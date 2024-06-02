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В Днепре представители ТЦК пытались силой затащить мужчину в бус: в военкомате говорят, что это мобилизованный, совершивший попытку побега. ВИДЕО

В социальных сетях распространяются видео, на которых зафиксирована конфликтная ситуация, произошедшая 1 июня в городе Днепр между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и гражданином в гражданском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, на видео зафиксирована не работа группы оповещения военнообязанных, о чем заявляют вражеские пропагандистские каналы, задача которых - усложнить комплектование Сил обороны Украины.

"На видео - попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу по мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе представители ТЦК задержали мужчину с пороками сердца и олигофренией. В военкомате говорят, что документов, подтверждающих диагноз, не было предоставлено. ВИДЕО

Мужчина совершил попытку побега

В областном ТЦК информируют, что этот гражданин - действующий военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и совершил попытку побега.

"Таким образом, случайные граждане, которые "сочувствовали" лицу, которое осуществляло очередную попытку уклониться от выполнения своего конституционного долга и оказывали давление на военнослужащих ТЦК и СП - по сути способствовали совершению уголовного преступления", - отмечают в ТЦК.

Напоминается также, что военнослужащие, осуществляющие мероприятия призыва на военную службу - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в условиях военного положения и находятся под защитой закона. Любые попытки препятствования их деятельности - влекут неизбежные последствия в виде административной или уголовной ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре мужчина сбежал от ТЦК через окно буса и забрал из багажника велосипед. В военкомате говорят, что физическую силу к нему не применяли. ВИДЕО

Днепропетровский областной ТЦК и СП призывает общественность и представителей средств массовой информации "не доверять подобным информационным "вбросам" с соответствующими фейковыми описаниями и комментариями, которые не соответствуют действительности, работают на вражескую пропаганду или сами являются составной частью информационных операций врага".

Автор: 

Днепр (4426) ТЦК (536)


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Топ комментарии
+29
Ще раз передивися відео, 2 молодих хлопці тягнуть діда, щоб він їх захищав.
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02.06.2024 14:34
+28
У нас сьогодні відео виклали як ці здоровенні бугаї піймали на вулиці громадянина і відмудохали ногами. Це звичайна практика, їх хтось кришує і дозволяє робити все що завгодно.....
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02.06.2024 14:18
+26
Військовослужбовцем, людина стає після присяги. До присяги - це цивільний
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02.06.2024 14:35
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Ну ось і підтвердив
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03.06.2024 12:39 Ответить
Що підтвердив,ідіотик ти?
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03.06.2024 12:51 Ответить
І що ж я вчинив? Назвав мудаків що в Тисі топляться мудаками?
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03.06.2024 00:31 Ответить
Чи списаний в тил мобік це вже не воювавший? Чи що ти там ще вигадаєш?
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02.06.2024 21:59 Ответить
Оту дуру разом з молодиком в окулярах теж треба було в бус за перешкоджання виконувати службові обов"язки.
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02.06.2024 20:11 Ответить
Стаття 149 ККУ. Торгівля людьми 1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Вот за это полетят тыцыкуны
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02.06.2024 21:33 Ответить
Так його бажають. Дядько має якісь дуже сильні характеристики.
Як ріп'яхи. Аж наче щось дуже особисте, бентежить такі надмірні прояви уваги.
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02.06.2024 22:14 Ответить
Родині треба наняти нормального адвоката і домогтись реальної посадки підарів з тцк.
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02.06.2024 23:32 Ответить
Ранее ПОХИЩЕННЫЙ ОПГ самоименуемым "тцк" человек пытается вырваться на свободу!!!
Я не верю, что он мобилизован!!!
Зато я верю, что ОПГ самоименуемое "тцк" СФАБРИКОВАЛО ВСЕ бумаги на него!!!!
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03.06.2024 00:30 Ответить
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