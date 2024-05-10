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Хакеры взломали телеканалы в российских регионах. Вместо парада 9 мая показали войну в Украине. ВИДЕО

Хакеры взломали эфиры местных телепровайдеров в ряде российских регионов. Вместо парада с Красной площади показали кадры, связанные с войной в Украине и репрессиями в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Взлом системы Smart TV произошел в Омской и Иркутской областях, а также в Башкортостане. Вместо парада на Красной площади зрители увидели видео с заголовками оппозиционных СМИ, кадры "Русского марша" и историй бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины. Кроме того, показали кадры теракта в "Крокусе", видео фальсификации российских выборов и фото участников войны в Украине с надписью "убийца" на каждом.

Также смотрите: Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

При этом неизвестные, ворвавшиеся в эфир телепровайдера "Уфанет" (обслуживающего 600 городов и поселков) "объявили импичмент" Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязывании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время крупных терактов.

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В Орске Оренбургской области, который пострадал от наводнения, показывали затопленный Орск, рассказывали о хищении денег на дамбу. Такой эфир минут 40 был на всех каналах пользователей цифровых телевизионных приставок SberBox и Уфанет-тв.

Взлом украинских телеканалов в Украине и в оккупированном Крыму в частности

Как сообщалось, 9 мая российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.

Также на взлом платформы для телетрансляции жаловались представители оккупационной администрации в Крыму.

Автор: 

россия (95515) хакер (1182) телевидение (897)


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Топ комментарии
+20
Це звичайно добре, але...
Кожний сраний кацап, кожна самка кацапа прекрасно знають що витворяє їхня "країна". І підтримують.
Там нема емпатії, там відсутні, вивернуті навзнак, базові поняття християнства - не вбий, не кради.
Все одно як щось доводити цеглині...
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10.05.2024 09:13
+8
а ти не чекай на міст, піди та вбий хоч 1-го кацапа, або краще кількох...
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10.05.2024 09:37
+7
Може цей Інтер ніхто і не ламав.....
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10.05.2024 09:07
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Може цей Інтер ніхто і не ламав.....
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10.05.2024 09:07 Ответить
Це звичайно добре, але...
Кожний сраний кацап, кожна самка кацапа прекрасно знають що витворяє їхня "країна". І підтримують.
Там нема емпатії, там відсутні, вивернуті навзнак, базові поняття християнства - не вбий, не кради.
Все одно як щось доводити цеглині...
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10.05.2024 09:13 Ответить
Всі чекали на міст, а отримали пук в диван.
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10.05.2024 09:28 Ответить
а ти не чекай на міст, піди та вбий хоч 1-го кацапа, або краще кількох...
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10.05.2024 09:37 Ответить
..а банда зрадників-мародерів Зєлєнскага зламали телеканали прямий 5й еспресо по усих українських регіонах, окупували увесь інфопростір телелайнофоном, посадила за правду Червінського, військовополоненого персонально дермака і Зєлі, і продовжують усією своєю дермаківсько-портновсько-татаровською шайкою розвалювати Україну зсередини..
наївні, дебіли та ждуни наголосували Вирок-2019 на нашу голову
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10.05.2024 09:48 Ответить
Воїни які зараз боронять неньку Україну та те щоб ти спокійно сидів і патякав на дивані, по твоєму теж ждуни?
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10.05.2024 09:57 Ответить
Хто, от ці: "банда зрадників-мародерів Зєлєнскага"?
Ага, вони "захищають" так, що щоб вони здохли. Разом з тобою.
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10.05.2024 10:09 Ответить
А з чого ти взяв, що я захищаю зелебобів?
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10.05.2024 12:15 Ответить
Sharikoff, тобі личить твоє погоняло
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10.05.2024 11:10 Ответить
ужас!!!!
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10.05.2024 10:22 Ответить
Молодці хакери , браво 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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10.05.2024 11:22 Ответить
 
 