"Слуга народа" Безуглая - военнообязанным украинцам за границей: Пусть сдают паспорта. ВИДЕО
Военнообязанные украинцы за рубежом, которые в определенный срок не обновят данные в приложении "Резерв+" и не вернутся в Украину стать на воинский учет в ТЦК и СП, должны отказаться от гражданства Украины.
Об этом в эфире ток-шоу Суспільного "Новий відлік" заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, согласно постановлению Кабмина №563, военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, до 16 июня должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет.
Обсуждая это постановление, Марьяна Безуглая сказала, что его выполнение или невыполнение будет упираться в волю каждого человека и не будет нести за собой правовых последствий. В ответ народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко опровергла это утверждение, поскольку если военнообязанный не обновит данные и не станет на воинский учет, в Украине он будет объявлен в розыск и будет открыто уголовное производство.
На это Марьяна Безуглая сказала: "Окей, хорошо, пусть сдает украинский паспорт и берет другой". На вопрос Юлии Клименко, готова ли она в результате этого постановления потерять 11 миллионов наших граждан, Безуглая переспросила: "А они наши?".
"Наши. Это наши граждане. Двадцать лет они присылали в Украину 18 млрд долларов ежегодно. Это наши гастарбайтеры, которые кормили вас, в том числе, налогами. Они не вывозили свои семьи, а сюда слали деньги. 18 млрд - это в десять лет больше, чем нам дают международные организации", - заявила Юлия Клименко.
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саме ця влада це просто верх цинізму та бездонне падіння, вони можуть говорити, що завгодно, а суд вже вказав на те, що висловлювання глави держави на пресконференціях які ми чуємо є його оціночними судженнями і не підлягають спростуванню або визнанню їх недостовірними...
Итак, им некого и нечего защищать, кроме своих цепей, будучи бесправными и безденежными, без собственности и бизнеса. Мотивация жить, сильнее чем умереть за Украину. Вот и все. Сделайте мотивацию защищать Украину сильнее, чем желание умереть. И тогда люди вернуться. Если они увидят, что Шмыгаль сидит в тюрьме за свои художества. Если будут объявлены виновники неготовности харьковской линии обороны, которую, кстати, освятил президент. Если нам объяснят почему в разгар войны понадобилось поменять боевых генералов, при которых мы не теряли землю, а отвоевывали. Если герои Украины, которые сидят, будут выпущены и им воздано по заслугам, если воры и предатели будут наказаны по законам военного времени, если в тысячах и тысячах подобных случаев народ увидит справедливость, если дети депутатов и владельцев большого бизнеса пойдут воевать, то будет все по-другому. Только тогда у людей появится ощущение гражданства, того, что они часть этого целого. А сегодня мы все не часть той жуткой вакханалии безнаказанной коррупции и воровства, мы не часть кумовства и несправедливости. Уехавшие не хотят с этим государством иметь ничего общего. Никогда. И все эти пугалки насчет документов смешны. Люди мечтали и до войны уехать из Украины от того, что творилось. Война просто сделала это возможным и облегчила путь для всех, кто хотел это сделать. Так как на Западе порядок, высокий уровень жизни, безопасность для них и для их детей, реальные перспективы заработать на жилье и создать семью, иметь нормальное образование и нормальный отдых. Вот и весь вам ответ Безуглая.