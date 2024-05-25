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В Сумах полицейские и военнослужащие избили мужчину. В ТЦК говорят, что это был не уклонист, а пьяный водитель, пытавшийся закрыться в автомобиле. ВИДЕО

Накануне в соцсети активно распространяли видео, на котором, как заявлялось, зафиксировано избиение мужчины правоохранителями и представителями ТЦК в Сумах. Его автор уверял, что якобы избили уклониста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сумской областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент и заверил, что события, изображенные на видео, не связаны с мерами оповещения.

Что говорят в Сумском областном ТЦК и СП о событии?

Как отмечают в ТЦК, во время мониторинга информационного пространства, было найдено видео в социальной сети TikTok с сообщением в виде заголовка "охота на уклонистов в Сумах".

"На видео запечатлено, как представители полиции применяли физическую силу к водителю транспортного средства и в этом помогают люди в военной форме. После проведения служебной проверки было выяснено, что событие произошло с участием военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП, 23.05.2024 в районе Коммунального учреждения Сумской специализированной школы I-III ступеней №7, но события, отраженные на видео, не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонистов в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК", - говорится в сообщении.

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Что удалось установить?

Также установлено, что к патрульным обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе транспортного средства ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения.

Проверяя информацию, возле магазина, патрульные действительно обнаружили указанное транспортное средство, за руль которого как раз садился гражданин. Когда же инспектор подошел к машине, водитель начал движение. Требование инспектора остановиться водитель проигнорировал и поехал дальше. Через несколько сотен метров его остановили.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины", - объясняют в ТЦК.

Также смотрите: Мужчина в военной форме избил костылем девушку в Одессе. Областной ТЦК и СП начал служебную проверку. ВИДЕО+ФОТО

Действительно ли водитель имел признаки алкогольного опьянения?

Также отмечается, что 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения он категорически отказался.

Служебное расследование относительно инцидента

Командованием Сумского областного ТЦК и СП, по поводу данного события, инициировано и проводится служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.

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Автор: 

