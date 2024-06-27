Зеленский и Фиала поговорили о подготовке соглашения о безопасности и боеприпасах: "Снаряды от инициативы Чехии уже на поле боя". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече в Брюсселе обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом рассказал Зеленский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой - снаряды, движение в ЕС и НАТО. Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя.

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Обсудили подготовку к заключению двустороннего соглашения по безопасности, а также результаты инаугурационного Саммита мира.

Спасибо Чехии за весомую поддержку Украины!" - сообщил Зеленский.





