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Пилоты подразделения "Перун" 42-й ОМБр уничтожают инженерную и автомобильную технику российских оккупантов. ВИДЕО

Оккупантам становится очень сложно вкопаться в нашу землю, ведь на них круглосуточно охотятся пилоты подразделения "Перун" 42-й ОМБр. Вашему вниманию подборка уничтожения инженерной и автомобильной техники кацапов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения "Перун" 42-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

В бригаде также напомнили, что продолжается сбор на бригадный "МегаРЕБ"!

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Приобщиться к сбору можно здесь.

Перун про знищення техніки росіян

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7001) 42 ОМБр (14)


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13.06.2024 23:50 Ответить
Чомусь відсутня інформація про знищення техніки на будівництві залізної дороги з Ростова на Маріуполь.
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14.06.2024 03:26 Ответить
 
 