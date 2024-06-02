В Днепре представители ТЦК пытались силой затащить мужчину в бус: в военкомате говорят, что это мобилизованный, совершивший попытку побега. ВИДЕО
В социальных сетях распространяются видео, на которых зафиксирована конфликтная ситуация, произошедшая 1 июня в городе Днепр между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и гражданином в гражданском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровского областного ТЦК и СП.
Что говорят в ТЦК?
Как отмечается, на видео зафиксирована не работа группы оповещения военнообязанных, о чем заявляют вражеские пропагандистские каналы, задача которых - усложнить комплектование Сил обороны Украины.
"На видео - попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу по мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.
Мужчина совершил попытку побега
В областном ТЦК информируют, что этот гражданин - действующий военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и совершил попытку побега.
"Таким образом, случайные граждане, которые "сочувствовали" лицу, которое осуществляло очередную попытку уклониться от выполнения своего конституционного долга и оказывали давление на военнослужащих ТЦК и СП - по сути способствовали совершению уголовного преступления", - отмечают в ТЦК.
Напоминается также, что военнослужащие, осуществляющие мероприятия призыва на военную службу - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в условиях военного положения и находятся под защитой закона. Любые попытки препятствования их деятельности - влекут неизбежные последствия в виде административной или уголовной ответственности.
Днепропетровский областной ТЦК и СП призывает общественность и представителей средств массовой информации "не доверять подобным информационным "вбросам" с соответствующими фейковыми описаниями и комментариями, которые не соответствуют действительности, работают на вражескую пропаганду или сами являются составной частью информационных операций врага".
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Вот за это полетят тыцыкуны
Як ріп'яхи. Аж наче щось дуже особисте, бентежить такі надмірні прояви уваги.
Я не верю, что он мобилизован!!!
Зато я верю, что ОПГ самоименуемое "тцк" СФАБРИКОВАЛО ВСЕ бумаги на него!!!!