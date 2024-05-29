Двое оккупантов в Запорожской области сидят круглосуточно в блиндаже рядом с трупами россиян. ВИДЕО
Двое российских военнослужащих из 70-го мотострелкового полка под Работино в Запорожской области, сидя в масках, рассказали, что они вынуждены круглосуточно сидеть в блиндаже, где разлагаются трупы их товарищей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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В українській мові прикметник руський означає приналежність до Русі. А московіти - не руські, а росіяни!
парашой пахнєт!" ))