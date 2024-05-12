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Обострение на Харьковщине показывает, насколько важны своевременно построенные фортификации, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву сказал, что линия границы на Харьковщине, где сейчас происходят попытки россиян захватить территории, должна была быть укреплена фортификациями и минными заграждениями. Он отметил, что с сентября прошлого года требовал от власти начать активное строительство фортификаций, в том числе и вдоль украинско-российской границы.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Что плохо? Что мы не имеем возможности перебросить туда много войск и мы должны были укрепить эту границу инженерными средствами. Инженерные средства экономят боеприпасы, экономят оружие, в первую очередь они защищают территорию и спасают жизни воинов. С сентября прошлого года я очень жестко ставил вопрос о начале строительства фортификационных сооружений. Еще раз подчеркиваю, я имею право об этом говорить, кому интересно - можете погуглить, нет, мы готовы сами предоставить информацию об уровне качества фортификационных сооружений, которые были построены по моему приказу в 2015 году", - напомнил Порошенко.

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"Это были и габионы, это были бетонные перекрытия, это были обустройства деревом, никаких открытых траншей, никаких просто выкопанных ям. На сегодняшний день это просто вредно. Там стояли так называемые "зубы дракона", организовано это было так, что, я даже помню цифру, что 3,5 млн стоил блок, который должен был защищать соответствующее расстояние и на каждую область приходилось от 15 до 20 км фронта", - говорит Порошенко.

"Причем строили, а я был непосредственно на строительстве, на расстоянии 1 км от российских войск, мы видели собственными глазами российские войска. Кстати, те, кто срывал сроки, были уволены - как минимум заместитель главы администрации. Областные администрации должны были построить за три месяца. Те, кто перерасходовал средства, если там не было коррупционной составляющей, доплачивали за счет местного бюджета, потому что все финансировалось из бюджета государственного. И таким образом были построены фортификационные сооружения", - рассказывает пятый Президент.

"Я готов показать вам фото, видео, какого качества тогда эти фортификационные сооружения были построены. Причем это была и вторая линия, и третья линия обороны. Например, Тернопольская область строила в районе Золотого, были распределены все вплоть до Угледара. Именно благодаря фортификационным сооружениям нам удалось удержать десять лет эту линию обороны. Десять лет, потому что наш успех в районе Марьинки, Авдеевки, тогда еще Водяного, Часового Яра, это были качественно построенные фортификационные сооружения", - отмечает Порошенко.

"Дополнительно к этому мы посылали инженерные части, которые обеспечили сквозное минирование. И если бы враг через такую линию сооружений попытался наступать, он бы не прорвал эту линию и получил бы огромные потери", - отмечает Порошенко.

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"Нас сейчас кормят обещаниями, что, слушайте, чего Порошенко бьет тревогу. Уже все там построено. И ситуация, которая разворачивается на российской границе в Харьковской области демонстрирует, что это ложь. Ситуация, которая была после штурма и взятия Авдеевки противником, было видно, что нашим войскам просто физически не было где зацепиться", - отмечает Порошенко.

Он отмечает: строительство фортификаций не требует помощи западных партнеров, это задача органов власти.

"Я предложил парламенту создать еще в январе ВСК по фортификационным сооружениям. На каждом заседании парламента политическая сила "Европейской Солидарности" ставит вопрос обязательно включить вопрос создания следственной комиссии. Разобраться. Это - конституционная функция парламента - контролировать действия исполнительной власти. И представить всем, кто имеет возможность принимать решения, на суд", - отмечает Порошенко. Он также сообщил, что за собственные средства купил почти 50 единиц строительной техники и передает их в инженерные подразделения, чтобы ускорить строительство фортификаций.

"Мы добьемся этого, фортификационные сооружения мы должны построить. Мы должны обеспечить, чтобы за каждую попытку атаки враг платил кровью", - говорит Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19600) фортификации (118)


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Топ комментарии
+48
вот почему Порошенко не предлагал шашлыки в мае, и пониженную коммуналку ?

