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В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море: тело девушки ищут водолазы

В воскресенье, 2 июня, 20-летнюю сотрудницу полиции из города Ровно, которая отдыхала в Одессе, смыло волной в Черное море. Сейчас тело девушки ищут водолазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области и в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что девушка находилась вне службы, в свое свободное время, на отдыхе.

Вечером 2 июня она решила сфотографироваться на пирсе на память о пребывании в городе. В это время первая волна сбила ее с ног, вторая - смыла в море.

Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении региона

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".

Спасатели в очередной раз призвали не посещать пляжи, поскольку пока в регионе нет официально определенных мест для купания.

Автор: 

море (376) Одесса (7898) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+35
Ну якщо вона вперше на морі...
А ось НЕ огородити ці слизькі камені,
там і досвідчений пловець не впорається
Бідні батьки((
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03.06.2024 16:13
+25
Жах який. Просто змило дівчину в воду, співчуття рідним
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03.06.2024 16:06
+24
дуже важливо, що це була поліціянтка була б швачка, або вчителька... хто б згадав?
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03.06.2024 15:58
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Ну якщо вона вперше на морі...
А ось НЕ огородити ці слизькі камені,
там і досвідчений пловець не впорається
Бідні батьки((
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03.06.2024 16:13 Ответить
Там ніхто не впорався б. Скоріше за все вдарилась головою коли змило та втратила свідомість.
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03.06.2024 16:16 Ответить
в піні заглибнеться й майкл фелпс.
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03.06.2024 20:18 Ответить
Я такое видел в Крыму в 93 г .Шторм.Народ впервые на море.Лезут в воду.Волна уносит .Люди не знают того,что хоть волны и накатывают на берег,но если ты в воде ,то тебя затягивает в море.Народ тонет.
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03.06.2024 17:05 Ответить
огородить все побережье? вы серьезно?
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05.06.2024 14:36 Ответить
Чому? Нещасний випадок.
І дівча видно гарне, дуже шкода...
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03.06.2024 16:15 Ответить
Атож премію Дарвіна заслужила .Молодняк з тими селфі геть з глузду з'їхав .
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03.06.2024 16:25 Ответить
Да, селфи опасно для жизни...
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03.06.2024 21:41 Ответить
хто не робив помилок в 20 років ?