избиение (9798) Сумы (1146) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+48
У ТЦКшників нові повноваження боротися з п'яними за кермом?
Що я пропустив?
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25.05.2024 11:56
+40
Звичайно! Усі добре знають, що це соціальна підтримка ментами військових. Бо витягувати п'яних із автівок мають саме військові. Обов'язки ментів - просто стояти, курити, ахранять парядак,бо бєспарядак не їх парафія.
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25.05.2024 11:56
+25
Мені особисто цікаво, найвеличнішого так само шукали 4 рази, коли вручали повістну? З поліцаями? А лупцювали чи ні? Може, мама Рімма спасала бубочку всі чотири рази і він ховався у нею під спідницею?
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25.05.2024 11:59
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мене завжди вражали гниди, що мали кошти на власного водія, але сідали самі за кермо і вбивали (ну не спеціально ж, а за недбалістю) невинну людину. це і димінський, і мер Києва (забув вже). якого ти падло не взяло водія?
Іншим же є і послуга, коли приїзджає водій і відвозить тебе бухого додому на місці пасажира. Не повинно бути ані співчуття, ані поблажки таким - позбавлення волі беззаперечно. Є ж випадки ненавмисного наїзду з різних причин. але коли наїзд під наркотиками - як навмисне вбитство мусить розглядатися.
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25.05.2024 13:35 Ответить
Омельченко..а от Черновецький завжди під кайфом був, тому його одного не пускали ніде..
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25.05.2024 17:54 Ответить
Лише один раз з вами погоджуся. Хоч це і дуже суб'єктивно, але сам звертав увагу, що на ланосах часто "відморожені" їздять. Правда, це ж стосується і водіїв шкоди октавії (старої) і тойоти кемрі.
Нікого не хочу образити, так здалося.
Можливо, тому, що цих авто багато в % від загальної кількості.
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25.05.2024 13:54 Ответить
легко спирать ,но должна быть межа, почему мои дети воюют за Харьков, а они все переселенцы? до бою так до бою
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25.05.2024 12:57 Ответить
До чого тут це? Там п'яного затримали? Чи ви про те, що агресивні нероби в зеленому з відео повинні бути на фронті? З цим згоден. Там з них більше толку буде.
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25.05.2024 13:26 Ответить
Отмазки тцк все более интересные, скоро им можно будет фантастику писать
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25.05.2024 12:57 Ответить
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25.05.2024 13:12 Ответить
Блін. Це ж корупційна схема. Один ПМ проти 8х2=16 тис. доларів. Колись діти хотіли бути космонавтами. А зараз прикордонниками?
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25.05.2024 14:17 Ответить
Хєровий прикордонник.
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25.05.2024 16:17 Ответить
Дивна річ.Це не ухилянт,це п"яний водій - каже поліція.Бо бити ухилянта не можна,за нього відразу заступиться ціле море інших ухилянтів.І я згоден - бити не можна.А от до стінки відвести і розстріляти - можна і треба.Всього-навсього 0,8 відсотка від загальної кількості розстріляти (цифра детально прорахована) щоб всі інші перестали бути ухилянтами...
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25.05.2024 13:13 Ответить
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25.05.2024 13:25 Ответить
Лікуватися не пробував?
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25.05.2024 13:27 Ответить
От таке як ти, веде країну до громадянської війни, чим ти кращий кацапа? Мало того що ти ухилянт, так ще й закликаєш розстрілювати просто так цивільних.
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25.05.2024 16:04 Ответить
Ця підорня може розказувати що завгодно, факт той що їх уже вважають гіршими од кацапів.
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25.05.2024 13:19 Ответить
Вважати когось "гірше кацапів" можуть хіба що або самі кацапи, або кловуни, які кацапа ніколи не бачили поруч.
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25.05.2024 13:25 Ответить
Не звизди, бо є клоуни, які гірші кацапів. Самі мерзенні потвори для всіх народів, як свідчить історія людства і історія війн в першу чергу, це "свої" гниди.
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26.05.2024 00:38 Ответить
Якщо я живу по законам Бога так, що у мене немає ворогів, бо роблю тільки добро. То хто мене може примусити воювати і з ким?
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25.05.2024 13:39 Ответить
Хіба закони Бога не проповідують захищати сірих немічних убогих? Ось в тебе й є шанс стати на захист порушеної країни.
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25.05.2024 14:19 Ответить
Багачі і чиновники світових держав ведуть убогих на бойню і забій. Як я можу їх захистити, якщо вони самі ідуть вбивати один другого?
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25.05.2024 14:45 Ответить
Світові лідери всі однакові хижаки по своїй суті. А вас я прощаю і благасоловляю.
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25.05.2024 18:44 Ответить
ідіот...
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26.05.2024 06:07 Ответить
Пів Маріуполя було таких як ти.
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25.05.2024 16:18 Ответить
Якщо б всі були такі як ми то воєн в світі б не було.
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25.05.2024 18:46 Ответить
На жаль світ не без "добрих" людей
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25.05.2024 19:07 Ответить
Якщо в світі президенти різних країн мають ворогів, бо живуть негідним життям, тоді чому вони самі не воюють зі своїми ворогами, а примушують інших воювати?