А так бы Мыдрый нарид проголосовал бы за него.
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11.05.2024 23:12
+37
можно много ругать Порошенко, но в том что он умнее

НарИд выбирает себе правителя по своему интелекту.
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11.05.2024 23:17
+35
Знаменна річниця з минулого життя. 11 травня 2017 рік. Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання українцям безвізу. Приблизно з 11 червня 2017 року 34 європейських країни увімкнули зелене світло власникам українських біометричних паспортів - для безвізових короткострокових поїздок.
«Ми пориваємо з пострадянським минулим і стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору», - заявив тоді Президент Петро Порошенко у своєму зверненні. Він також подякував політикам і представникам громадянського суспільства завдяки діям котрих нам це вдалося».
Але, безвіз на хліб намазати не моджна було, бо так "мудрому наріду" тоді сказав Гы+Гы.
Ну то їжте тепер "безвиїзд" та "безпаспорт" і весь інший жах від вашого ЗЕленого ватного покидька.
А бонусом вам захоплюючі подорожі на матраці через Тису за 10 тис. євро...
Смачного.
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11.05.2024 23:46
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Правила форума Совет форумчан
Буде величезна трагедія на фронті, зміна влади (хунта), нова мільйонна мобілізація. Інакше, хана
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11.05.2024 23:06 Ответить
це не про ЗЄлю, це, про Гетьмана Пороха: 18 серпня 2015,

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

перша лінія контролюється Збройними силами України, друга та третя охороняються частинами Національної гвардії.

«На будівництво фортифікаційних споруд державою було виділено понад 850 мільйонів гривень та консолідовано найкращий досвід будівельників. А волонтери, як незалежні спостерігачі, контролювали будівництво та доповідали об'єктивну інформацію керівництву держави.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
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12.05.2024 00:45 Ответить
Києва, краще мовчи! На подолання серйозних оборонних споруд ворогу потрібно вирази більше снарядів та м'яса. Без них рахунок буде 1:1
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11.05.2024 23:08 Ответить
Не переймайтесь , Праведнику , так як там є і споруди ,
і є чим вбивати москальню , яка пхається до нас 🙁
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11.05.2024 23:10 Ответить
Бо ви волаєте що вже наржались. І вимагаєте від опозиції дєйствовать.
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11.05.2024 23:18 Ответить
разве асфальтом нельзя стрелять ?
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11.05.2024 23:15 Ответить
Кацапе у тєбя ус атклєілса.
Бо не понту пишуть Українці, а толку.
Не київа, а Києва.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту!
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11.05.2024 23:18 Ответить
вот почему Порошенко не предлагал шашлыки в мае, и пониженную коммуналку ?

А так бы Мыдрый нарид проголосовал бы за него.
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11.05.2024 23:12 Ответить
Ви? Нічим! Такі ж мудрі та уставші ат вайни як і ті, хто привів до влади те,що зараз в Грузії владою називається.
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11.05.2024 23:39 Ответить
Нє, ботствую. Пару секунд на повоювать знайшов. Бачиш зверху хрестики? 😁
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12.05.2024 00:16 Ответить
Ще тобі хруню кацапський і яйця видалимо, щоб не розмножувалося гувно.
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11.05.2024 23:35 Ответить
Ви не розумієте природу виборів. Той хто йде на перевибори має показати що він зробив, на відміну від того хто вибирається перший раз: Обіцяй, бреши, завтра не прийде.
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11.05.2024 23:57 Ответить
Порох завжди щось каже ...чомусь завжди правильно , напрягає це велику масу українців , які вибрали 🤡 але чухнули від нього за кордон ...хай вертаються, та будують фортіфікації ...чи ніт , лехше пі* діти за бугра , на президента який дав ім все , аби тільки не Порошенко ,бо розумний дуже ,а миж дурні ,але не визнаємося
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11.05.2024 23:15 Ответить
можно много ругать Порошенко, но в том что он умнее

