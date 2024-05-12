Обострение на Харьковщине показывает, насколько важны своевременно построенные фортификации, - Порошенко. ВИДЕО
Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву сказал, что линия границы на Харьковщине, где сейчас происходят попытки россиян захватить территории, должна была быть укреплена фортификациями и минными заграждениями. Он отметил, что с сентября прошлого года требовал от власти начать активное строительство фортификаций, в том числе и вдоль украинско-российской границы.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Что плохо? Что мы не имеем возможности перебросить туда много войск и мы должны были укрепить эту границу инженерными средствами. Инженерные средства экономят боеприпасы, экономят оружие, в первую очередь они защищают территорию и спасают жизни воинов. С сентября прошлого года я очень жестко ставил вопрос о начале строительства фортификационных сооружений. Еще раз подчеркиваю, я имею право об этом говорить, кому интересно - можете погуглить, нет, мы готовы сами предоставить информацию об уровне качества фортификационных сооружений, которые были построены по моему приказу в 2015 году", - напомнил Порошенко.
"Это были и габионы, это были бетонные перекрытия, это были обустройства деревом, никаких открытых траншей, никаких просто выкопанных ям. На сегодняшний день это просто вредно. Там стояли так называемые "зубы дракона", организовано это было так, что, я даже помню цифру, что 3,5 млн стоил блок, который должен был защищать соответствующее расстояние и на каждую область приходилось от 15 до 20 км фронта", - говорит Порошенко.
"Причем строили, а я был непосредственно на строительстве, на расстоянии 1 км от российских войск, мы видели собственными глазами российские войска. Кстати, те, кто срывал сроки, были уволены - как минимум заместитель главы администрации. Областные администрации должны были построить за три месяца. Те, кто перерасходовал средства, если там не было коррупционной составляющей, доплачивали за счет местного бюджета, потому что все финансировалось из бюджета государственного. И таким образом были построены фортификационные сооружения", - рассказывает пятый Президент.
"Я готов показать вам фото, видео, какого качества тогда эти фортификационные сооружения были построены. Причем это была и вторая линия, и третья линия обороны. Например, Тернопольская область строила в районе Золотого, были распределены все вплоть до Угледара. Именно благодаря фортификационным сооружениям нам удалось удержать десять лет эту линию обороны. Десять лет, потому что наш успех в районе Марьинки, Авдеевки, тогда еще Водяного, Часового Яра, это были качественно построенные фортификационные сооружения", - отмечает Порошенко.
"Дополнительно к этому мы посылали инженерные части, которые обеспечили сквозное минирование. И если бы враг через такую линию сооружений попытался наступать, он бы не прорвал эту линию и получил бы огромные потери", - отмечает Порошенко.
"Нас сейчас кормят обещаниями, что, слушайте, чего Порошенко бьет тревогу. Уже все там построено. И ситуация, которая разворачивается на российской границе в Харьковской области демонстрирует, что это ложь. Ситуация, которая была после штурма и взятия Авдеевки противником, было видно, что нашим войскам просто физически не было где зацепиться", - отмечает Порошенко.
Он отмечает: строительство фортификаций не требует помощи западных партнеров, это задача органов власти.
"Я предложил парламенту создать еще в январе ВСК по фортификационным сооружениям. На каждом заседании парламента политическая сила "Европейской Солидарности" ставит вопрос обязательно включить вопрос создания следственной комиссии. Разобраться. Это - конституционная функция парламента - контролировать действия исполнительной власти. И представить всем, кто имеет возможность принимать решения, на суд", - отмечает Порошенко. Он также сообщил, что за собственные средства купил почти 50 единиц строительной техники и передает их в инженерные подразделения, чтобы ускорить строительство фортификаций.
"Мы добьемся этого, фортификационные сооружения мы должны построить. Мы должны обеспечить, чтобы за каждую попытку атаки враг платил кровью", - говорит Порошенко.
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Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
перша лінія контролюється Збройними силами України, друга та третя охороняються частинами Національної гвардії.
«На будівництво фортифікаційних споруд державою було виділено понад 850 мільйонів гривень та консолідовано найкращий досвід будівельників. А волонтери, як незалежні спостерігачі, контролювали будівництво та доповідали об'єктивну інформацію керівництву держави.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
і є чим вбивати москальню , яка пхається до нас 🙁
Бо не понту пишуть Українці, а толку.
Не київа, а Києва.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту!
А так бы Мыдрый нарид проголосовал бы за него.
