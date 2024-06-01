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Бойцы 3-й ОШБр обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". За ней ударили беспилотниками по трем гаубицам Д-30 оккупантов.

Как сообщают бойцы бригады, уничтоженные артиллерийские средства противника 120-мм калибра предназначены для поддержки вражеских наступлений, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожило оружие и выжгло пехоту из окопов подразделение "Paskuda group" из Противотанкового бата", - добавили военные.

Читайте также: Украинские защитники уничтожили 6 единиц техники, а также ликвидировали российского офицера вместе с пехотой. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6995) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Топ комментарии
+4
Нона стала ненуной.
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01.06.2024 17:12
+2
От якби ще звуковий супровід був нашою музикою...
Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
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01.06.2024 17:19
+2
👍🤣
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01.06.2024 17:40
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Нона стала ненуной.
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01.06.2024 17:12 Ответить
👍🤣
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01.06.2024 17:40 Ответить
От якби ще звуковий супровід був нашою музикою...
Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
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01.06.2024 17:19 Ответить
Музика то є - шукати тре ліпше ( крім того то це класичний твір який знають у всьому світі - і де тіко він не звучав , крім того рок-ролу звісно слава як первлпроходцю але Гільгамеш чогось зараз не топах читання , хоча Гільгамеш це напевно перший художній твір в історії людства - а в топаз Одісея або Ілліада ).
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01.06.2024 17:31 Ответить
Краще не "шукати", а "популізувати" НАШУ музику! ІМХО
От коли писав перший свій допис, то на думку відразу впало "Маленька зграя" від "Брати Карамазови". Якщо її перекласти на мову, то вийде гарна тема для супроводу відео. І замість "наша малєнькая стая уходіт в нєбо" було б щось на кшталт "наша невеличка зграя злітає в небо"...
Але навряд чи вони зберуться її переспівати...
Зате як би палало на московії у всіляких скабєєво-соловйових! "А-а-а! Хахли варуют наши пєсні"!
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01.06.2024 17:46 Ответить
Нашо вам ті Брати Карамазови якшо є гурти які завжди були україномовними і такіж древні - https://www.youtube.com/watch?v=3FnlUfydbaw&list=TLPQMDEwNjIwMjS7NOAC2OQgrQ&index=4 , ось вам Карна
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01.06.2024 17:58 Ответить
Кузьма ранній теж норм - https://www.youtube.com/watch?v=EYw6c_sczKg
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01.06.2024 18:01 Ответить
Може й Гімн усср оновити...?

Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.
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01.06.2024 18:18 Ответить
Якщо хочеться українського рок.н.ролу то є група OtVinta
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02.06.2024 16:31 Ответить
Ще й з озвучкою від Джеррі Лі Льюїса- просто чудова робота!
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02.06.2024 16:29 Ответить
 
 