НарИд выбирает себе правителя по своему интелекту.
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11.05.2024 23:17 Ответить
Це про пустобреха Зєлю? Саме він почав вже в 2019 році демонтовувати фортифікації, які були побудовані при Порошенко.
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11.05.2024 23:27 Ответить
Співробітники ДержНС в суботу, 24 серпня 2019 року, почали демонтаж фортифікацій біля мосту в https://lb.ua/tag/14852_stanitsa_luganskaya Станиці Луганській . Про це повідомили на сторінці https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/651634565329163?__xts__%5B0%5D=68.ARAe7ywEF3DKLsPZZTJeImbeI1mQIPMkilCmfEPLFU25cT7U2PM0LzB4YTUU65_4MvwQOvLsq8VyUxeH2kReugHf4MWjm8WrH_A3FYhI5iHDnjMbzAGZOFZrgEmmB0MD_qTV1_6qy48AmpATBZwB1QSWxEIoiQGk0tp8xdcTfMly-UlnCTWOrra5vw1P58aG_kWthxxBATq5E6sdCIVhqmLALI2E1o_xjU5C_2dIb4ArowJ-JG3NARswNWyYKZoY2yJyCg6v79q3P4YZGvGMgUsGY2myGT4T6ZEmQ9TjcLsI3jDxFU5D3lf9TrNMTMByhm2Nz2WlhM8RNBG0jEAEIeM&__tn__=-R штабу ООС у фейсбук.



Фото: facebook.com/pressjfo.news
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11.05.2024 23:30 Ответить
На ділянці розведення сил в районі Петровського на Донбасі завершився https://www.slovoidilo.ua/2019/11/21/novyna/bezpeka/petrivskomu-pochaly-demontuvaty-fortyfikacziyi процес демонтажу фортифікаційних споруд .

Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.

Практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об'єктів військового призначення на ділянці розведення № 3 завершилися о 12:00, 6 грудня 2019 року.
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11.05.2024 23:33 Ответить
Коментуй новини про демонтаж фортифікацій в 2019.
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11.05.2024 23:44 Ответить
Ти тупе, як кaZап. В мене немає можливості когось банити чи видаляти чужі коменти.
Ще й нице. Дурню дзявкнув, а визгати це не хочеш.
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12.05.2024 00:18 Ответить
А вони завжди так - коли починають дурниці писать і адмін їх "захрещує" - верещать що це ми пишемо скарги Скільки разів пропонував - щоб показали ті скарги ( вони ж фіксуються та їх видно на гілці Ради форумчан) - "затягують язика в сраку"!!!
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12.05.2024 05:08 Ответить
Щас Зеленський знову буде хникати єрмаку, що "колишній Президент" його ображає.

Безугла видасть черговий π.
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11.05.2024 23:16 Ответить
Вам туди
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11.05.2024 23:26 Ответить
«Конечно те, кто пишет про взятие Харькова, - превосходные люди, истинные знатоки военного искусства, видимо, сами не просто опорники брали, а целые города штурмовали. Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили? Диванные мясники. Что у вас в головах?

Границу надо двигать, чтобы Белгород спасти. И авиацию с высокоточкой подключать, а не опять кидать пацанов бездумно. Только, чтобы ударить иными ракетами нужна подпись министра обороны. И артиллерия нужна подготовленная, а у нас артиллеристов в штурмовики переводят. Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли…языком».