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25.05.2024 13:45 Ответить
Та як що він був в нетверезому стані,то це татаровські мусора(заброньовані) мають право його бити.Тим більш втягувати в це військових тцкашників.
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25.05.2024 13:48 Ответить
Я вже всі ці зелені замашки вивчив. Або ухилянт, або п'яний. Іншого в них не буває. Щоб колись працівник ТЦК, або поліціянт був неправий, да боже збав
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25.05.2024 14:04 Ответить
Досить скиглити. Нам потрібні вибори, а не зелений хаос
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25.05.2024 14:08 Ответить
И еще интересно, в ТЦК все время говорят что типа провокационные видео, не полные, и т.д. но у полиции обязаны были быть боди камеры , да и у тцк тоже. выложите видео где этот водила отказывался от теста на алкоголь, и вообще все от начала и до конца. И все станет сразу ясно. но почему то не выкладывают видео. видимо потому что будет только хуже для них
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25.05.2024 14:25 Ответить
Він так хотів отримати соціальну підтримку, що сам заскочив до автівки, довелось його витягувати!
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25.05.2024 14:25 Ответить
Набігло ботів офісних, як ще Пороха не приплели...,
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25.05.2024 14:27 Ответить
Ну так ти перщий це зробив))
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25.05.2024 14:30 Ответить
А це що--найважливіша новина? А все інше --хорошо?
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25.05.2024 15:00 Ответить
Я не розумію, хіба у війскових є право витягувати і бити водія, навітьякщо він п'яний, при тому, щовже поліція працює? І чому жоден війсковий не побив головУ війскової адміністрації Броварів? Це що, дискремінація?
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25.05.2024 15:06 Ответить
Козаки воювали не за Гетьманщину , а за козацькі вольності . А людина ,яку під примусом брали на військову службу - називалася москаль. Кожен сам може зробити висновки - які воїни потрбні цій владі - козаки чи москалі ....
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25.05.2024 15:22 Ответить
Хіба не країні, а владі?
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25.05.2024 16:20 Ответить
владі
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25.05.2024 16:36 Ответить
Тобто по Вашому на фронті зараз люди воюють за владу?
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25.05.2024 17:30 Ответить
Добровольці за країну. А примусовомобілізовані за владу. Влада ж забронювала себе ж від війнт
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25.05.2024 17:46 Ответить
Хіба "примусовомобілізовані не в країні живуть?
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25.05.2024 17:50 Ответить
Країна і влада це не одне й те саме
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25.05.2024 18:03 Ответить
Так а я ж про що? Люди воюють не за владу, а за країну! Зелі приходять (тьху-тьху) і відходять, а Україна була, є і буде.
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25.05.2024 19:10 Ответить
Люди воюють за рідних та близьких і за свободи . А не за держави . Держави тимчасові доки народи вважають за доцільне їх існування.
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25.05.2024 19:57 Ответить
Я взагалі то про державу не писав, а про країну. Люди це теж, в тому числі і країна. А держава - це по суті влада і є.
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25.05.2024 20:10 Ответить
Козаки воювали за панщину, щоб селяни пахали на них а не на польську шляхту. Але про панщину в Гетьманщині савєтскі підручники не пишуть, тому що єто било асвабаждєниє ат ляхов
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26.05.2024 08:18 Ответить
П'ятеро заброньованих тягнуть одного не заброньованого - гарна назва для картини якогось художника
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25.05.2024 16:15 Ответить
Якщо то п'яний водій, то не зрозуміло що там робило ТЦК? Адже я не вірю що поліція в Україні така слабка що не може впоратися з 1 (одним) пияком.
Отже брешуть, знову БРЕШУТЬ!
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25.05.2024 16:43 Ответить
Ну раз так,то тогда тцкашнику можно бить человека по голове,это же не тандыр,а простолюдинка.
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25.05.2024 17:02 Ответить
смілі стали , це ті що в лютому 2022 року повтікали в Черкаси , а тепер показують що гозподарі міста вернулися
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25.05.2024 19:03 Ответить
Сумно спостерігати ... Про яке дотримання законів в цій країні може бути мова. І лайна - накшталт цього мусорского-тцкашного дочорта, бо ладні хоч якимось боком примазатись до вертухаїв, аби когось іншого замість себе виштовхати на фронт. Уроди. Не дивно, що гундосе стало тут президентом,
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25.05.2024 22:30 Ответить
До чого тут:нетверезий і тцк?Це гниляк від можновладців.Пакують кого хочуть та як хочуть,законом там не пахло.
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26.05.2024 00:55 Ответить
ТЦКашникам які проходили мимо і допомогли правоохоронцям потрібно дати ..герой України!
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26.05.2024 09:33 Ответить
До речі майже всі менти з Сум в перший же день війни втікли на машинах в Черкаси!!! Тобто словами нашої преси ..зайняли більш вигілні позиції для оборони міста Суми!!!
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26.05.2024 09:37 Ответить
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