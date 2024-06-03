В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море: тело девушки ищут водолазы

В воскресенье, 2 июня, 20-летнюю сотрудницу полиции из города Ровно, которая отдыхала в Одессе, смыло волной в Черное море. Сейчас тело девушки ищут водолазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области и в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что девушка находилась вне службы, в свое свободное время, на отдыхе.

Вечером 2 июня она решила сфотографироваться на пирсе на память о пребывании в городе. В это время первая волна сбила ее с ног, вторая - смыла в море.

Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС.

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