Это пишет известная своими военными репортажами российская журналистка Анастасия Кашеварова.
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12.05.2024 05:11 Ответить
А інші волонтери заповнили декларації?
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11.05.2024 23:28 Ответить
Ну добре Вам багатьом порох не такий а де хтось інший. Цей цирк здає країну. І ще волає допоможіть.бо срака
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11.05.2024 23:26 Ответить
Наскільки важливі БУЛИ Б вчасно побудовані захисні споруди
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11.05.2024 23:29 Ответить
Та ще як розбагатів, у 88 разів, правда свідки халяви?
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11.05.2024 23:37 Ответить
Хлопчики, дівчатка, читаю, читаю. Якого ви тут, що вам заважає щось робити. Жах, адеквати пішли, залишилося оце
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11.05.2024 23:38 Ответить
Знаменна річниця з минулого життя. 11 травня 2017 рік. Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання українцям безвізу. Приблизно з 11 червня 2017 року 34 європейських країни увімкнули зелене світло власникам українських біометричних паспортів - для безвізових короткострокових поїздок.
«Ми пориваємо з пострадянським минулим і стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору», - заявив тоді Президент Петро Порошенко у своєму зверненні. Він також подякував політикам і представникам громадянського суспільства завдяки діям котрих нам це вдалося».
Але, безвіз на хліб намазати не моджна було, бо так "мудрому наріду" тоді сказав Гы+Гы.
Ну то їжте тепер "безвиїзд" та "безпаспорт" і весь інший жах від вашого ЗЕленого ватного покидька.
А бонусом вам захоплюючі подорожі на матраці через Тису за 10 тис. євро...
Смачного.
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11.05.2024 23:46 Ответить
Треба було раніше це казати і казати у ВР і журналістам, а не констатувати факт здачі ворогу сел....
Відмова від виборів 2024 дорого ще буде коштувати Україні.
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11.05.2024 23:47 Ответить
А як би українцям згодилися українські склади ***********, які росіяни знищили ще до війни! Всього то потрібно було охороняти це добро належним чином!
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11.05.2024 23:48 Ответить
А як би зараз згодилася Мрія!? А ракетна програма, згорнута якимось довбограєм ще до війни!? А мінні поля на Півдні!
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12.05.2024 00:09 Ответить
А 3 млн. мін, ліквідовані на складах в 2020-2021 роках за особистим наказом зеленського, ніяк би українцям не згодилися? Чи ви не розумієте різниці між не здатністю зберегти ********** від ворожих диверсантів та цілеспрямованим знищенням *********** за власним наказом?
А різниця в тому, що зеленський САМ за власним бажанням виконав те, що за Порошенка виконували ворожі ДРГ.
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12.05.2024 00:21 Ответить
Ти ще Кучму згадай! При ньому "розпатронювалася" значна маса снарядів великих калібрів Капсульні втулки, підривачі та снаряди - на склади Порох - на утилізацію А латунні гільзи - на переплавку!
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12.05.2024 05:23 Ответить
Кучма тут до чого? Може нагадаєш, розумнику, скільки років в часи кучми тривала війна з парашею і наскільки гострим був тоді в Україні дефіцит ***********?
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12.05.2024 22:27 Ответить
Ти ЧИТАТЬ умієш? Я написав про масове знищення снарядів при Кучмі Тобто про те що дефіцит снарядів почав створюваться ще при ньому! А щодо війни - так Росія тоді ще не "розгреблася" з Чечнею І війна ще тоді назрівала - згадай "мєшковську" "революцію 1994 року чи конфлікт з Тузлою
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13.05.2024 02:34 Ответить
А ти сам читати вмієш?
Дуже сумнівно!
Отой самий літарчук підпустив шептуна про те, що якби склади зі зброєю охоронялися краще, то ********** згодилися Україні зараз...
Але це маніпуляція, бо від часів кучми українські склади десятиліттями підривали диверсанти, а під час великої війни ті самі ВІДКРИТІ склади були би підірвані рашистськими ракетами та дронами. І це було би ще гірше, якби сталося за короткий проміжок часу. Порошенко почав будувати нові ******* склади з високим ступенем захисту від диверсій та обстрілів, але "журнаглісти-розслідувачі" на кшталт фігуса роздмухали історію про "зловживання на будівництві", і зеленський радо скористався приводом, щоби будівництво складів зупинити.
Саме тому я і написав про те, що НАВМИСНЕ знищення *********** зеленським - це ще гірше, ніж не врятування складів від ворожих ДРГ.
То до чого тут твоє "Кучму згадай! При ньому "розпатронювалася" значна маса снарядів"?
Як дії кучми в мирний час можуть виправдати дії зеленського під час війни?
Кучма, Ющенко та януковоч і радянську зброю розпродавали в значній кількості, і їх слід звинувачувати у недалекоглядності та короткозорості (або у випадку януковоча - в роботі на ворога!), але це не йде у жодне порівняння зі знищенням під час війни власної зброї зеленським, коли навіть ідіот розуміє, наскільки вона потрібна!
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13.05.2024 14:49 Ответить
Вереск зупини! Було сказано про методичне знщення запасів Б/П з часів Кучми Я тут в чому не правий?!!!
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13.05.2024 16:48 Ответить
Істеричка, чому звернення щодо кучми до мене? І на якого біса згадувати кучму, коли йдеться про злочини зеленського? Щоби виправдати зе-зрадника? Щоби "довести", що бубачка "не такий вже й поганий"? Що начебто були й інші негативні приклади? То так і пиши прямо, а не вихляй. Або просто напиши "...а от ваш Порошенко (Ющенко, Кравчук, Чорновіл, Бандера, Шухевич, Петлюра, Грушевський, Мазепа...)..."
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13.05.2024 17:52 Ответить
Мізки вирівняй ,"шизік"!!!
ї

