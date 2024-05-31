Украинский бронеавтомобиль MaxxPro под вражеским огнем возвращается с боевого задания в Часовом Яре. ВИДЕО
Украинский бронеавтомобиль MRAP "MaxxPro" под минометным огнем и плотным обстрелом вражеских дронов возвращается с боевого задания в Часовом Яре в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Перекресток, похоже, хорошо пристрелян врагом, но даже это не мешает экипажу машины.
MaxxPro - бронетранспортер, принятый на вооружение США в 2007 году. Производитель отмечает, что MaxxPro способен защитить экипаж от подрыва на мине мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины - 13 тонн.
В бронемашине размещается три члена экипажа (водитель, командир и наводчик) и до шести десантников. На крыше бронеавтомобиля размещена открытая башня для установки пулеметов калибра 7,62 мм или 12,7 мм или автоматического гранатомета Mk.19.
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Але загалом піде👍
Десь сидять в радних ******…