її помилка невинна, роблять і гірші помилки . . .
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03.06.2024 16:34 Ответить
дуже важливо, що це була поліціянтка була б швачка, або вчителька... хто б згадав?
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03.06.2024 15:58 Ответить
Цензор згадав
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03.06.2024 16:02 Ответить
А поліціянти не уклоністи?
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03.06.2024 16:18 Ответить
А ви хочте, щоб за вас жінки йшли до армії? Стаття - про дівчину, якщо ви не помітили.
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03.06.2024 19:42 Ответить
а что могли сделать? утопиться вместе с ней?
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03.06.2024 16:20 Ответить
маглі не прієжжжжжать бухать на морє во врємя вайни
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03.06.2024 17:11 Ответить
ніхто там не волав, не треба нагнітать! вони мовчки бігали та теж дєлали селфі!
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03.06.2024 16:27 Ответить
Хлопці гинуить на фронті а мусора на морі коли підсмажують свої дупи...вибачте за сорказм ніякого жалю щодо поліції.
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03.06.2024 16:46 Ответить
Зразу видно--пупкін-кацап.
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03.06.2024 17:03 Ответить
...аж воняе.
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03.06.2024 18:42 Ответить
Дуже жаль. Невезіння фантастичне...
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03.06.2024 16:02 Ответить
Жах який. Просто змило дівчину в воду, співчуття рідним
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03.06.2024 16:06 Ответить
сумна новина, та мабуть так на роду написано ,побачити париж і ....
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03.06.2024 16:10 Ответить
Недбалість міської влади!
Плити слизькі від водоростей та ще й вітер страшний, там можна посковзнутися на раз
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03.06.2024 16:15 Ответить
Більше чого там огорожі немає ніякої
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03.06.2024 16:27 Ответить
У будь- якій цивілізованій країні, на міську владу, що незапобігла нещасним випадкам подали б такі позови, що мер на новий строк точно б не переобрався.
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03.06.2024 16:28 Ответить
...а там бывшие рыги, все мазано -перемазано. Но даже для рыгов свисток свистит по делам их. Вон, *****.ую в его будинок со шпилями, приветик пришел от любимых кацапов, даже в душ курву нашел. Ща гузно латае поди за бугром, шо-та о нем ни гу-гу.
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03.06.2024 18:48 Ответить
а можна не виходити на слизькі плити та ще й під страшним вітром дорослій людині за власним россудом, без встановлення клітки?
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05.06.2024 14:38 Ответить
А що ті долбаки, що там бігають? Могли ж її моментально схопити! була ж секунда!
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03.06.2024 16:16 Ответить
Якщо не вмієш й не знаєш як поводитись на таких волнах то страшно. Й дуже близько до бетону, полізеш тебе шмякне об нього й привіт.
Питання чому немає огорожі хочь якої?
Жалко людину.
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03.06.2024 16:21 Ответить
"Зазначається, що дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку. Джерело: " Тоді до чого те що вона 20-річна поліціянтка , щоб решта розуміла хто у нас у поліції працює ? ((
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03.06.2024 16:20 Ответить
Поліцейський має обов'язки навіть не в робочий час.
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03.06.2024 16:26 Ответить
Які саме , показувати свою дурість під час шторму ? (( Чи то вона потопельника намагалася порятувати , випендрюючися на краю пірсу при такій хвилі ?
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03.06.2024 16:29 Ответить
"і сія пучина поглотіла єя в адін момєнт", мабуть поліціянтка в 3-й генерації, коли такий ажіотаж.
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03.06.2024 16:26 Ответить
а тому, що пафос, егос...селфі-шмелфі.Всім треба драйву
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03.06.2024 16:40 Ответить
інстасамочки вони такі. точно ж для цього позувала. "жизнь нішто - сторіз фсё!"
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03.06.2024 16:53 Ответить
Де таблички ,,На пірс виходити заборонено!,,? Там же штормова хвиля. Друге, де рятувальний круг яким має бути обладнаний цей пірс?Третє, що за дебілів вона мала за знайомих, які робили фото. Та й інші дебіли поруч, які скоріше за все заржали як коняки коли вона впала замість підбігти домопогти.
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03.06.2024 16:27 Ответить
Де таблички ,,На пірс виходити заборонено!,,? Там же штормова хвиля
======
Скоріше за все при вході вони і стоять, а ті пройшли далі. Чи ви все море зібралися стрічкою загородити?

Та й інші дебіли поруч, які скоріше за все заржали як коняки коли вона впала замість підбігти домопогти.
======
Яким чином?
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03.06.2024 16:30 Ответить
Я тобі розкажу як це робиться у Франції, чи Іспанії- звичайна поліцейська стрічка, перегородити одне місце- 3 хвилини для однієї людини. І городять " не все море", а саме небезпечні підходи.
Було б бажання, а не поху..зм із боку влади.
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03.06.2024 16:33 Ответить
Нікому це робити, поліціянти ховаються десь, по місту психопати носяться на дорогих авто вище за 100 км, серед дня, на людних вулицях -нікого не зупиняють. Зате нещодавно переслідували нещасного мопедиста, поки він не перевернувся.
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03.06.2024 18:00 Ответить
Все правильно, жоден мер би у Європі на пепеобрався за таку недбалість. А у нас " поржуть" і на тому скінчиться.
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03.06.2024 16:30 Ответить
Цікаво, багатьох у нас спинили такі таблички?
Або "пофарбовано", "нє влєзай убйот", "проходу немає" "не плавати", "не пірнати" і т.п.?
Якщо в голові немає клепки, жодні таблички не вбережуть.
Прикро, що людина загинула.
Але це повнолітня, що повністю відповідає сама за свої вчинки, і ціна буває непомірно високою.
За дурні вчики теж.
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05.06.2024 14:46 Ответить
Шкода... Але здавалося що присутнi не дуже зауважилися тим що трапилося...
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03.06.2024 16:30 Ответить
Назавжди залишилася її душа в Одесі...
або
коли секунди і розгубленість вирішують все.
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03.06.2024 16:38 Ответить
20 років і вже міліціантка? Там дітей ще не беруть? Наскільки пам"ятаю, в радянські часи в міліцію брали хлопців після служби в армії коли і м"язи наросли, і в голові вже щось там з"явилося.
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03.06.2024 16:39 Ответить
И сколько лет было тем,кто отслужил не на флоте?
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03.06.2024 17:21 Ответить
Сколько лет было этим хлопцам?
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03.06.2024 17:23 Ответить
21...бо треба було ще закінчити школу міліції...

