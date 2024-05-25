В Сумах полицейские и военнослужащие избили мужчину. В ТЦК говорят, что это был не уклонист, а пьяный водитель, пытавшийся закрыться в автомобиле. ВИДЕО

Накануне в соцсети активно распространяли видео, на котором, как заявлялось, зафиксировано избиение мужчины правоохранителями и представителями ТЦК в Сумах. Его автор уверял, что якобы избили уклониста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сумской областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент и заверил, что события, изображенные на видео, не связаны с мерами оповещения.

Что говорят в Сумском областном ТЦК и СП о событии?

Как отмечают в ТЦК, во время мониторинга информационного пространства, было найдено видео в социальной сети TikTok с сообщением в виде заголовка "охота на уклонистов в Сумах".

"На видео запечатлено, как представители полиции применяли физическую силу к водителю транспортного средства и в этом помогают люди в военной форме. После проведения служебной проверки было выяснено, что событие произошло с участием военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП, 23.05.2024 в районе Коммунального учреждения Сумской специализированной школы I-III ступеней №7, но события, отраженные на видео, не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонистов в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК", - говорится в сообщении.

Читайте: Драка в Харькове: в ТЦК заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных

Что удалось установить?

Также установлено, что к патрульным обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе транспортного средства ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения.

Проверяя информацию, возле магазина, патрульные действительно обнаружили указанное транспортное средство, за руль которого как раз садился гражданин. Когда же инспектор подошел к машине, водитель начал движение. Требование инспектора остановиться водитель проигнорировал и поехал дальше. Через несколько сотен метров его остановили.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины", - объясняют в ТЦК.

Также смотрите: Мужчина в военной форме избил костылем девушку в Одессе. Областной ТЦК и СП начал служебную проверку. ВИДЕО+ФОТО

Действительно ли водитель имел признаки алкогольного опьянения?

Также отмечается, что 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения он категорически отказался.

Служебное расследование относительно инцидента

Командованием Сумского областного ТЦК и СП, по поводу данного события, инициировано и проводится служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.

Также читайте: На Буковине военный бежал со службы в ТЦК, потому что хотел воевать на фронте