Ночные сбросы с дронов бригады "Азов" на российскую пехоту на Кременском направлении. ВИДЕО

Оккупанты продолжают проверять на прочность линию обороны 12-й бригады НГУ "Азов" на Кременском направлении. Для препятствования передвижению врага, азовцы с дронов уничтожают живую силу еще на подходе к "серой зоне", как днем, так и ночью.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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