Системы спутниковой связи Gilat, производимые в Украине, продаются в РФ и оказываются у оккупантов на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge, которые для израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit, массово импортируются в Россию и могут помогать российским военным оккупировать территорию Украины.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", сообщает Цензор.НЕТ.

В распоряжении журналистов оказались таможенные данные за 2023 год, согласно которым в Россию было ввезено около 22 тысяч систем собранных в Украине на сумму около $5 млн. Это в 6 раз больше, чем в течение 2022 года, когда в РФ попало оборудования украинского происхождения бренда Gilat на $840 тыс. В течение полномасштабного вторжения России в медиа регулярно появляются свидетельства о передаче таких систем Gilat на фронт.

СИСТЕМЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМПАНИИ "GILAT" НА "СВО"

Системы спутниковой связи Gilat массово продают дилеры по всей РФ, а в примечаниях к объявлению часто указано, что они "подходят для нужд "СВО". Это одна из причин, почему "тарелки" Gilat можно увидеть в отчетах различных "помощников" армии российских захватчиков.

Еще с начала 2000-х компания Gilat Satellite Networks помогала россиянам развивать сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Также Gilat является партнером крупнейших операторов спутниковой связи - дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, а также дочернего бизнеса "Газпрома" - ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи. Также их поставляют в структуры МВД России.

После начала полномасштабного вторжения России компания Gilat не закрыла в РФ свой бизнес и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)". Именно она ввезла в 2023 году около 22 тысяч комплектов спутниковой связи SkyEdge II-C Gemini-I и Capricorn Pro на сумму около $5 млн. По данным таможенных деклараций, системы отправлялись из Израиля и Турции. Однако в этих случаях страной происхождения товара указана Украина. Также "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" ввозила аналогичные спутниковые роутеры производства Филиппин (16 тысяч комплектов на $1,3 млн).

Несмотря на то, что системы спутниковой связи могут использоваться как в мирных, так и в военных целях, фиксированные и мобильные спутниковые системы не входят в перечень товаров двойного назначения, а в списках санкций в отношении России нет запрета на ввоз таких систем в эту страну. Несмотря на продолжение работы в РФ, Gilat Satellite Networks не внесена в перечень спонсоров войны. Поставляя свою продукцию на фронт россиянам, компания не только продолжает нормально чувствовать себя на рынке, но и получает контракты от Пентагона.

КТО ПРОИЗВОДИТ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ?

Компания "Gilat" не имеет в Украине собственного дочернего производства, однако продукцию под ее брендом производит завод ООО "Джейбил Сьоркит Юкрейн Лимитед" в Ужгороде. Это дочерняя компания американской Jabil Circuit, которая, кроме Gilat, выпускает также технику и электронику под брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а также под собственными торговыми марками.

Согласно таможенным данным, значительную часть товаров дочерней компании Jabil экспортируют в Венгрию. В отличие от Gilat, Jabil вышла из России и закрыла там производства. Впрочем, согласно российским таможенным данным, "украинские" системы Gilat изготовлены именно Jabil.