Системы спутниковой связи Gilat, производимые в Украине, продаются в РФ и оказываются у оккупантов на фронте, - СМИ. ВИДЕО
Системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge, которые для израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit, массово импортируются в Россию и могут помогать российским военным оккупировать территорию Украины.
Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", сообщает Цензор.НЕТ.
В распоряжении журналистов оказались таможенные данные за 2023 год, согласно которым в Россию было ввезено около 22 тысяч систем собранных в Украине на сумму около $5 млн. Это в 6 раз больше, чем в течение 2022 года, когда в РФ попало оборудования украинского происхождения бренда Gilat на $840 тыс. В течение полномасштабного вторжения России в медиа регулярно появляются свидетельства о передаче таких систем Gilat на фронт.
СИСТЕМЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМПАНИИ "GILAT" НА "СВО"
Системы спутниковой связи Gilat массово продают дилеры по всей РФ, а в примечаниях к объявлению часто указано, что они "подходят для нужд "СВО". Это одна из причин, почему "тарелки" Gilat можно увидеть в отчетах различных "помощников" армии российских захватчиков.
Еще с начала 2000-х компания Gilat Satellite Networks помогала россиянам развивать сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Также Gilat является партнером крупнейших операторов спутниковой связи - дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, а также дочернего бизнеса "Газпрома" - ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи. Также их поставляют в структуры МВД России.
После начала полномасштабного вторжения России компания Gilat не закрыла в РФ свой бизнес и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)". Именно она ввезла в 2023 году около 22 тысяч комплектов спутниковой связи SkyEdge II-C Gemini-I и Capricorn Pro на сумму около $5 млн. По данным таможенных деклараций, системы отправлялись из Израиля и Турции. Однако в этих случаях страной происхождения товара указана Украина. Также "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" ввозила аналогичные спутниковые роутеры производства Филиппин (16 тысяч комплектов на $1,3 млн).
Несмотря на то, что системы спутниковой связи могут использоваться как в мирных, так и в военных целях, фиксированные и мобильные спутниковые системы не входят в перечень товаров двойного назначения, а в списках санкций в отношении России нет запрета на ввоз таких систем в эту страну. Несмотря на продолжение работы в РФ, Gilat Satellite Networks не внесена в перечень спонсоров войны. Поставляя свою продукцию на фронт россиянам, компания не только продолжает нормально чувствовать себя на рынке, но и получает контракты от Пентагона.
КТО ПРОИЗВОДИТ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ?
Компания "Gilat" не имеет в Украине собственного дочернего производства, однако продукцию под ее брендом производит завод ООО "Джейбил Сьоркит Юкрейн Лимитед" в Ужгороде. Это дочерняя компания американской Jabil Circuit, которая, кроме Gilat, выпускает также технику и электронику под брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а также под собственными торговыми марками.
Согласно таможенным данным, значительную часть товаров дочерней компании Jabil экспортируют в Венгрию. В отличие от Gilat, Jabil вышла из России и закрыла там производства. Впрочем, согласно российским таможенным данным, "украинские" системы Gilat изготовлены именно Jabil.
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посла єврейського на ковьор !
а головнтй у них Залужний...
Иначе нужно допустить что Маск организовал институт по теоретическим вопросам. Десятки лет его финансировал (даже тупиковые проекты). Сам построил космодром. Верите?
Маск собрался на Марс. Посмотрим когда. Учтите что у США, а тем более Маска нет фундаментальных исследований в области долгосрочных полетов. Они есть только у наследников покойного СССР.
Масу это на пару дней кумеканья
І НАСА не займається абстрактними проектами, для цього є DARPA. НАСА виділяє гроші на конкретні продукти, які їм потрібні.
это Червинский предатель, не перепутайте!
Тепер все з ними ясно.
весело, плять !
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В Штатах коли б узнали що зброя вироблена в США воює проти них в Іраку чи Афгані,
Держдеп одразу роги скрути би таким "продавцям-ділєрам" і пожиттєве їм би було гарантоване.
- Іван я помираю, дострели мене
- Я б радий, та немає патронів
- Так купи в мене 😆
Може, можна інтегрувати в це обладнання щось, що пізніше виведе з ладу його або навіть ще щось поблизу нього?
А Ізраіль завжди підтримує хабадників в кремлі.
Вони роблять для нього найбруднішу роботу.
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !
Нічого особистого - тільки бізнес!?