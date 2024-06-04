Разведчики обороняют Часов Яр: бойцы ведут ближний стрелковый бой с врагом и берут в плен оккупанта. ВИДЕО
Воины группы Delta Knights Международного легиона Главного управления разведки продолжают оборону вблизи Часового Яра Донецкой области.
На видео, которое опубликовано в соцсети с нашлемной камеры разведчика, - эпизоды эвакуации из красной зоны, ближний стрелковый бой с врагом и взятие в плен российского захватчика, передает Цензор.НЕТ.
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Alex Zverev #512929
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