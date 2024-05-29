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На Купянском направлении оккупанты использовали ванную для логистики на поле боя. ВИДЕО

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ испытывают на фронте экспериментальные образцы техники. Это зафиксировали бойцы 61-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованном ролике видно, как техника, похожая на ванну, движется по полю.

"На этих кадрах новое слово в развитии логистики - ванна полевая, самоходная", - написал Юрий Бутусов.

Смотрите также: Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Купянск (645)


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Топ комментарии
+9
Пытаются проверить наличие мин,тянут за трос.Провешивают,так сказать,тропку.
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29.05.2024 19:09
+8
..у ванні вода (останні кадри видно волну), тягнуть тросом - рунікульор..
усе якось по-дебільному, по-кацапськи називається - смєкалка
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29.05.2024 19:26
+7
Я думал орки уже как черепахи под чугунными ваннами передвигаются прячась от дронов. Но в даном случае вообще ничего не понятно
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29.05.2024 19:08
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чугуний якши
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29.05.2024 19:05 Ответить
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29.05.2024 19:09 Ответить
Я думал орки уже как черепахи под чугунными ваннами передвигаются прячась от дронов. Но в даном случае вообще ничего не понятно
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29.05.2024 19:08 Ответить
..у ванні вода (останні кадри видно волну), тягнуть тросом - рунікульор..
усе якось по-дебільному, по-кацапськи називається - смєкалка
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29.05.2024 19:26 Ответить
Тралять міни таким чином, скоріше за все
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29.05.2024 19:32 Ответить
Пытаются проверить наличие мин,тянут за трос.Провешивают,так сказать,тропку.
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29.05.2024 19:09 Ответить
Чтобы тянуть за трос нужно пройти минное поле... Как-то слабовата ваша версия...
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29.05.2024 20:10 Ответить
Другий кінець мотузки можна дроном перемістити
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29.05.2024 21:27 Ответить
На то она и версия. Может быть до банального просто-тянут воду оттуда где она есть,туда где её нет.Даже если половина доедет,все равно выгоднее чем под дронами баклажками таскать.
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29.05.2024 21:44 Ответить
ну так може вони і пройшли, поки наші не бачили. і наши засняли в же оце.
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30.05.2024 02:21 Ответить
Не понятно... Они ее тросом тянут или что?
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29.05.2024 19:10 Ответить
Там 2 поца просверлили дырки для ног и передвигаются троянским конем
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29.05.2024 20:12 Ответить
У кінці відео ванна ніжку показала. Заголену. Волосатую.
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29.05.2024 22:25 Ответить
Не виключено, що вони так якісь вантажі переміщають між позицями - воду, харчі чи ********** Ванна пластикова, легка і ковзка по сухому Можуть тягать шнуром - щоб не вилазить з укриття
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29.05.2024 19:10 Ответить
с кацапами не исключенно что она из чугуния)
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29.05.2024 19:13 Ответить
Ні! Форма ванни та її "поведінка" при транспортуванні говорить що вона пластикова
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29.05.2024 19:15 Ответить
чугунну з наповненням так не потягнеш.
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30.05.2024 02:23 Ответить
Напевно залишала слід який видно в ультрафіолеті 365 нм чи 395 нм?
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29.05.2024 19:19 Ответить
Это ещё хрущёвская с 5 -этажек. Чугун. Иди знай конечно---может и до дому тянет. Но как через Волгу волоком? Плыть с вёслами---потонет. Может ближе где живёт?
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29.05.2024 19:30 Ответить
стіралки закінчились, тягнуть ванни
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29.05.2024 20:13 Ответить
Хто? Черепаха,-проходи)))
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29.05.2024 19:44 Ответить
Аж мурашки размером с ту ванную по спине поползли от увиденного и услышанного!
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29.05.2024 19:51 Ответить
Ванна з водою, та ще й з підігрітою?
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29.05.2024 20:09 Ответить
Ні, вона з лайном кацапів, щоб дрони не підлітали. Бо смердить дуже.
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29.05.2024 22:24 Ответить
не скрепно. Атакмсом наши влупят. Нужно унитазы использовать
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29.05.2024 20:22 Ответить
вона ж важка шо піпець...
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29.05.2024 20:24 Ответить
Смійтесь, не смійтесь, але кацапи своєї мети досягли. І результат цього загадкового переміщення нажаль буде не в нашу користь.
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29.05.2024 21:31 Ответить
якої мети? Київ за три дні?
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29.05.2024 22:09 Ответить
класичний коментар баби
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30.05.2024 02:24 Ответить
Беспилотная ванна?
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29.05.2024 22:01 Ответить
чудо єлектроніки..
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29.05.2024 22:16 Ответить
Все як завжди - вкрали
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29.05.2024 22:44 Ответить
Скоро Ємєля на печі приїде🤣🤣🤣
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29.05.2024 23:06 Ответить
шайтанмашіна
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30.05.2024 08:16 Ответить
 
 