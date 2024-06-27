В Харьковской области с помощью РЭБ "Ай-Петри" нейтрализовали российский ударный дрон "Ланцет". ВИДЕО

Петр Порошенко в соцсетях поделился видео уничтоженного российского дрона "Ланцет", который нейтрализовали с помощью РЭБ "Ай-Петри". Видео прислали военные из Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Это не просто уничтоженный российский "Ланцет". Объясню это видео в цифрах. Это одна сохраненная украинская САУшка, по меньшей мере пять спасенных жизней экипажа артиллеристов и множество уничтоженных российских складов БК и единиц тяжелой техники на территории рф и на Харьковщине, где сейчас идут тяжелые бои.

Это видео прислали наши бойцы из подразделения "Ай-Петри". С примечанием, что на каждом направлении комплекс ежедневно душит и помогает уничтожить 4-5 таких "птичек". Поэтому посчитайте его эффективность сами. Я горжусь крутой командой, которая работает над этим инновационным продуктом. И передаю привет "богам войны". Скоро комплексов, которые вас будут прикрывать, станет еще больше", - отметил Порошенко.

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Порошенко в ноябре 2023 года сообщил, что инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ 150 млн грн. Сейчас сумма инвестиций достигла 200 млн грн, два десятка комплексов уже работают на фронте. Одними из первых их получили артиллеристы.