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Двое оккупантов в Запорожской области сидят круглосуточно в блиндаже рядом с трупами россиян. ВИДЕО

Двое российских военнослужащих из 70-го мотострелкового полка под Работино в Запорожской области, сидя в масках, рассказали, что они вынуждены круглосуточно сидеть в блиндаже, где разлагаются трупы их товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Запорожская область (3117)


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Топ комментарии
+22
Оці двоє побудували класичний руський мир!
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29.05.2024 22:32
+21
Хай нюхають, їдять та кохаються - їм не звикати
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29.05.2024 22:31
+21
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29.05.2024 22:55
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Хай нюхають, їдять та кохаються - їм не звикати
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29.05.2024 22:31 Ответить
шахтеры
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30.05.2024 01:35 Ответить
Оці двоє побудували класичний руський мир!
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29.05.2024 22:32 Ответить
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29.05.2024 22:55 Ответить
російський, не руський.
В українській мові прикметник руський означає приналежність до Русі. А московіти - не руські, а росіяни!
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29.05.2024 22:59 Ответить
Лица, не обезображенные интеллектом..
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29.05.2024 22:38 Ответить
Ну цигарки ж є - шикують
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29.05.2024 22:39 Ответить
Ці два блатних придурка ждуть поки їм пришлють з зони опущеного щоб трупи прибрав. "Правільниє пацани" бояться "законтачіться"...
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29.05.2024 22:43 Ответить
Служба ідет, лада каліна вже виїхала!
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29.05.2024 22:44 Ответить
То в нас калина...а в них калінка-малінка.
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29.05.2024 22:52 Ответить
Граматний...шо па русскаму язику била?
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29.05.2024 23:11 Ответить
некрофіли їбучі....
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29.05.2024 22:45 Ответить
Російськомовні...
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29.05.2024 22:45 Ответить
"то руцкій дух!
парашой пахнєт!" ))
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29.05.2024 22:47 Ответить
десантура, **** 🤣
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29.05.2024 22:49 Ответить
миються раз в пятилетку, і з трупотнею рядком покурити - звикли вони....
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29.05.2024 22:58 Ответить
Цивілізація опаришей давно вже поглинула і розчинила лопатоїдів, а головний ботоксний опариш сидить в бункері на валізці.
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29.05.2024 22:57 Ответить
Чорти якісь. Тьху 🤢
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29.05.2024 22:58 Ответить
Скоро і ці розкладуться ..
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29.05.2024 23:28 Ответить
Вот оно кацапское счастье!
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29.05.2024 23:40 Ответить
точно не так романтично, як в кацапських фільмах про війну
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30.05.2024 01:11 Ответить
Живые трупы рядом с мёртвыми трупами. Но это ненадолго.
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30.05.2024 01:34 Ответить
Эти мрази будут жить везде, где не выживет ни один здравый человек , это не космос, как сказал Орк , это не земной биомусор России , попавший на землю Украины , и от него нужно избовлятся ..
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30.05.2024 02:48 Ответить
"русские своих не бросают" - бажаю всі падлюкам таку долю
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30.05.2024 05:52 Ответить
Вони самі вже як трупаки
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30.05.2024 07:50 Ответить
Русня усра- сь:Влада Санкт-Петербурга заплатить жителям міста за ремонт житла, пошкодженого внаслідок атак безпілотників, випливає з указу, підписаного губернатором Олександром Бєгловим. У випадках, коли нерухомість пошкоджена в результаті впливу вибухової хвилі, документ також передбачає допомогу.
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30.05.2024 07:56 Ответить
Хробаки-иуды
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30.05.2024 10:20 Ответить
 
 