Хакеры взломали телеканалы в российских регионах. Вместо парада 9 мая показали войну в Украине. ВИДЕО
Хакеры взломали эфиры местных телепровайдеров в ряде российских регионов. Вместо парада с Красной площади показали кадры, связанные с войной в Украине и репрессиями в РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Взлом системы Smart TV произошел в Омской и Иркутской областях, а также в Башкортостане. Вместо парада на Красной площади зрители увидели видео с заголовками оппозиционных СМИ, кадры "Русского марша" и историй бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины. Кроме того, показали кадры теракта в "Крокусе", видео фальсификации российских выборов и фото участников войны в Украине с надписью "убийца" на каждом.
При этом неизвестные, ворвавшиеся в эфир телепровайдера "Уфанет" (обслуживающего 600 городов и поселков) "объявили импичмент" Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязывании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время крупных терактов.
В Орске Оренбургской области, который пострадал от наводнения, показывали затопленный Орск, рассказывали о хищении денег на дамбу. Такой эфир минут 40 был на всех каналах пользователей цифровых телевизионных приставок SberBox и Уфанет-тв.
Взлом украинских телеканалов в Украине и в оккупированном Крыму в частности
Как сообщалось, 9 мая российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.
Также на взлом платформы для телетрансляции жаловались представители оккупационной администрации в Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожний сраний кацап, кожна самка кацапа прекрасно знають що витворяє їхня "країна". І підтримують.
Там нема емпатії, там відсутні, вивернуті навзнак, базові поняття християнства - не вбий, не кради.
Все одно як щось доводити цеглині...
наївні, дебіли та ждуни наголосували Вирок-2019 на нашу голову
Ага, вони "захищають" так, що щоб вони здохли. Разом з тобою.