ї

"шизік"!
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13.05.2024 17:59 Ответить
Досі я думав, що знаю лише про одного "адеквата", який вважає себе "наполеоном-черчилем" в зелених броньованих памперсах.
Але нещодавно тут зустрів ще одного з подібним его.
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13.05.2024 21:23 Ответить
Тобі видніше! З 24 лютого 2022-го багато хто "порозумнішав" Жаль що вони до того часу були дурнями!
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13.05.2024 21:27 Ответить
"Розум" та манія величі - це не обов,язково пов,язані речі.
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13.05.2024 21:33 Ответить
Тобі видніше!
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13.05.2024 21:39 Ответить
А де був ТИ - коли їх охоронять треба було? Я, наприклад, у складі комісії, проводив перевірки, складав відповідні документи, що йшли в МО та до ВР...
А там і про нестачу коштів та матеріальних засобів... І про скорочення штатів арсеналів... А ЩО РОБИВ ТИ?!!!
"Кр-расива позиція" - сидіть у Канаді і триндіть, що хтось не зробив того чи іншого в Україні!
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12.05.2024 05:19 Ответить
Ничего, сейчас Безумная разберется во всем и составит планы на любой случай...

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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:

- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;

- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);

- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;

- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;

- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;

- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;

- інше.

Прошу бути відвертими.
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12.05.2024 01:25 Ответить
Малюк! спиш ! дєвочку пора брати за шпіонаж !
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12.05.2024 02:05 Ответить
Ось лідер нації, ось той, хто розуміє, що потрібно було робити ще з самого початку, і попри брехню, переслідування не опустив руки, а допомагав і допомагає армії і обдуреному, а в той же час виливаючому на нього тонни бруду - наріду. Але наріду захотілося бути обманутими, наріду захотілося вмирати за дурні гундосні ідеї нтимйднівця і малороса.
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12.05.2024 05:52 Ответить
Спочатку я подумав, що ти просто заплутався, а потім коли дочитав зрозумів, що ти зайнявся пропагандонством. Залужного на президентство. Це єдине що нас може врятувати
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13.05.2024 09:17 Ответить
Так писькограй на шпшлыки готовился на 9 мая , какие могут быть линии обороны. За то время когда кацапню выбили с харькощины , можно было построить линию Маннергейма , и не одну. Что это недорозумение делало всё время ?
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12.05.2024 07:51 Ответить
Відео вже гуляє по телеграму, зняте безпілотником, на якому росіяни спокійно ланцюжком йдуть по полям Харківщини. Ніхто не стріляє, нічого не заміновано. Зате боневтік б'є себе у груди з криком "ми готові!".
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12.05.2024 09:58 Ответить
К сожалению выводы в комментах поздние. Теперь зря уже. Иногда ошибки не исправишь уже. Нужна власть военных. И быстро. До поражения полного далеко, но картина очень войны жёсткая пошла. Мы отступаем и по всему фронту. Пока медленно. Помощь плохая и будет такой, уже убедились. Долго противника держали за дураков. Зря тоже. Пусть эти уходят в быструю и согласованную отставку. Рокировку власти провести мгновенно, согласовав с западом, с Англией особо. Или переговоры с кацапами. Беда не в кацапах. А в том, что третьего варианта на войне не бывает. Или победа, или поражение. Выбираем.
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12.05.2024 11:39 Ответить
єрмак піде у "биструю і согласованую оставку"??

