разом.
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09.05.2024 08:42 Ответить
Ситуацію в Україні, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ самі Українці!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06

100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !
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09.05.2024 09:13 Ответить
І що буде 20 травня? Те, що 8 березня 1917?
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09.05.2024 09:58 Ответить
Вікіпедія. Стаття Opel. "1931-General Motors розширила свою долю в компанії Adam Opel до 100 %. Сім'я Опель отримала за ці дві угоди в сумі $33,3 млн. Далі були 1939-1945. Я про це читав ще при совецьком союзе. "
Нічого особистого - тільки бізнес!?
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09.05.2024 09:00 Ответить
Ось прочитає таке повідомлення якась "вікторія спартц" і просто викине цю ручку якою якийсь там "байден" підписав допомогу Україні після чого ЛОХторат ЗЕблазня виллє на неї все лайно яке тільки можна а в той самий час тисячі інших прикормлених єрмаком "бізнесменів" будуть продовжувати вести свій кривавий бізнес! Цікаво скільки ми ще так протягнемо?
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09.05.2024 09:24 Ответить
Это конец! Если в Украине и дальше пойдёт всё так, помощи больше не дадут. Конгрессмены и так были не воодушевлены продавливанием помощи от Администрации Байдена!
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09.05.2024 09:45 Ответить
США и так больше помощи не дадут, похрен кто что и где производит и сколько воруют, американцы будут восполнять свои оружейные склады, главный противник США и это в доктрине написано чёрным по белому Китай, уже кстати есть пассажиры которые пойдут умирать за свободу и демократию Япония, Южная Корея и Филиппины.
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09.05.2024 14:39 Ответить
Gilat Satellite Networks это еврейская контора, в Израиле с русским паспортом агентов фсбэшных больше чем на Лубянке. Не удивлюсь если эта фирма вообще была создана на российское бабло. Тут вопросы могут быть только к нашим гениальным военачальникам-разведчикам-предсказателям , но ответы уже давно известны, увы
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09.05.2024 10:25 Ответить
Та ні, Володимир наш Зеленський не міг такого допустити. Це іпсо, це Порошенко, може Ющенко або рептилоїди, тільки не наш патріотичний Лідер
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09.05.2024 10:32 Ответить
 
 