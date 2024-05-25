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Я двух людей вывел. Хотели еще побежать к работникам, но уже зайти не смогли, - работник "Эпицентра" рассказал о первых минутах после удара РФ. ВИДЕО

Значительная часть людей смогла выбраться из гипермаркета, по которому ударила Россия самостоятельно, но судьба части работников остается неизвестной.

Электрик "Эпицентра" в Харькове Игорь Калашник рассказал, что ему удалось выбраться, потому что часть гипермаркета, в которой он находился на тот момент, пока не горела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Я имел обходы и в то время зашел в щитовую. Оно как раз "бахнуло", а вокруг же только стены. Меня немного привалило. Но я начал быстро снимать напряжение. Сбоку у нас был автоматический генератор, а там же солярка. Я его выключил, чтобы ничего не... Потом я двух людей вывел", - поделился Игорь Калашник.

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По его словам, один из мужчин, который также был в магазине, сообщил пожарным, что в правой части здания видел женщину с ребенком.

"Спасатели молодцы. Пока ничего еще не начало обваливаться, они туда побежали. (...) Кажется, посредине, где был ламинат, попало. Потому что первое время в районе щитовой у меня даже был свет, не было пламени. Но все это судьба минуты. Мы хотели еще побежать к работникам, но уже внутрь зайти не смогли", - отметил он.

Также удалось выйти самостоятельно охраннику склада. Его забрала скорая. О судьбе других работников Игорь Калашник не знает - удалось ли спастись его коллегам, пока неизвестно.

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"У нас зенитные окна - их воздухом вырывает. Сразу сработала "пожарка", начала заливаться вода - сколько было в пожарном резервуаре. Это хоть что-то дало", - добавил работник "Эпицентра".

