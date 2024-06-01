Бойцы 3-й ОШБр обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему "Нона-С". За ней ударили беспилотниками по трем гаубицам Д-30 оккупантов.

Как сообщают бойцы бригады, уничтоженные артиллерийские средства противника 120-мм калибра предназначены для поддержки вражеских наступлений, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожило оружие и выжгло пехоту из окопов подразделение "Paskuda group" из Противотанкового бата", - добавили военные.

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