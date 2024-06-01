Башню российского танка Т-80БВ от взрыва подбросило высоко вверх. ВИДЕО
Во вражеский танк Т-80БВ попал FPV-дрон украинских бойцов в районе села Новомихайловка Донецкой области.
В результате этого произошла детонация боекомплекта российской техники, информирует Цензор.НЕТ.
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