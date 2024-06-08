Журналисты идентифицировали двух военных, причастных к изнасилованию женщин во время оккупации. ВИДЕО
Журналисты установили двух российских военных, которые во время оккупации Киевской и Херсонской областей в марте 2022 года были причастны к изнасилованию двух женщин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в документальном фильме-расследовании о сексуальных преступлениях, совершенных во время войны - "Он пришел снова".
Речь идет о военном 109 мотострелкового полка так называемой армии оккупированной части Донецкой области - Николае Сененко. Он участвовал в оккупации села Красновка в Херсонской области.
А также - о ефрейторе 8 роты 37 отдельной мотострелковой бригады Надбите Дабаеве. Он участвовал в оккупации села Гавронщина Киевской области.
Оба идентифицированных российских военных, по информации журналистов, не понесли наказания за совершенные сексуальные преступления.
В июне 2022-го украинские правоохранители объявили Надбиту Дабаеву заочное подозрение за ряд других военных преступлений, совершенных во время оккупации: похищение автомобилей, угрозы расстрела и убийство гражданского мужчины.
Дабаев отказался отвечать на прямые вопросы журналистов о его причастности к преступлениям, в том числе к сексуальному насилию. В своих соцсетях он продолжает публиковать фото в военной форме и с оружием.
По информации от боевых товарищей Николая Сененко, с которыми журналист Kyiv Independent общался под легендой российского следователя, военный находится в оккупированном городе Горловка Донецкой области.
Кроме этого, в расследовании журналисты называют имена руководителей, которым подчинялись и были подконтрольными упомянутые российские военные.
37 бригадой руководил полковник Юрий Медведев. Во время оккупации Киевской области его бригада совершала одни из самых жестоких военных преступлений. В Украине военным объявили заочные подозрения, в частности, за убийства, изнасилования, пытки, угрозы расстрелами гражданских. В марте 2022-го Медведев получил ранение. Но через несколько месяцев имел слово на параде ко дню победы в Бурятии и впоследствии получил одну из высших государственных наград России - орден мужества.
109 полк так называемой армии оккупированной части Донецкой области мог быть подконтрольным 11 десантно-штурмовой бригаде армии РФ. Во главе ее стоял полковник Денис Шишов. Военный участвовал в захвате Херсонской области, имел ранения. Вскоре получил звание генерал-майора, а также государственную награду - героя России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заблокують
Не заперечуйте. Я бачив справжніх героїв-СБУшниів.
ой, забув.
у них, 100% бронь.