Ну-ну.
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12.05.2024 12:09 Ответить
https://t.me/dragonspech/7405 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант-інструктор пілотів в навчальному центрі ЗСУ :
Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського. Дослівно: "Ми півроку сиділи без американської допомоги через те, що на певний час ми втратили двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів - це жах. Як можна було це допустити, коли ми маємо 80-85% підтримки американського народу? Ціна, яку заплатили за це відтермінування, коли хтось захотів погратися із Сполученими Штатами, - знову таки втрати на фронті".
Я цілковито згоден зі словами лідера ЄвроСолідарності. Бо давайте пригадаємо, в часи Порошенка ми взагалі не помітили, що на заміну демократу Обамі прийшов республіканець Трамп. Так, це був той самий Трамп з тою самою програмою. Але США допомагали нам за Обами - вони продовжили допамагати нам за Трампа. Ми гадки не мали, які розборки точаться всередині ремпубліканської партії США, нас не цікавило хто там за нас, а хто ні. Трамп нам допомагав.
Це було не тому що то був якийсь інший Трамп і якісь інші республіканці. Це було тому, що українці тоді мали президента, який на своєму горбу тягнув всі наші зовнішньополітичні проблеми. Це було тому, що Петро Порошенко вів переговори і з демократами, і з республіканцями. Він слідкував за ситуацією в американському істеблішменті. Порошенко так повертав ситуацію, аби американський політикум працював на нас.
Але хто це помічав? Цінував хтось зовнішньополітичну діяльність Порошенка? Ні, у нас активіЗти бігали на Захід просторікувати про страшну корупцію. Вже навіть Уляна Супрун визнала що діяльність різноманітних грантових активіЗтів була антиукраїнською.
А що зараз? Ще коли почалося вторгнення, я писав що заяви Зеленського на кшталт "НАТО закрий небо" і "кожен загиблий українець буде на совісті НАТО" нас із Заходом лише сварять. Мені у відповідь просторікували про "агресивну дипломатію Зеленского". Як нині результати "агресивної дипломатії" з неголеним рилом у м'ятій флісці? Вражають?
Міністр оборони Британії Бен Воллес казав, що Україна має бути більш вдячна Заходу - у відповідь вся білявладна мерзота засмерділа, мовляв: "Скільки разів дівчинка поранена під обстрілом, має робити "ку" в бік Заходу"?
А Бен Воллес, насправді, розумні речі казав - він відкрито через пресу вказував українцям, що робота України безпосередньо з громадами в Британії і в США - недостатня. Що треба було їздити, зустрічатися з представниками громад і дякувати їм за допомогу. І казати, що Україна потребує ще допомоги, та роз'яснювати чому це в їхніх інтересах. Робити це мали депутати ВР, у першу чергу, депутати монобільшості. Вони це робили? Ні. Вони каталися на Захід по своїх справах, а тепер бунтують бо їх на Захід не пускають. А депутатам від опозиції просто перекрили кордон.
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12.05.2024 12:16 Ответить
Результати щойно змалював Петро Порошенко.
І не відскіпатися. Президент може послатися на те, що економіка - справа прем'єра якого обирає Верховна рада, а податки і порядок на вулицях то профильні міністерства, голів яких знову таки призначає ВР. Але безпека України і зовнішня політика, це за Конституцією - прямі обов'язки президента Зеленського. Прямі. Не відкрутитися.
Та по-хорошому нема в Україні питань за які Зеленський відповідальності не несе. Бо ще й досі Зеленський має диктаторські повноваження. Він президент України. І він контролює парламент - через монобільшість. Виконавча і законодавяа влада повністю в руках Зеленського - жоден президент України не мав таких повноважень. Не відкрутитися.
Ми почали війну в умовах коли Захід надавав нам допомогу (Стінгери, Джавеліни), а депутати монобільшості розповідали, ніби Захід провокує Росію. Нам під час повномасштабки дали те, чого давати не хотіли - Абрамси, Бредлі, Петріоти. І результат - півроку без допомоги.
Оце реальні досягнення Зеленського в зовнішній політиці: він гарно попіарився, коли в інтересах Заходу було нам допомагати; і він виявився безпорадним, коли інтереси Заходу змінилися.
Уявити собі Порошенка в такій ситуації - нереально.
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12.05.2024 12:18 Ответить
Згоден.Но поясніть.*Інтереси Запада змінились*.Інтереси Запада до України не змінювался з першого Майдану у 2004р.Допомога була різна і вимоги до вступу в НАТО І ЄС змінювалися.Але ситуація була різна і постійно змінювалася.Інтереси до України мали і мають постійний характер.Тільки Запад став більш згуртованим.Він добре освідомлен,що УКРАЇНА була і є європейською дуржавою.
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12.05.2024 13:51 Ответить
