В Сумах полицейские и военнослужащие избили мужчину. В ТЦК говорят, что это был не уклонист, а пьяный водитель, пытавшийся закрыться в автомобиле. ВИДЕО
Накануне в соцсети активно распространяли видео, на котором, как заявлялось, зафиксировано избиение мужчины правоохранителями и представителями ТЦК в Сумах. Его автор уверял, что якобы избили уклониста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Сумской областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент и заверил, что события, изображенные на видео, не связаны с мерами оповещения.
Что говорят в Сумском областном ТЦК и СП о событии?
Как отмечают в ТЦК, во время мониторинга информационного пространства, было найдено видео в социальной сети TikTok с сообщением в виде заголовка "охота на уклонистов в Сумах".
"На видео запечатлено, как представители полиции применяли физическую силу к водителю транспортного средства и в этом помогают люди в военной форме. После проведения служебной проверки было выяснено, что событие произошло с участием военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП, 23.05.2024 в районе Коммунального учреждения Сумской специализированной школы I-III ступеней №7, но события, отраженные на видео, не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонистов в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК", - говорится в сообщении.
Что удалось установить?
Также установлено, что к патрульным обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе транспортного средства ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения.
Проверяя информацию, возле магазина, патрульные действительно обнаружили указанное транспортное средство, за руль которого как раз садился гражданин. Когда же инспектор подошел к машине, водитель начал движение. Требование инспектора остановиться водитель проигнорировал и поехал дальше. Через несколько сотен метров его остановили.
"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины", - объясняют в ТЦК.
Действительно ли водитель имел признаки алкогольного опьянения?
Также отмечается, что 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения он категорически отказался.
Служебное расследование относительно инцидента
Командованием Сумского областного ТЦК и СП, по поводу данного события, инициировано и проводится служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.
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Іншим же є і послуга, коли приїзджає водій і відвозить тебе бухого додому на місці пасажира. Не повинно бути ані співчуття, ані поблажки таким - позбавлення волі беззаперечно. Є ж випадки ненавмисного наїзду з різних причин. але коли наїзд під наркотиками - як навмисне вбитство мусить розглядатися.
Нікого не хочу образити, так здалося.
Можливо, тому, що цих авто багато в % від загальної кількості.
Отже брешуть, знову БРЕШУТЬ!