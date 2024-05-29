На Купянском направлении оккупанты использовали ванную для логистики на поле боя. ВИДЕО
На Купянском направлении Вооруженные силы РФ испытывают на фронте экспериментальные образцы техники. Это зафиксировали бойцы 61-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады.
Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованном ролике видно, как техника, похожая на ванну, движется по полю.
"На этих кадрах новое слово в развитии логистики - ванна полевая, самоходная", - написал Юрий Бутусов.
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+9 Hill Billy
показать весь комментарий29.05.2024 19:09
+8 igor koval #550777
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+7 Alex Nosov #582146
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усе якось по-дебільному, по-кацапськи називається - смєкалка