ой не годен я робити, а красти боюся
та й поїду до Києва в міліцію наймуся....

ми з миколою вдвоєм вдягли амуніцію
і тепер чорти сільскії робими в міліції...

Нагадую до міліції брали тільки хлопців із села
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03.06.2024 20:11 Ответить
Жодне 60-70-річне тіло нікуди змило, хоч воно гірше тримається на ногах і ходить з паличкою.
"Змиває" чомусь тільки 20-річних ...
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03.06.2024 16:43 Ответить
А чого ця поліціянта робила на пляжі? Загоряла? до речі як більшість мусорів...дупку смажила для керівницва))))
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03.06.2024 16:43 Ответить
З тими дебільними фоточками для бидлоінсти вже зовсім іппанулись... А ще питання не зовсім по темі: в іншому матеріали прочитав, що вона закінчила університет минулого року і мала звання лейтенанта - хтось підкаже, як можна закінчити університет в 19 років і отримати звання молодшого офіцера?..
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03.06.2024 17:00 Ответить
Это фишка такая - заканчивая учебное заведение МВД получаешь звание. Качество личного состава, который выпускается из подобного рода заведений, можно видеть по этому случаю.
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03.06.2024 22:20 Ответить
Я навіть не про звання (це нормально), а про те, як вона примудрилась закінчити УНІВЕРСИТЕТ в 19 років?
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04.06.2024 08:13 Ответить
Нажаль людина не віддупляла наскільки небезпечне море.
Коли мені було 20 я стрибав з також пірса, але море тоді було спокійне, геть не було хвиль. І все одно мене так добряче кинуло об бетон, коли намагався вибратись, шо я чуть не всрався з переляку, паніка одразу почалась, запам'ятав на все життя.
А тут такі хвилі, шо аж вода на пірс заходить. А дівчина спокійно ходила по краю.
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03.06.2024 17:00 Ответить
не одеситка
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03.06.2024 17:10 Ответить
За бажання зробити селфі премію Дарвіна треба давати....
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03.06.2024 17:04 Ответить
Відчуваю за коментарями, жодного одесита. Це не пірс, це пляж і називається "плити". Мені далеко за 50, а він існує ще до мене. Вздовж пляжу йде "Траса здоров'я" та велосипедна доріжка. Нічого там не перекриєш. До покоління Тік Току жодного нещасного випадку. Для молоді без мізків немає перешкод. Було б перекрито, однаково лізли. Задля їх, на їхню думку, чудового фото вони зриваються з урвища в горах, змиваються в морі, лізуть на дах поїзда тощо. Це не виліковно!
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03.06.2024 17:21 Ответить
Відчуваю за коментарями, жодного одесита. Це не пірс, це пляж і називається "плити". Мені далеко за 50, а він існує ще до мене. Вздовж пляжу йде "Траса здоров'я" та велосипедна доріжка. Нічого там не перекриєш. До покоління Тік Току жодного нещасного випадку. Для молоді без мізків немає перешкод. Було б перекрито, однаково лізли. Задля їх, на їхню думку, чудового фото вони зриваються з урвища в горах, змиваються в морі, лізуть на дах поїзда тощо. Це не виліковно!
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03.06.2024 17:22 Ответить
Інстаграм робе з людей ...(потрібне вставити)
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03.06.2024 17:27 Ответить
і дійсно, чого той пірс не був перекритий, в тому ж Єгіпті закривають прохід на пірси, за непогоди
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03.06.2024 17:28 Ответить
Єгіпет у ЄС не пхнеться
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03.06.2024 18:51 Ответить
