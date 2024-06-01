Бойцы 3-й ОШБр обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". За ней ударили беспилотниками по трем гаубицам Д-30 оккупантов.
Как сообщают бойцы бригады, уничтоженные артиллерийские средства противника 120-мм калибра предназначены для поддержки вражеских наступлений, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожило оружие и выжгло пехоту из окопов подразделение "Paskuda group" из Противотанкового бата", - добавили военные.
Топ комментарии
+4 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий01.06.2024 17:12
+2 Evgeny N
показать весь комментарий01.06.2024 17:19
+2 ingrid
показать весь комментарий01.06.2024 17:40
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Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
От коли писав перший свій допис, то на думку відразу впало "Маленька зграя" від "Брати Карамазови". Якщо її перекласти на мову, то вийде гарна тема для супроводу відео. І замість "наша малєнькая стая уходіт в нєбо" було б щось на кшталт "наша невеличка зграя злітає в небо"...
Але навряд чи вони зберуться її переспівати...
Зате як би палало на московії у всіляких скабєєво-соловйових! "А-а-а! Хахли варуют наши пєсні"!
Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.