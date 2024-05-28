Российский священник рассказал о китайце, который воевал за Россию, умер, а затем воскрес. ВИДЕО

Российский священник в программе на российском телевидении рассказал о военном китайце, который был на стороне России. На фронте он был смертельно ранен в живот, однако, по словам попа, боец умер, а потом воскрес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети.

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