В Харьковской области с помощью РЭБ "Ай-Петри" нейтрализовали российский ударный дрон "Ланцет". ВИДЕО
Петр Порошенко в соцсетях поделился видео уничтоженного российского дрона "Ланцет", который нейтрализовали с помощью РЭБ "Ай-Петри". Видео прислали военные из Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Это не просто уничтоженный российский "Ланцет". Объясню это видео в цифрах. Это одна сохраненная украинская САУшка, по меньшей мере пять спасенных жизней экипажа артиллеристов и множество уничтоженных российских складов БК и единиц тяжелой техники на территории рф и на Харьковщине, где сейчас идут тяжелые бои.
Это видео прислали наши бойцы из подразделения "Ай-Петри". С примечанием, что на каждом направлении комплекс ежедневно душит и помогает уничтожить 4-5 таких "птичек". Поэтому посчитайте его эффективность сами. Я горжусь крутой командой, которая работает над этим инновационным продуктом. И передаю привет "богам войны". Скоро комплексов, которые вас будут прикрывать, станет еще больше", - отметил Порошенко.
Порошенко в ноябре 2023 года сообщил, что инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ 150 млн грн. Сейчас сумма инвестиций достигла 200 млн грн, два десятка комплексов уже работают на фронте. Одними из первых их получили артиллеристы.
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300 доларів йому платив Порошенко 30 років. Харя не лопнула?
"А зате у нас є фляжки по 355 грн.!"
І друге ланцет неушкоджений що дає змогу вивчити слабкі сторони і скопіювати
За твердженням Петра Порошенка, комплекс РЕБ «Ай-Петрі СВ» здатний «придушити» російські
БПЛА в радіусі 20 кілометрів.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%92#cite_note-%D0%9F%D0%BF%D0%9A-1 [1] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%92#cite_note-%D1%84%D0%9F%D0%B2-2 []
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З радіусом дії 20 км Крим звільнити не вийде.)
Тема пристроїв "Ванільний Цукорок" стала настільки гострою, що пишу окремий та дуже важливий допис.
Маленька коробочка з двома антенами, за відносно невеликі гроші, що дає шанс вижити! Саме так та ніяк інакше. Як бронежилет чи каска, як броня автомобіля - не дає 100% гарантії, але дає реальний шанс врятуватися! У випадку з "Ванільним Цукорком" йдеться про ворожі ФПВ та Ланцети, адже пристрій встигає попередити про наближення ворожого дрона. Це шанс! Шанс врятувати життя! Такі пристрої потрібні на кожну машину, кожен бліндаж, кожній групі. Потреба - сотні тисяч!
Перша партія в 1 000 пристроїв була нами роздана протягом півтора тижня. Другу партію у 2 000 штук ми повністю оплатили, вчора Петро Порошенко сплатив фінальний рахунок за виготовлення українських компонентів. За 3 тижні ми знову передаватимемо до ЗСУ готові пристрої.
Але це знову крапля у морі!
І тут ми взяли... і замовили ЩЕ 2 000 комплектів! І хочемо замовляти кожні два місяці, більше плат просто не встигають зробити.
Ще 2 000 комплектів - нам потрібно сплатити 1 239 142 гривень❗️ Виробництво розпочнеться лише після повної оплати, це не в Україні та на це йде час.
Я прошу дати шанс нашим військовим! Я прошу допомогти нам врятувати якнайбільше наших захисників!
Також я дуже прошу допомогти поширити цей допис, допомогти знайти когось у когось є ще трохи вільних ресурсів для допомоги. Так, репост також може зберегти життя військового.
Це важливо. Це про порятунок.
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Волонтерський фонд АрміяСОС продовжує збір - на планшети з "Кропивою". У планах передати ЗСУ 2000 планшетів. Кожен комплект включатиме власне планшет, картку пам'яті на 128 гігабайт і захисний підсумок.
Бо "Кропива" потрібна всім. Ця електронна мапа з можливістю позначати на ній свої і ворожі позиції, передавати їх їншим користувачам, та робити потрібні розрахунки для арти, ракет і ППО - неймовірно полегшує життя нашим воїнам. "Кропива" потрібна всім - стрільцям, розвідникам, інженерам, артилеристам, фахівцям ППО і мобільним вогневим групам. Навіть медикам - для полегшення евакуації.
І знаєте що найбільш цікаво? Саме активісти АрміїСОС були творцями "Кропиви". Ті хто воювали і волонтерили в часи АТО, обов'язково пам'ятають легендарні планшети від "АрміїСОС". Згодом програмне забезпечення планшетів було розвинуте і вдосконалене. І з'явилася "Кропива" - яка тепер потрібна всім.
А надасте "Кропиву" фронту - ви. Бо ви - небайдужі.
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