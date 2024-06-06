Ночные сбросы с дронов бригады "Азов" на российскую пехоту на Кременском направлении. ВИДЕО
Оккупанты продолжают проверять на прочность линию обороны 12-й бригады НГУ "Азов" на Кременском направлении. Для препятствования передвижению врага, азовцы с дронов уничтожают живую силу еще на подходе к "серой зоне", как днем, так и ночью.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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phantom4
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ирина ира #418568
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