Двое оккупантов в Запорожской области сидят круглосуточно в блиндаже рядом с трупами россиян. ВИДЕО

Двое российских военнослужащих из 70-го мотострелкового полка под Работино в Запорожской области, сидя в масках, рассказали, что они вынуждены круглосуточно сидеть в блиндаже, где разлагаются трупы их товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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