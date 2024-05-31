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Украинский бронеавтомобиль MaxxPro под вражеским огнем возвращается с боевого задания в Часовом Яре. ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль MRAP "MaxxPro" под минометным огнем и плотным обстрелом вражеских дронов возвращается с боевого задания в Часовом Яре в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Перекресток, похоже, хорошо пристрелян врагом, но даже это не мешает экипажу машины.

MaxxPro - бронетранспортер, принятый на вооружение США в 2007 году. Производитель отмечает, что MaxxPro способен защитить экипаж от подрыва на мине мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины - 13 тонн.

В бронемашине размещается три члена экипажа (водитель, командир и наводчик) и до шести десантников. На крыше бронеавтомобиля размещена открытая башня для установки пулеметов калибра 7,62 мм или 12,7 мм или автоматического гранатомета Mk.19.

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Автор: 

Донецкая область (9656) Часов Яр (328)


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Бережи Бог наших воїнів.
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31.05.2024 22:20 Ответить
Мощна бронемашина,вміють американці робити, молодці!!! А наші воїни молодці що вміють так класно володіти цією машиною!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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31.05.2024 22:40 Ответить
Отличная машина. Она делает главное - сохраняет жизни наших ребят в таких условиях.
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31.05.2024 22:49 Ответить
Не гольфкар звісно. Трохи менше вітерцю, і відсіку для клюшок немає.

Але загалом піде👍
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31.05.2024 23:01 Ответить
13 тон...обстріли...і такі вихиляси на швидкості! Водій - чаклун! Респектище!
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31.05.2024 23:45 Ответить
Якщо місце пристрілене кацапами,то чиї вже підбиті
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31.05.2024 23:57 Ответить
А з ліва, не доїхав. Доля.
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01.06.2024 00:39 Ответить
Слава США!
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01.06.2024 11:05 Ответить
Приблуд95 так і знайшли на фронті, як і шиферів - недостріляних… узкоізичних…
Десь сидять в радних ******…
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01.06.2024 11:35 Ответить
 
 