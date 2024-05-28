Эвакуация бойцами "Хартии" раненого побратима под плотным обстрелом врага в 30 километрах от центра Харькова. ВИДЕО
На этом видео бойцы недавно созданной 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" под сильным обстрелом артиллерийскими снарядами эвакуировали товарища из села Липцы на Харьковском направлении фронта. До центра главного города области - 30 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Харків в діаметрі в середньому - 22 км. Від центру Харкова до П,ятихаток 12 км. А це як раз напрямок на Липці, під якими йдуть бої. 30 - 12 = 18 км. Це вже можуть діставати і Урагани, і 152-мм гармати.
Тож не треба тут вечірні колисанки зеленського дублювати.
а в Харкові в Епіцентрі обої купують....
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