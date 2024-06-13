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Новости Видео Война
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Бойцы бригады "Хартия" провели удачный штурм позиций врага на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" провели удачный штурм позиций врага на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

С поддержкой бронированной техники и благодаря удачно спланированной операции бойцы смогли улучшить тактическое положение и закрепиться в районе н.п. Глубокое.

Также удалось быстро эвакуировать раненых и доставить подкрепление для штурмовой группы.

Также смотрите: Молодежный взвод 13-й бригады НГУ "Хартия" закрывает прорывы: Очеретино, Терны, Серебрянский лес. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2130)


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Слава ЗСУ
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13.06.2024 20:50 Ответить
То так Бушмайстер насипає?
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13.06.2024 21:21 Ответить
та ні, там Емки, отже - М-2
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13.06.2024 23:31 Ответить
Для Браунінга забагато...
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14.06.2024 00:59 Ответить
 
 