Не маніпулюйте. Ставлення Заходу до України змінювалося залежно від того, яка в Україні була влада. Кучма дискредитував себе настільки, що ніхто не хотів з ним сідати поруч на самітах. Потім Помаранчева революція, прихід Ющенка, і до України повернулося ставлення, як до демократичної держави. За міжнародними оцінками показники демократії за Ющенка були найвищими за всю історію України.
Потім "мудрий наріт" обрав паханом тричі судимого двічі сидівшого зека януковоча. Ставлення одразу стало вкрай обережним, хоча Європа не покидала надій повернути януковоча на свій бік. І він майже піддався, але путлер помахав компроматом, і януковоч різко розгорнув курс з ЄС до тайожного союзу. Почалася революція гідності, януковоч втік, і знову Захід почав покладати на Україну надії. Вступ до СОТ, угода про асоціацію з ЄС, безвіз, Томос - ось вагомі тому підтвердження.
Але "мудрий наріт" не заспокоївся і вирішив знайти на свої дупи нових, ще більших "пригод". І обрав зе-нелоха. Та не одного, а ще й віддав монобільшість в парламенті віртуальній фейковій партії ноунеймів.
Як??? Як можна було наосліп віддати голоси за 250 зеленських "котів у непрозорих мішках"???
Для Заходу це був майже такий самий шок, як для тверезих українців.
І він все знає - і про агентів кремля в зе-владі, і про роботу зе-влади на кремль, і про продовження зе-шоблою політики здавання України кремлю, яка ведеться вже 5 років.
Тому й допомагає саме так - по мінімуму. Бо ніхто на Заході не хоче витрачати гроші на вирощування в Україні нової диктатури на кшталт лукашенківської чи х7йловської.
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12.05.2024 22:50 Ответить
Інтереси і ставлення це різні речі. Переказ подій таким і був.і ставлення Запада змінювалось від обставин. З мого боку зроблю уточнення показники демократії при Ющенка були найвищими перших 3-4 місяці.Фактів можно привести богато.Далі про компромат х...ла.Це може і було.Янукович перший рік півтора,хоча і трижди засуджений вів українську політику.А потім в середовищі росіян во владі,яки з'явилися при другій коденці кучми та наваріший ахметовских,коломойских,фірташей та пр. став паханом над всією Україною за згодою ахметова.Кучма при першей коденціі теж був другим,а потім його на наживку взяли вори і проросійська влада.Харьковскі угоди яник підписував вже залежним від рф.Для мене нічого несподіванного не було,Тому що знав з перших днів моєї праці(1965р) в якому середовише живуКоли вчився в інститт з 1969р.і,то став апонентом до любої влади..А Ще до того як зе приняв рішення йти в президенти не сумнівався в його перемозі.Ставлення Запада різко змінилося,але інтереси ні.Да і шока на Заході не було.Вони навчилися, за допомогою своєї історії, відлічати одне від другого. По логиці при такой владі, самій поганій за весь термін незалежності,то захід не повинен був надовати нам допомогу. При зміни обставин, завжди змінюється ставлення .Також не помічав за собою хитрожопість,щоб маніпулювати.Мене ви цим не образили і спокійно до цього відношусь.Але є присказки *Назовіть мене чим завгодно,тільки в піч не савте.* і *лучше грешыім быть,чем грешным слыть.Напраслина страшнее обвиненья.*І за своє життя довелося стільки почути в свою адресу,то до цього адоптувався вже років 40 тому.Розмовляв з вами так довго, тому що як Ви сказали відноситись до *тревезий українець*
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13.05.2024 00:28 Ответить
Зеленский - зто срез нашего общества.Вспоминать негатива по деятельности Зеленского и объёмного двухтомника не хватит.Причём мои соотечествиники не поинтересуются его содержаниема и будут наслаждаться чем-то наподобие квартала 95.Главная причина что не происходило и не проиходит реформирование государства со дня Незалежності.Но к Порошенко притензий уйма,но это единственный президент,который пытался идти по правильному пути для Украины.Для меня он временный попутчик,но зеленский,слуги,рыги,комуняки.кучмисты,популисты,и всякие животно - хитрожопые политические проститутки(довира,за майбутне,5.10,голосА тот кто не и им подобные) никогда не смогут стать моими попутчиками. А те кто не ходит на выборы или портит бюллетени -зто безнравственно и это вопрос морали. Но это их право.Выбор есть всегда при условии проведения демократических выборов!!! И как бы я ужасно не относился к Зеленскому и всем слугам, к большому сожалению должен это принять,ведь это выбор моих соотечественников.При этом руководстве появились намёки,что можно потерять суверенное государство,Но для глупого и необразованного народа вторжением рф в наш дом и последними событиями 22-24гг. стало потехоньку доходить.Рейтинг *найвеличнишего* падают,но остаётся ещё очень и очень большим.И нет уверенности что его переизберут. Ещё мало беды натворил?.Для 73% необходимо ещё пару лет,чтобы метлой выгнать его от власти.
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12.05.2024 13:20 Ответить
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.