НарИд выбирает себе правителя по своему интелекту.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.
Практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об'єктів військового призначення на ділянці розведення № 3 завершилися о 12:00, 6 грудня 2019 року.
Ще й нице. Дурню дзявкнув, а визгати це не хочеш.
Безугла видасть черговий π.
Границу надо двигать, чтобы Белгород спасти. И авиацию с высокоточкой подключать, а не опять кидать пацанов бездумно. Только, чтобы ударить иными ракетами нужна подпись министра обороны. И артиллерия нужна подготовленная, а у нас артиллеристов в штурмовики переводят. Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли…языком».
Это пишет известная своими военными репортажами российская журналистка Анастасия Кашеварова.
«Ми пориваємо з пострадянським минулим і стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору», - заявив тоді Президент Петро Порошенко у своєму зверненні. Він також подякував політикам і представникам громадянського суспільства завдяки діям котрих нам це вдалося».
Але, безвіз на хліб намазати не моджна було, бо так "мудрому наріду" тоді сказав Гы+Гы.
Ну то їжте тепер "безвиїзд" та "безпаспорт" і весь інший жах від вашого ЗЕленого ватного покидька.
А бонусом вам захоплюючі подорожі на матраці через Тису за 10 тис. євро...
Смачного.
Відмова від виборів 2024 дорого ще буде коштувати Україні.
А різниця в тому, що зеленський САМ за власним бажанням виконав те, що за Порошенка виконували ворожі ДРГ.
Дуже сумнівно!
Отой самий літарчук підпустив шептуна про те, що якби склади зі зброєю охоронялися краще, то ********** згодилися Україні зараз...
Але це маніпуляція, бо від часів кучми українські склади десятиліттями підривали диверсанти, а під час великої війни ті самі ВІДКРИТІ склади були би підірвані рашистськими ракетами та дронами. І це було би ще гірше, якби сталося за короткий проміжок часу. Порошенко почав будувати нові ******* склади з високим ступенем захисту від диверсій та обстрілів, але "журнаглісти-розслідувачі" на кшталт фігуса роздмухали історію про "зловживання на будівництві", і зеленський радо скористався приводом, щоби будівництво складів зупинити.
Саме тому я і написав про те, що НАВМИСНЕ знищення *********** зеленським - це ще гірше, ніж не врятування складів від ворожих ДРГ.
То до чого тут твоє "Кучму згадай! При ньому "розпатронювалася" значна маса снарядів"?
Як дії кучми в мирний час можуть виправдати дії зеленського під час війни?
Кучма, Ющенко та януковоч і радянську зброю розпродавали в значній кількості, і їх слід звинувачувати у недалекоглядності та короткозорості (або у випадку януковоча - в роботі на ворога!), але це не йде у жодне порівняння зі знищенням під час війни власної зброї зеленським, коли навіть ідіот розуміє, наскільки вона потрібна!
ї
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"шизік"!
Але нещодавно тут зустрів ще одного з подібним его.
А там і про нестачу коштів та матеріальних засобів... І про скорочення штатів арсеналів... А ЩО РОБИВ ТИ?!!!
"Кр-расива позиція" - сидіть у Канаді і триндіть, що хтось не зробив того чи іншого в Україні!
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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:
- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;
- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);
- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;
- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;
- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;
- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;
- інше.
Прошу бути відвертими.
Ну-ну.
Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського. Дослівно: "Ми півроку сиділи без американської допомоги через те, що на певний час ми втратили двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів - це жах. Як можна було це допустити, коли ми маємо 80-85% підтримки американського народу? Ціна, яку заплатили за це відтермінування, коли хтось захотів погратися із Сполученими Штатами, - знову таки втрати на фронті".
Я цілковито згоден зі словами лідера ЄвроСолідарності. Бо давайте пригадаємо, в часи Порошенка ми взагалі не помітили, що на заміну демократу Обамі прийшов республіканець Трамп. Так, це був той самий Трамп з тою самою програмою. Але США допомагали нам за Обами - вони продовжили допамагати нам за Трампа. Ми гадки не мали, які розборки точаться всередині ремпубліканської партії США, нас не цікавило хто там за нас, а хто ні. Трамп нам допомагав.
Це було не тому що то був якийсь інший Трамп і якісь інші республіканці. Це було тому, що українці тоді мали президента, який на своєму горбу тягнув всі наші зовнішньополітичні проблеми. Це було тому, що Петро Порошенко вів переговори і з демократами, і з республіканцями. Він слідкував за ситуацією в американському істеблішменті. Порошенко так повертав ситуацію, аби американський політикум працював на нас.
