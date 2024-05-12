Обострение на Харьковщине показывает, насколько важны своевременно построенные фортификации, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву сказал, что линия границы на Харьковщине, где сейчас происходят попытки россиян захватить территории, должна была быть укреплена фортификациями и минными заграждениями. Он отметил, что с сентября прошлого года требовал от власти начать активное строительство фортификаций, в том числе и вдоль украинско-российской границы.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Что плохо? Что мы не имеем возможности перебросить туда много войск и мы должны были укрепить эту границу инженерными средствами. Инженерные средства экономят боеприпасы, экономят оружие, в первую очередь они защищают территорию и спасают жизни воинов. С сентября прошлого года я очень жестко ставил вопрос о начале строительства фортификационных сооружений. Еще раз подчеркиваю, я имею право об этом говорить, кому интересно - можете погуглить, нет, мы готовы сами предоставить информацию об уровне качества фортификационных сооружений, которые были построены по моему приказу в 2015 году", - напомнил Порошенко.

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"Это были и габионы, это были бетонные перекрытия, это были обустройства деревом, никаких открытых траншей, никаких просто выкопанных ям. На сегодняшний день это просто вредно. Там стояли так называемые "зубы дракона", организовано это было так, что, я даже помню цифру, что 3,5 млн стоил блок, который должен был защищать соответствующее расстояние и на каждую область приходилось от 15 до 20 км фронта", - говорит Порошенко.

"Причем строили, а я был непосредственно на строительстве, на расстоянии 1 км от российских войск, мы видели собственными глазами российские войска. Кстати, те, кто срывал сроки, были уволены - как минимум заместитель главы администрации. Областные администрации должны были построить за три месяца. Те, кто перерасходовал средства, если там не было коррупционной составляющей, доплачивали за счет местного бюджета, потому что все финансировалось из бюджета государственного. И таким образом были построены фортификационные сооружения", - рассказывает пятый Президент.

"Я готов показать вам фото, видео, какого качества тогда эти фортификационные сооружения были построены. Причем это была и вторая линия, и третья линия обороны. Например, Тернопольская область строила в районе Золотого, были распределены все вплоть до Угледара. Именно благодаря фортификационным сооружениям нам удалось удержать десять лет эту линию обороны. Десять лет, потому что наш успех в районе Марьинки, Авдеевки, тогда еще Водяного, Часового Яра, это были качественно построенные фортификационные сооружения", - отмечает Порошенко.

"Дополнительно к этому мы посылали инженерные части, которые обеспечили сквозное минирование. И если бы враг через такую линию сооружений попытался наступать, он бы не прорвал эту линию и получил бы огромные потери", - отмечает Порошенко.

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"Нас сейчас кормят обещаниями, что, слушайте, чего Порошенко бьет тревогу. Уже все там построено. И ситуация, которая разворачивается на российской границе в Харьковской области демонстрирует, что это ложь. Ситуация, которая была после штурма и взятия Авдеевки противником, было видно, что нашим войскам просто физически не было где зацепиться", - отмечает Порошенко.

Он отмечает: строительство фортификаций не требует помощи западных партнеров, это задача органов власти.

"Я предложил парламенту создать еще в январе ВСК по фортификационным сооружениям. На каждом заседании парламента политическая сила "Европейской Солидарности" ставит вопрос обязательно включить вопрос создания следственной комиссии. Разобраться. Это - конституционная функция парламента - контролировать действия исполнительной власти. И представить всем, кто имеет возможность принимать решения, на суд", - отмечает Порошенко. Он также сообщил, что за собственные средства купил почти 50 единиц строительной техники и передает их в инженерные подразделения, чтобы ускорить строительство фортификаций.

"Мы добьемся этого, фортификационные сооружения мы должны построить. Мы должны обеспечить, чтобы за каждую попытку атаки враг платил кровью", - говорит Порошенко.