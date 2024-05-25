Я двух людей вывел. Хотели еще побежать к работникам, но уже зайти не смогли, - работник "Эпицентра" рассказал о первых минутах после удара РФ. ВИДЕО
Значительная часть людей смогла выбраться из гипермаркета, по которому ударила Россия самостоятельно, но судьба части работников остается неизвестной.
Электрик "Эпицентра" в Харькове Игорь Калашник рассказал, что ему удалось выбраться, потому что часть гипермаркета, в которой он находился на тот момент, пока не горела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Я имел обходы и в то время зашел в щитовую. Оно как раз "бахнуло", а вокруг же только стены. Меня немного привалило. Но я начал быстро снимать напряжение. Сбоку у нас был автоматический генератор, а там же солярка. Я его выключил, чтобы ничего не... Потом я двух людей вывел", - поделился Игорь Калашник.
По его словам, один из мужчин, который также был в магазине, сообщил пожарным, что в правой части здания видел женщину с ребенком.
"Спасатели молодцы. Пока ничего еще не начало обваливаться, они туда побежали. (...) Кажется, посредине, где был ламинат, попало. Потому что первое время в районе щитовой у меня даже был свет, не было пламени. Но все это судьба минуты. Мы хотели еще побежать к работникам, но уже внутрь зайти не смогли", - отметил он.
Также удалось выйти самостоятельно охраннику склада. Его забрала скорая. О судьбе других работников Игорь Калашник не знает - удалось ли спастись его коллегам, пока неизвестно.
"У нас зенитные окна - их воздухом вырывает. Сразу сработала "пожарка", начала заливаться вода - сколько было в пожарном резервуаре. Это хоть что-то дало", - добавил работник "Эпицентра".
Напомним, что днем 25 мая российские оккупанты прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, на момент удара в здании могло находиться более 200 человек.
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Все як у 2022 . кац апы все пам*ятають....
Швагро рассказывал, как у них в батальоне какой-то умник оторвался на одессита: типа - розмовляй тільки українською.
Швагро йому одразу затулив пельку кулаком.
Швагро з Луцькв, еслі шо...
А за ущемление прав говорить на роднои языке, вв Германии тебя посадят.
Я вільно спілкуюсь і українською, і польською.
Но мой родной-русский.
И мне так удобнее.
Имею поаво по Конституции.
А розпалювання ворожнечі по ознаку мови, то є на клристь ворогу.
Але він каже:
В окопі немає поганих мов, є погані люди.
Земля пухом загиблим.
Був в цьому маркеті в середині березня.