Неможливо перекрити все узбережжя штормуючого моря тысячами рядами колючої проволоки щоби не допустити до берега осіб які зовсім не мають елементарного інстинкту самозбереження.
Це як заявляти що потрібно огороджувати Гімалаї та інші високогірні вершини від альпіністів, які, як божевільні, лізуть туди ні за який хрін.
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03.06.2024 18:52 Ответить
яка безглузда та жахлива смерть...
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03.06.2024 17:38 Ответить
Що там жахливого? Штормова хвиля приклала селфістку головою об плити, і у неусвідомленому стані потонула.
Жахіття це коли, наприклад, нелюдь-водій автобуса вночі силоміць висаджує 20-річну дівчину Ірину Дворецьку посеред лісу, і та потім https://znaj.ua/events/206113-zamerzla-na-zhitomirshchini-studentka-provalilasya-u-boloto-shokuyuchi-podrobici-incidentu всю ніч повільно помирає в холодному болотяному трясовищі.
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03.06.2024 19:24 Ответить
Alex Sokolov , пздц історія...
Що за люди , хто й як їх ростив ? Щоб отак висадити людину серед лісу/поля у мороз за якихось 24 грн..... й нікого не знайшлося у маршрутці заплатить чи запобігти таким діям водія-мразоти!!!
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03.06.2024 21:53 Ответить
..кавалєр її, походу, годиться тільки кофтинку потримать, та те що в кофтинці - потіскать і пофоткать спєціаліст...
для початку, попередити-застерегти легковажну супутницю (ніби ж то "навчену" рятівницю людей по мєнтовской спеціальності "служить і защищать"), якщо не дослухалася і вже сталося, то рятувати, ну хоча б кричати-телефонувати рятувальникам.. і не намагався - стоять, очима клІпають.. не зима ж все ж таки
глупо й сумно...
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03.06.2024 18:01 Ответить
Мужики ,просто по факту были обязаны сигануть,все в море и утонуть тоже.Какие "ненастаящие" мужчины пошли.ужас.ужас
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03.06.2024 18:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uSbiYoTE1Vs ..ось приклад із "загнІвающЄй гейропи" с "ненастаящим" мужчиной", який вирішував "складну задачу" аж одну секунду..
морський лев, при гострому бажанні, міг би легко і покусати-потопити.. хоча хвиль, справді, не було...
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03.06.2024 18:51 Ответить
Премія Дарвіна або природній відбір.
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03.06.2024 18:07 Ответить
вона свідомо зробила свій вібір, бо знала, куди йшла служити
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03.06.2024 18:50 Ответить
До чого її професія до бажання похизуватися селфі у відпустці? Хоча, під час воєнного стану, отримати відпустку рідко кому щастить, а отже...
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03.06.2024 19:36 Ответить
Безглузда смерть. Дівчину дуже жалко.
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03.06.2024 18:54 Ответить
Ну, це не безглузда смерть, а нещасний випадок, якщо бути точним. Безглузда смерть - це після півлітри покурити в ліжку.
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03.06.2024 19:39 Ответить
При прийомі в поліцію нормативи здають? Чи заповнюють гендерні квоти від послиць іноземних големіатів?
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03.06.2024 19:03 Ответить
Здуріти, як легко людина може пропасти на цьому світі. Щирі співчуття батькам дівчини.
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03.06.2024 19:37 Ответить
Якщо не вмієш плавати не лізь до води. Але також і досвідчених плавців хвиля може кинути добряче об каміння головою. Руками ногами якщо вдарило об каміння, то це ще нічого виплисти можна. В морі набагато легше плисти чим у річці. Тільки
голову берегти потрібно.
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03.06.2024 20:52 Ответить
 
 