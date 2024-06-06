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Новости Видео Война
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Ночные сбросы с дронов бригады "Азов" на российскую пехоту на Кременском направлении. ВИДЕО

Оккупанты продолжают проверять на прочность линию обороны 12-й бригады НГУ "Азов" на Кременском направлении. Для препятствования передвижению врага, азовцы с дронов уничтожают живую силу еще на подходе к "серой зоне", как днем, так и ночью.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Как бойцы 12 бригады "Азов" захватили новейший танк Т-72 Б3М оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Азов (794) дроны (3961)


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06.06.2024 19:24 Ответить
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06.06.2024 20:28 Ответить
Улыбнитесь, вас бомбит ночная камера
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06.06.2024 23:07 Ответить
«Харошєго рускава» у тепловізор не побачиш!
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06.06.2024 20:47 Ответить
Останній особливо сподобався, жвавенький такий був...
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06.06.2024 22:14 Ответить
"Не лежи на сирій землі - простудишся!".
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07.06.2024 09:39 Ответить
🤣 best comment
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07.06.2024 11:54 Ответить
Wake up Orcs... Its your time! 💀
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07.06.2024 11:53 Ответить
 
 