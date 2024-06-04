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Новости Видео Война
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Разведчики обороняют Часов Яр: бойцы ведут ближний стрелковый бой с врагом и берут в плен оккупанта. ВИДЕО

Воины группы Delta Knights Международного легиона Главного управления разведки продолжают оборону вблизи Часового Яра Донецкой области.

На видео, которое опубликовано в соцсети с нашлемной камеры разведчика, - эпизоды эвакуации из красной зоны, ближний стрелковый бой с врагом и взятие в плен российского захватчика, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оккупанты штурмуют Часов Яр, лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ГУР (430) Часов Яр (328)


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Well done, dudes! Keep goin' and take care of yourselves!
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04.06.2024 19:09 Ответить
Good job 👏 …
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04.06.2024 19:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.06.2024 19:39 Ответить
Навіки СЛЛАВА!
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04.06.2024 19:48 Ответить
перебинтували, води дали папіроску... а тепер порівняйте з босими українськими воїнами з мішками на голові бляха
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04.06.2024 20:21 Ответить
 
 