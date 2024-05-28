Эвакуация бойцами "Хартии" раненого побратима под плотным обстрелом врага в 30 километрах от центра Харькова. ВИДЕО

На этом видео бойцы недавно созданной 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" под сильным обстрелом артиллерийскими снарядами эвакуировали товарища из села Липцы на Харьковском направлении фронта. До центра главного города области - 30 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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