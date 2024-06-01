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Башню российского танка Т-80БВ от взрыва подбросило высоко вверх. ВИДЕО

Во вражеский танк Т-80БВ попал FPV-дрон украинских бойцов в районе села Новомихайловка Донецкой области.

В результате этого произошла детонация боекомплекта российской техники, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пограничники сбросами с дрона уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+8
Може пряху від реміня років через 100 знайдуть
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01.06.2024 14:33
+8
Он как на позицию виезжает , и Всьо ... (С) *****
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01.06.2024 14:42
+7
Закон земного тяжіння працює. Башта падає в правильному напрямку.
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01.06.2024 14:43
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од "кувалди" в цей раз хоч шось осталось? )))
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01.06.2024 14:23 Ответить
ЗиП)
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01.06.2024 14:25 Ответить
переведи или на украинский или на вражеский
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01.06.2024 14:25 Ответить
)) о ! граммнацики підвалили)) давно вас не випускали )))
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01.06.2024 14:39 Ответить
Може пряху від реміня років через 100 знайдуть
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01.06.2024 14:33 Ответить
Мехвод уцелел? Башнеры хоть катапультировались из эпицентра...
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01.06.2024 14:27 Ответить
Мехвод тоже катапультировался(молекулярно), крышка его люка встряла в землю ребром намного позже башни.
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02.06.2024 08:32 Ответить
Он как на позицию виезжает , и Всьо ... (С) *****
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01.06.2024 14:42 Ответить
Закон земного тяжіння працює. Башта падає в правильному напрямку.
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01.06.2024 14:43 Ответить
В советских танках иначе не бывает ,ведь весь комплект снарядов хронится под сидением наводчика . А в западных за башней ,но не внутри танка и непод сидением танкистов.
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01.06.2024 17:08 Ответить
Башня под влиянием дрона повела сама с собой референдум и решила отсоединится от корпуса танка. Мнение танкистов при этом не учитывалось.
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01.06.2024 17:09 Ответить
Катапультирование па-русски.
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01.06.2024 18:58 Ответить
Что бы башню не срывало избыточным давлением из нутрей - кацапам нужно ездить с открытыми люками. 👌
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01.06.2024 20:39 Ответить
Стопэ, они и так открыты(кацапы) для дронового боезапаса, влетает в башню беспрепятственно. Открытый люк при взрыве БК - это как для вас детская бутылочка из соской, для приема жбана пива, ее разве шо разыграть у вас аппетит..
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02.06.2024 08:37 Ответить
Прошу прощения за неудачную попытку пошутить.
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02.06.2024 12:37 Ответить
жаль,але мабуть танк вже був без екіпажу
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01.06.2024 21:42 Ответить
Кацапський екіпаж в пеклі! від народження
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02.06.2024 01:47 Ответить
Ванька зробив що хотів, напугав усе навкруги своїм стволом.
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01.06.2024 21:51 Ответить
На это можно смотреть вечно!
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02.06.2024 01:19 Ответить
А я бы сказал, шо этим можно восхищаться вечно.
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02.06.2024 08:39 Ответить
Надеюсь с єкипажем😁
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02.06.2024 12:57 Ответить
 
 