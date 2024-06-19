Саммит Группы Семи и Саммит мира: КФБ проводит специальное событие с участием послов G7. ВИДЕО

19 июня Киевский форум по безопасности проводит специальное событие, посвященное Саммиту "Группы семи" и Саммиту мира, с участием послов государств-членов G7 в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, встреча лидеров "Группы семи" состоялась в Италии 13-15 июня, а Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. В центре внимания публичной дискуссии КФБ будут решения, принятые на обоих международных мероприятиях, а также практические шаги для укрепления мировой солидарности с Украиной и преодоления российской агрессии.

По приглашению главы КФБ, премьер-министра Украины в 2014-16 годах Арсения Яценюка участниками диалога, в частности, станут посол Великобритании в Украине Мартин Харрис, посол Канады Наталка Цмоць, посол Франции Гаэль Везьер, посол Европейского Союза Катарина Матернова и другие дипломаты и политики. Модератор события - директор КФБ Даниил Лубкивский.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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