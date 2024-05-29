На Купянском направлении оккупанты использовали ванную для логистики на поле боя. ВИДЕО

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ испытывают на фронте экспериментальные образцы техники. Это зафиксировали бойцы 61-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованном ролике видно, как техника, похожая на ванну, движется по полю.

"На этих кадрах новое слово в развитии логистики - ванна полевая, самоходная", - написал Юрий Бутусов.

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