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"Слуга народа" Безуглая - военнообязанным украинцам за границей: Пусть сдают паспорта. ВИДЕО

Военнообязанные украинцы за рубежом, которые в определенный срок не обновят данные в приложении "Резерв+" и не вернутся в Украину стать на воинский учет в ТЦК и СП, должны отказаться от гражданства Украины.

Об этом в эфире ток-шоу Суспільного "Новий відлік" заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №563, военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, до 16 июня должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет.

Читайте: Командир роты ВСУ обратился к "слуге" Безуглой: "Мозги включать не пробовали? Что вы творите?"

Обсуждая это постановление, Марьяна Безуглая сказала, что его выполнение или невыполнение будет упираться в волю каждого человека и не будет нести за собой правовых последствий. В ответ народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко опровергла это утверждение, поскольку если военнообязанный не обновит данные и не станет на воинский учет, в Украине он будет объявлен в розыск и будет открыто уголовное производство.

На это Марьяна Безуглая сказала: "Окей, хорошо, пусть сдает украинский паспорт и берет другой". На вопрос Юлии Клименко, готова ли она в результате этого постановления потерять 11 миллионов наших граждан, Безуглая переспросила: "А они наши?".

"Наши. Это наши граждане. Двадцать лет они присылали в Украину 18 млрд долларов ежегодно. Это наши гастарбайтеры, которые кормили вас, в том числе, налогами. Они не вывозили свои семьи, а сюда слали деньги. 18 млрд - это в десять лет больше, чем нам дают международные организации", - заявила Юлия Клименко.

Также читайте: Ее задача - совать палки в колеса любому военному руководству, - волонтер о Безуглой

Автор: 

гражданство (1314) паспорт (1181) мобилизация (2779) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+44
Тупая корова (как всегда) озвучила мечту своего хозяина- Ху#ла.
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03.06.2024 12:53
+30
то за логікою і 4ди ухилянт разом з лисим і пікалорм з кварталу теж мають здати паспорти -вони теж ухилянти -іліето другоє?????
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03.06.2024 12:55
+30
Біженці після 2022 року?
Російські танки за левадою, влада не організовує евакуацію, люди тікають, куди бачать. Але претензії їм, а не тим, хто у березні 2022 року здав Путлу 20% нашої території. Цікаво!
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03.06.2024 13:04
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Страница 4 из 4
всі ця "зелена" зграя має висіти на ліхтарях вздовж хрещатика.
саме ця влада це просто верх цинізму та бездонне падіння, вони можуть говорити, що завгодно, а суд вже вказав на те, що висловлювання глави держави на пресконференціях які ми чуємо є його оціночними судженнями і не підлягають спростуванню або визнанню їх недостовірними...
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03.06.2024 18:14 Ответить
Безмозглая зебилка, верной дорогой идете, тааваристч.
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03.06.2024 18:32 Ответить
між іншим. а ви промоніторте ютуб. там з початком війни, ну просто засилля "блогерів-біженців", по типу "орёл нє рашка". мандрують молоді пари, й не тільки, по світу під майже однотипними ніками "как живут бєженці в .....", "какіє цени в магазінах ......", "што єдят .........цы",...
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03.06.2024 18:56 Ответить
....це представниця правлячої партії, недолуга, ,недалека....
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03.06.2024 19:09 Ответить
Тобто,є два варіанти розвитку подій?)Або 11 млн.новомобілізованих або 11млн. кримінальних справ?)
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03.06.2024 19:47 Ответить
100 500 мільйонів
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03.06.2024 20:13 Ответить
Не парься, слідчих в Україні вистачить.
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04.06.2024 12:07 Ответить
ХТО ЦЕ?????*?*
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03.06.2024 20:03 Ответить
Марьяна, епнутая дура, ну что ты понимаешь в армии более твоего кумира-четырежды уклониста? Твой верх эрудиции искать пластмассовых ракообразных в борще украинских курсантов. С этими силиконовыми штучками ты всегда находишь обший язык.
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03.06.2024 20:17 Ответить
На Мар'яну і ображатися не можна. Вона ж не сьогодня такою стала? Вона ж у 2019 році виступала перед виборцями, промови виголошувала ну невже ніхто не помічав, що вона *сихічно хвора? Проголосували "по приколу"? Тепер ковтайте не розжовуючи.
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03.06.2024 20:39 Ответить
А коли зе-команда буде мобілізована чи вже зригнули з України?!...
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03.06.2024 21:07 Ответить
У безумной морда в экран уже не влазит,ермак с клоуном видно хорошо прикормили.
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03.06.2024 21:55 Ответить
Я никого не сужу, тех, кто выехал не по закону, а за деньги. А почему они выехали? Потому, что страшно. Жизнь одна, умирать не хочется. Но, почему не хочется? Потому что им, как пролетариям, нечего терять, кроме своих цепей. У них нет бизнеса. У многих нет собственности или ею можно пренебречь. У них нет семьи в Украине, или семейные узы разрушены. Может самое важное, они видят, что власти и олигархи (владельцы большого бизнеса), а также другие богатые и влиятельные люди, хозяева жизни, такие как руководители полиции, прокуроры, судьи руководители громад на любом уровне до районного, не спешат отправлять своих детей на фронт. Они думают, что их защитят другие. А они и дальше продолжат этот же народ грабить, неправомерно судить, отбирать заработанные крохи. Они берегут своих детей. Их почти нет на передовой. Народ все это видит. Он видит большое военное воровство, которое не наказывается. Народ видит торговлю на крови. Вспомним яйца по 17 гривен или имитация линий обороны в Харьковской области. И таких случаев миллион. Никто не наказан. Значит, все в порядке. Жизнь удалась. И Безуглая ожидает, что в такой стране будут патриоты и добровольцы умирать? За что? За кого? Что человек честно работающий, может купить для своей семьи квартиру? Он может каждый год повезти семью на нормальный отдых? Он сможет оплатить хорошее образование своих детей? Регулярно покупать авто? Не вор может обеспечить достойную жизнь своей семьи? Он получит пенсию?