Але хто це помічав? Цінував хтось зовнішньополітичну діяльність Порошенка? Ні, у нас активіЗти бігали на Захід просторікувати про страшну корупцію. Вже навіть Уляна Супрун визнала що діяльність різноманітних грантових активіЗтів була антиукраїнською.
А що зараз? Ще коли почалося вторгнення, я писав що заяви Зеленського на кшталт "НАТО закрий небо" і "кожен загиблий українець буде на совісті НАТО" нас із Заходом лише сварять. Мені у відповідь просторікували про "агресивну дипломатію Зеленского". Як нині результати "агресивної дипломатії" з неголеним рилом у м'ятій флісці? Вражають?
Міністр оборони Британії Бен Воллес казав, що Україна має бути більш вдячна Заходу - у відповідь вся білявладна мерзота засмерділа, мовляв: "Скільки разів дівчинка поранена під обстрілом, має робити "ку" в бік Заходу"?
А Бен Воллес, насправді, розумні речі казав - він відкрито через пресу вказував українцям, що робота України безпосередньо з громадами в Британії і в США - недостатня. Що треба було їздити, зустрічатися з представниками громад і дякувати їм за допомогу. І казати, що Україна потребує ще допомоги, та роз'яснювати чому це в їхніх інтересах. Робити це мали депутати ВР, у першу чергу, депутати монобільшості. Вони це робили? Ні. Вони каталися на Захід по своїх справах, а тепер бунтують бо їх на Захід не пускають. А депутатам від опозиції просто перекрили кордон.
І не відскіпатися. Президент може послатися на те, що економіка - справа прем'єра якого обирає Верховна рада, а податки і порядок на вулицях то профильні міністерства, голів яких знову таки призначає ВР. Але безпека України і зовнішня політика, це за Конституцією - прямі обов'язки президента Зеленського. Прямі. Не відкрутитися.
Та по-хорошому нема в Україні питань за які Зеленський відповідальності не несе. Бо ще й досі Зеленський має диктаторські повноваження. Він президент України. І він контролює парламент - через монобільшість. Виконавча і законодавяа влада повністю в руках Зеленського - жоден президент України не мав таких повноважень. Не відкрутитися.
Ми почали війну в умовах коли Захід надавав нам допомогу (Стінгери, Джавеліни), а депутати монобільшості розповідали, ніби Захід провокує Росію. Нам під час повномасштабки дали те, чого давати не хотіли - Абрамси, Бредлі, Петріоти. І результат - півроку без допомоги.
Оце реальні досягнення Зеленського в зовнішній політиці: він гарно попіарився, коли в інтересах Заходу було нам допомагати; і він виявився безпорадним, коли інтереси Заходу змінилися.
Уявити собі Порошенка в такій ситуації - нереально.
Потім "мудрий наріт" обрав паханом тричі судимого двічі сидівшого зека януковоча. Ставлення одразу стало вкрай обережним, хоча Європа не покидала надій повернути януковоча на свій бік. І він майже піддався, але путлер помахав компроматом, і януковоч різко розгорнув курс з ЄС до тайожного союзу. Почалася революція гідності, януковоч втік, і знову Захід почав покладати на Україну надії. Вступ до СОТ, угода про асоціацію з ЄС, безвіз, Томос - ось вагомі тому підтвердження.
Але "мудрий наріт" не заспокоївся і вирішив знайти на свої дупи нових, ще більших "пригод". І обрав зе-нелоха. Та не одного, а ще й віддав монобільшість в парламенті віртуальній фейковій партії ноунеймів.
Як??? Як можна було наосліп віддати голоси за 250 зеленських "котів у непрозорих мішках"???
Для Заходу це був майже такий самий шок, як для тверезих українців.
І він все знає - і про агентів кремля в зе-владі, і про роботу зе-влади на кремль, і про продовження зе-шоблою політики здавання України кремлю, яка ведеться вже 5 років.
Тому й допомагає саме так - по мінімуму. Бо ніхто на Заході не хоче витрачати гроші на вирощування в Україні нової диктатури на кшталт лукашенківської чи х7йловської.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Громадянство це насамперед обов'язки, а права лише приємний супутній бонус.
Не згоден, нахрін ти тут потрібен. Так має бути ...
Перші і є "господарі" держави, а другі не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.