Хакеры взломали телеканалы в российских регионах. Вместо парада 9 мая показали войну в Украине. ВИДЕО

Хакеры взломали эфиры местных телепровайдеров в ряде российских регионов. Вместо парада с Красной площади показали кадры, связанные с войной в Украине и репрессиями в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Взлом системы Smart TV произошел в Омской и Иркутской областях, а также в Башкортостане. Вместо парада на Красной площади зрители увидели видео с заголовками оппозиционных СМИ, кадры "Русского марша" и историй бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины. Кроме того, показали кадры теракта в "Крокусе", видео фальсификации российских выборов и фото участников войны в Украине с надписью "убийца" на каждом.

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При этом неизвестные, ворвавшиеся в эфир телепровайдера "Уфанет" (обслуживающего 600 городов и поселков) "объявили импичмент" Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязывании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время крупных терактов.

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В Орске Оренбургской области, который пострадал от наводнения, показывали затопленный Орск, рассказывали о хищении денег на дамбу. Такой эфир минут 40 был на всех каналах пользователей цифровых телевизионных приставок SberBox и Уфанет-тв.

Взлом украинских телеканалов в Украине и в оккупированном Крыму в частности

Как сообщалось, 9 мая российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.

Также на взлом платформы для телетрансляции жаловались представители оккупационной администрации в Крыму.