Российский священник рассказал о китайце, который воевал за Россию, умер, а затем воскрес. ВИДЕО
Российский священник в программе на российском телевидении рассказал о военном китайце, который был на стороне России. На фронте он был смертельно ранен в живот, однако, по словам попа, боец умер, а потом воскрес.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети.
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+33 Псамметих II
показать весь комментарий28.05.2024 22:28
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показать весь комментарий28.05.2024 22:28
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- Почему?
- Потому что они точно знают - "почём опиум для народа"!
Мені цікаво - він справді вірить в те, про що бреше?
А щодо "принятия православия" - так він від того не перестане буть китайцем! Розріз очей не зміниться і його й далі будуть називать "чуркой нерусской"
А тепер, певно, "праваславния малітви чітают"... за здравіє *****. )))
конфликт на Даманском 1969 р
цы воскресли ?
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
Он ее закопал
Закопал и надпись написал
Доволі логічно...
дистдон, за долю расскажет и не такие байки.
Правда, батько Лєніна був наполовину калмиком.
Матір Лєніна Марія Бланк також була змішаного походження, - її батько Сруль Мойшевич Бланк був житомирським євреєм, який перейшов у православну віру, щоб мати змогу вчитися на лікаря. Після прийняття православ'я став Олександром Дмитровичем. Матір Марії Бланк - німецько-шведського походження.
Батько Лєніна Ілля Ульянов. Виразно видно монголоїдні риси обличчя.
Попів-пияків бачив.
Бачив навіть попа-нарколигу.
Але таке ротом говорити... Дурнуваті, пияки і навіть нарколиги зависнуть хором. Тут тільки лихі парфуми тішаться.
Але чому китаєць а не мордва,
чува,або на крайняк бурят,?.
Вони ж всі руцькі а тут китаєць.
Мабуть це вже Китайська Автономна область а не раша.
И кроме того, они с путиным начинаются на "ху"....
Моя племінниця до цих пір думає, що подарований мною хом'як прожив у неї більше десяти років.
Секрет цього довголіття дуже простий - купуйте білого хом'яка, а коли воно через два роки здохне, купуєте такого самого...
Китайці теж всі на одне лице...)))
Решили в россии китайцам выдать паспорта. Учитывая, что их очень много, но они все на одно лицо, чтобы время не терять, сфотографировали только одного.
Через время в паспортный стол приходит возмущенный китаец и говорит:
- Это не моя фотография.
- Как не ваша, - испугались в паспортном столе.
- Лицо мое, фуфайка не моя.
P.S. Для них мы тоже на одно лицо
Интересно, сколько времени и денег он потратил на барбера?