Громадянство це насамперед обов'язки, а права лише приємний супутній бонус.
Не згоден, нахрін ти тут потрібен. Так має бути ...
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12.05.2024 13:54 Ответить
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням.
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12.05.2024 13:58 Ответить
А може це народ такий,а не демократія?Загальне виборче право у европейських державах і там права людини дієві,А для нас треба відказатися отцього.
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12.05.2024 18:02 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці.
Перші і є "господарі" держави, а другі не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
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12.05.2024 21:11 Ответить
Народ,населеннє,громодяни набрали 73%.Чому всі БЮТівці голосовали за зе, або не ходили,або пошкоджували бюлітні? Чому богато журналістів,публічних діячив з гаслами патриотизму.даже з Свободи, брудом обливали пороха і свій голос віддавали зе у другому турі? А де були мешканці України на всьому протязі Незалежності і 95% не побачили коли рф почала здійснювати план по знищенню України(1996 рік.).Як Свобода і Батьківщина до хрипоти в парламенті відстоювали економічну дружбу з рф.Чому мешканці України голосують за царя,а не за себе і рідний дім -Україну?Чому в суспілстві був білою вороною,коли с 1992 року постійно висказував свою думку -надо как можно далеко дістанцюватися від економічних стосунків рф.?А за кордон поїхав тоді коли лишився свого житла.06.02.2022р. і у мене небуло притулку Усі родичи померли,та був тяжко хворим.Тут мені зробили дві операціі безкотовно і вилюкували.Не було би війни мабуть помер би в Україні.Мені скоро буде 80 і мрію повернутися додому.Людину характеризує його дії.А закону для цього немають значення.Но коли є демократія,то права людини гарантовані.
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12.05.2024 22:03 Ответить
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12.05.2024 21:13 Ответить
НемецкІ соціал-націоналісти з часом перетворилися в націстів. Чому так сталося?Закон о громадянстві обов'язково повинен бути, но не в тій редакції яку маємо.Она у нас типова совкова.Для громадянства обов'язков все потрібно прописати у Конституцію.Для Громадянство мають бути дві обов'язкові речі:. людина бере на себе обов'язок платити налоги на потребу України і знати державну мову. Також треба відмінити загальне виборче право.Кожен голос має бути дефференцьованим і мати вагу.Тот хто не плати налоги.не має права голосу.Самий низка вага голоса у держслужбовців та пенсіонерів.Сама велика - у середнього і дрібного бізнесу,володарі на засіб виробництва не повинні мати переваги свого голосу.Депортація відносится до негромадян і тих хто порушив закон.Є запитання на моєму прикладі.Ми с жінкою усе життя прожили в одному місті у Харкові і 6го марта 2022р позбулися житла от дій нелюдів.Рідні померли і нікуди нам було їхати.І мені ой как далеко від того щоб наплювати на державу.І якби мені не подобався зеленський та його слуги. то на привиликий жаль повинин прийняти це лайно тому,що це вибір співвідчизників на демократичних виборах.Для боротьби у мене є тільки мій голос для добробуту України.Але коли ваша пропозиція буде в законі,то буду його виконувати.Ніколи у мене не було потреби у начальниках тем паче в презедентах.Вони усі праціють за наши податки і як вони процюють і як викоростуються наші кошти громадянину треба розуміти а не вірити *лапши на вуха*
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12.05.2024 17:42 Ответить
Украин - была,есть и будет!!!!!!!
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12.05.2024 13:26 Ответить
Звиняйте за описки та помилки.
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12.05.2024 13:27 Ответить
 
 