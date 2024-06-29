"Ну, как засекли, так и сбили", - военные РФ обсуждают сбивание их системой ПВО ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе. АУДИО

В сети опубликовали разговоры российских военных, в которых они сам признают что российская ПВО сбила запущенную Украиной ракету над пляжем в Севастополе.

Соответствующие записи разговоров российских оккупантов опубликовал журналист Богдан Буткевич на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Помните, недавно рашисты вопили, что украинская ракета ATACMS ударила по пляжу в Севастополе?

Выродки даже пробовали ООН созвать.

А вот очень интересное видео из рашистского военного паблика. С записью реального разговора.

Читайте также: Гражданские на пляже оккупированного Крыма стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты, - ISW

Где они сами признают, что сами же и сбили ракету. Прямо над пляжем.

Чем самим и убили желающих позагорать на оккупированном полуострове.

Даже попрошу вас о репосте.

Люди должны знать правду.

Которая проста как дверь: ВСУ никогда не стреляют по мирняку.

А за ракету над пляжем стоит сказать "спасибо" криворукому рашистскому ПВО", - рассказал Буткевич.

Читайте также: Госдепартамент США об ударах по Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями России

На записи разговора российские военные говорят:

- Там п##да в чем. Отработали-то, впринципе, хорошо. Сбили ракеты. Но, блядь, они одну ракету сбили прям над пляжем. ATACMS этот е#учий, кассетный.

- Ну, как засекли, так и сбили. Его вообще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто.