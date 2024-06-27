Зеленский и Фиала поговорили о подготовке соглашения о безопасности и боеприпасах: "Снаряды от инициативы Чехии уже на поле боя". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече в Брюсселе обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом рассказал Зеленский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой - снаряды, движение в ЕС и НАТО. Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя.
Обсудили подготовку к заключению двустороннего соглашения по безопасности, а также результаты инаугурационного Саммита мира.
Спасибо Чехии за весомую поддержку Украины!" - сообщил Зеленский.
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Хто "масштабує проблему корупції"?
Андрій Єрмак написав про таємничого когось, хто "масштабує проблему корупції".
Правий він в тому, що Україна точно НЕ є найкорумпованішою державою.
Але помиляється голова офісу Зеленського в головному - адресаті свого звернення.
Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада, яка покриває виявлених суспільством схемарів.
Як це було з Резніковим, якого після скандалу з "яйцями по 17 грн" влада тримала на посаді ще СІМ місяців.
Або як це зараз відбувається з головою Антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 млн статків (і якого направляють одним із переговорників про вступ України в ЄС).
Або як влада покриває заступника генпрокурора (Вербицького), який купляє "порш" для своєї подруги та орендує елітний котедж за незрозумілі гроші.
Або як покривають заступника директора ДБР Удовиченка - з Mercedes і елітною квартирою у центрі Києва за майже 1 млн доларів.
Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України.
Джерело:
Бо було б, як з Отою ГумДопомогою, десь пропали на теренах України більше 650 партій цієї ДОПОМОГИ, а кінці у воду… Можливо, що отой тимошенко, щось проглаголить у свій час…