Напомним, что днем 25 мая российские оккупанты прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, на момент удара в здании могло находиться более 200 человек.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+23
Пофіх на той пакет Люди теж належать росіянам?
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25.05.2024 18:48
+15
Таке враження складається, що звичайний робітник більш професійний та адекватний ніж де хто у владі. На хвилинку, діяв відразу після прильоту, все чітко та послідовно.
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25.05.2024 18:54
+13
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25.05.2024 19:33
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Пофіх на той пакет Люди теж належать росіянам?
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25.05.2024 18:48 Ответить
А скільки таких пакетів по усіх містах України? Люди то українці і їх потрібно захищати, а не писати кому належить підприємство. Співчуття до трагедії,
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25.05.2024 18:52 Ответить
Люди,не ставти лайки цій дойчефрау! Прізвище її Саюн,ця щуриха чкурнула в Німеччину і вже свого дорослого сина прилаштовує отримати німецьке громадянство,як круту жертву війни, сидить в безпеці,отримують євро,пайки тощо,а нас тут в Україні повчає як треба жити . Спамте безжально цю щурятину,яка з німецького комфорту зображує з себе патріотку України!
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25.05.2024 19:19 Ответить
Тебе росіянин не спитали кому ставити лайки, а ну, чимчикуй додому на страну, ср..у.
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25.05.2024 19:26 Ответить
И они как дебилы разрушают свой бизнес? Ничего умнее не придумал?
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25.05.2024 19:09 Ответить
Він, мабуть не в курсі, що всі Епіцентри належать і належили завжди Герегам. Мабуть він не з України пише.
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25.05.2024 19:50 Ответить
Просто їх Епіцентри є й на окупованих територіях, от люди й думають, що то росбізнес. А от чого герег не чіпають - то питання до Боневтіка, скільки йому за це башляють.
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26.05.2024 13:05 Ответить
Встиг першим, росіянин? Вже заготовка була на вкид?
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25.05.2024 19:24 Ответить
Не знав, що подружжя Герег - росіяни.
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25.05.2024 19:44 Ответить
А тушонку польську бачив у продажу в епіцентрі,яка прийшла як гуманітарна допомога?
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25.05.2024 19:55 Ответить
Брехня!
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25.05.2024 19:57 Ответить
Гереги не росіяни.
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25.05.2024 22:15 Ответить
Що ж тут скажеш.. Честь та хвала пересічним українцям ( які на відміну від держиморд працюють ділом, а не словом ))).
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25.05.2024 18:47 Ответить
Чого в місті яке постійно обстрілюється працюють такі величезні магазини? Гереги не збідніють якщо зачинять магазин!.
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25.05.2024 18:52 Ответить
Та давайте вже Харків закриємо.Україна не збідніє, якщо місто евакуюють?
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25.05.2024 18:59 Ответить
Україна- це зеленський, а от він збідніє.
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25.05.2024 21:15 Ответить
там вже епіцентри видавили всі приватні магазини і базарьки?
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25.05.2024 21:35 Ответить
путлєр добивається щоб місто покидало населення. сіє паніку що тут не зрозуміло. щоб настрої населення зростали проти влади. тактика вже зрозуміла, війну йому не виграти треба нас примушувати до миру на його умовах.
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25.05.2024 19:24 Ответить
Так точно.
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25.05.2024 19:47 Ответить
Так в марафоні ж розказують що всіх перемогли, вояки теж розказують шо все під контролем.
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25.05.2024 19:47 Ответить
Дійсно. Давно вже пора адресну доставку всього необхідного. Щоб не вилазити з дому і чекати - поки привалить. А поки не привалило - хай все додому везуть волонтери.......
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25.05.2024 20:22 Ответить
Таке враження складається, що звичайний робітник більш професійний та адекватний ніж де хто у владі. На хвилинку, діяв відразу після прильоту, все чітко та послідовно.
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25.05.2024 18:54 Ответить
кацапы - ********, Українці - Герої !!!
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25.05.2024 18:56 Ответить
рашиСЬКІ ублюдки.
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25.05.2024 19:00 Ответить
Може це всі Епіцентри будуть "гасить", будьте пильні
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25.05.2024 19:01 Ответить
Прильоти в Харкові постійно тим паче Салтовка.Зараз велика напруга в цьому питання.Тому теж питання праці супермаркетиів будівельних і інших таких гіпермаркетів це потенційна ціль.Невєже це не зрозуміло?Чи грати в в долю треба ?
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25.05.2024 19:04 Ответить
К сожалению уже не новость. Только что в 19---15 грохнуло очень сильно опять. Пока нет инфы. Похоже в центре. Город реально гибнет. Сплошные противоречия по сообщения с линии фронта.
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25.05.2024 19:35 Ответить
Кацапня в чистому вигляді тупо кошмарить на психіці Харків. Щоб потім його взяти без боротьби.
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25.05.2024 19:46 Ответить
можливо, хтось навів, звякнув "братам" і сказав, що там на складах снаряди, ракети,... . а тим по барабану, шо вони з герегой одної крові.
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25.05.2024 19:13 Ответить
Лупанули там де лакофарби (на якомусь з каналів інтерв'ю)...знали потвори куди бити..хтось навів
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25.05.2024 19:49 Ответить
цікаво свинособаки що на цей раз вигадають? Склад зі зброєю, офіцерів НАТО. Чи просто скажуть що це ми самі по собі вдарили.
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25.05.2024 19:14 Ответить
Там їм *****. А зелене чмо ********* в черговий раз шо втрат нема.
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25.05.2024 19:48 Ответить
Зеленський би менше своїм язиком тріпався яка там втрати у кацапів на харківському напрямку, про це і так всім адекватним зрозуміло. І які кошти нещодавно було виділено з бюджету на Харків для підтримки. Кацапи моніторять увесь інформпростір України і цей сайт теж читають аналізують настрої українців........ навіть всі прокльони українців у сторону Зеленського їх цілком влаштовують бо вони розуміють як розхитувати Україну зсередини, щоб настрої скинути владу наростали. Зеленський такий-сякий і він вже всім у печінках, але не треба грати на руку ворогу, ВОРОГУ !!!
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25.05.2024 19:14 Ответить
і що, коли опу з зеленським замінить ВР і уряд? погіршиться ситуація та генштаб не знатиме без опи - що робити?
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25.05.2024 21:38 Ответить
Зате рашенські Курськ,Воронеж,Ростов,Брянськ тощо в цілковитій безпеці,спокійно живуть,веселяться,ждуть перемоги над Україною...Втомлений,хриплоголосий наш Лідор заборонив їх турбувати,а за наших вбитих Лідор щоденно мстить (язиком у відосіках). От тільки Бєлгараду не щастить,його русня сама бомбить...
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25.05.2024 19:23 Ответить
ТБ( безпеки) - завжди ! Була повитряна тривога ?! а поруч бомбосховище ?!
Все як у 2022 . кац апы все пам*ятають....
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25.05.2024 19:30 Ответить
Які на...й бомбосховища.......
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25.05.2024 20:25 Ответить
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25.05.2024 19:33 Ответить
👍
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25.05.2024 19:58 Ответить
це одна з підстав казати х**лу, що він просто захищає руськоговорящих, що це москальська земля...
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25.05.2024 20:01 Ответить
А німецьку тобі не гидко слухати, провокаторша Таня из Германии?

Швагро рассказывал, как у них в батальоне какой-то умник оторвался на одессита: типа - розмовляй тільки українською.
Швагро йому одразу затулив пельку кулаком.
Швагро з Луцькв, еслі шо...
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25.05.2024 20:19 Ответить
Статья 10 Конституции Украины-все языки равны в употреблении.
А за ущемление прав говорить на роднои языке, вв Германии тебя посадят.
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25.05.2024 22:01 Ответить
А чому ви вирішили, що я не знаю солов'їну?
Я вільно спілкуюсь і українською, і польською.
Но мой родной-русский.
И мне так удобнее.
Имею поаво по Конституции.
А розпалювання ворожнечі по ознаку мови, то є на клристь ворогу.
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25.05.2024 22:36 Ответить
ваш швагро- малорос?
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25.05.2024 22:36 Ответить
Швагро-західняк.
Але він каже:
В окопі немає поганих мов, є погані люди.
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25.05.2024 22:39 Ответить
Школоті слова не давали.
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25.05.2024 22:37 Ответить
Созовите ООН о возмущение поставок вооружения в Украину
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25.05.2024 21:03 Ответить
Бачив момент прильоту - звуку вибуху не було але хмара від вибуху одразу піднялась за пару секунд десь до 100 метрів вгору... Потім чорнявий дим повалив одразу моментом і валив біля години.
Земля пухом загиблим.
Був в цьому маркеті в середині березня.
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25.05.2024 23:07 Ответить
Самий час переходити на рідну українську мову по всій Україні, щоб у москворилих не було аргументу що типу вони освобождають руцкоговорящії братьєв.
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25.05.2024 23:10 Ответить
 
 