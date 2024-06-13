Пилоты подразделения "Перун" 42-й ОМБр уничтожают инженерную и автомобильную технику российских оккупантов. ВИДЕО

Оккупантам становится очень сложно вкопаться в нашу землю, ведь на них круглосуточно охотятся пилоты подразделения "Перун" 42-й ОМБр. Вашему вниманию подборка уничтожения инженерной и автомобильной техники кацапов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения "Перун" 42-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

В бригаде также напомнили, что продолжается сбор на бригадный "МегаРЕБ"!

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Приобщиться к сбору можно здесь.