Итак, им некого и нечего защищать, кроме своих цепей, будучи бесправными и безденежными, без собственности и бизнеса. Мотивация жить, сильнее чем умереть за Украину. Вот и все. Сделайте мотивацию защищать Украину сильнее, чем желание умереть. И тогда люди вернуться. Если они увидят, что Шмыгаль сидит в тюрьме за свои художества. Если будут объявлены виновники неготовности харьковской линии обороны, которую, кстати, освятил президент. Если нам объяснят почему в разгар войны понадобилось поменять боевых генералов, при которых мы не теряли землю, а отвоевывали. Если герои Украины, которые сидят, будут выпущены и им воздано по заслугам, если воры и предатели будут наказаны по законам военного времени, если в тысячах и тысячах подобных случаев народ увидит справедливость, если дети депутатов и владельцев большого бизнеса пойдут воевать, то будет все по-другому. Только тогда у людей появится ощущение гражданства, того, что они часть этого целого. А сегодня мы все не часть той жуткой вакханалии безнаказанной коррупции и воровства, мы не часть кумовства и несправедливости. Уехавшие не хотят с этим государством иметь ничего общего. Никогда. И все эти пугалки насчет документов смешны. Люди мечтали и до войны уехать из Украины от того, что творилось. Война просто сделала это возможным и облегчила путь для всех, кто хотел это сделать. Так как на Западе порядок, высокий уровень жизни, безопасность для них и для их детей, реальные перспективы заработать на жилье и создать семью, иметь нормальное образование и нормальный отдых. Вот и весь вам ответ Безуглая.
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04.06.2024 00:16 Ответить
хвате пиз*іть
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04.06.2024 11:55 Ответить
Владі вигідно мати такий відбійник,а народ ведеться.Це відпрацьовані технології.Не звертайте уваги.
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04.06.2024 11:17 Ответить
Олежа, це твоя Ванга. Міняй прапорець, на семикольоровий.
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04.06.2024 12:09 Ответить
Ігоре,твоє прізвище ближче до півника.Тому я і за кордоном вже 8 років,щоб менше слухати кудахтання таких пернатих.Не хворай.
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04.06.2024 19:17 Ответить
тупа п&зда, яку обрали таке ж тупе народонасєлєніє
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04.06.2024 11:27 Ответить
Как легко они отказываются от 10 миллионов населения ) Ну... тут уж, что уж...
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04.06.2024 13:33 Ответить
Та нам похер скільки ти за кордоном, головне громадянство. Не сподівайся, що ти, хитрожопе чмо, відсидися біля європейських дуп. Ти потрібен Країні тут і зараз. І країна має фахівців які швидко тебе повернуть додому. Для цього потрібна тільки політична воля. Ваші дописи щодо зневажання українців в Україні це тільки прискорять.
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05.06.2024 16:28 Ответить
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