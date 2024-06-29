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"Ну, как засекли, так и сбили", - военные РФ обсуждают сбивание их системой ПВО ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе. АУДИО

В сети опубликовали разговоры российских военных, в которых они сам признают что российская ПВО сбила запущенную Украиной ракету над пляжем в Севастополе.

Соответствующие записи разговоров российских оккупантов опубликовал журналист Богдан Буткевич на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Помните, недавно рашисты вопили, что украинская ракета ATACMS ударила по пляжу в Севастополе?

Выродки даже пробовали ООН созвать.

А вот очень интересное видео из рашистского военного паблика. С записью реального разговора.

Читайте также: Гражданские на пляже оккупированного Крыма стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты, - ISW

Где они сами признают, что сами же и сбили ракету. Прямо над пляжем.

Чем самим и убили желающих позагорать на оккупированном полуострове.

Даже попрошу вас о репосте.

Люди должны знать правду.

Которая проста как дверь: ВСУ никогда не стреляют по мирняку.

А за ракету над пляжем стоит сказать "спасибо" криворукому рашистскому ПВО", - рассказал Буткевич.

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На записи разговора российские военные говорят:

- Там п##да в чем. Отработали-то, впринципе, хорошо. Сбили ракеты. Но, блядь, они одну ракету сбили прям над пляжем. ATACMS этот е#учий, кассетный.

- Ну, как засекли, так и сбили. Его вообще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто.

Буткевич про розмови росіян про збиттяATACMS над пляжем в Севастополі

Автор: 

армия РФ (19578) город Севастополь (1762) перехват (344) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+22
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29.06.2024 19:19
+20
Нагадую що за людей на окупованій території відповідають окупанти
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29.06.2024 19:12
+17
Книга "Великий хан Батый - основатель Российской государственности". Геннадий Тюньдешев.

"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."

россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.

это всё объясняет! это объясняет эту войну!

Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.

Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.

россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.

орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.

PS И это ошибка европы, что они смотрят на россиян, думают "вроде бы такие как мы белые европейцы" и пытаются их интегрировать в европейские организации, ес и нато.

им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.

нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.
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29.06.2024 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Нагадую що за людей на окупованій території відповідають окупанти
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29.06.2024 19:12 Ответить
Почнемо з того, що вони самі, в аналогічному випадку, коли ми збили іх ракету, а осколки впали на цивильных, кричали, що то Україна винна, що збила іх ракету яка нібито мирно летіла на "військовий" об'єкт посеред міста....
А взагалі, в мене є деякі сумніви відносно збиття тієї ATACMS. Суть у тому, що Украині постачали тільки модифікацію MGM-140B ATACMS Block 1A - це ракета з касетною БГ з 900+ касет. Збиття такої ракети з розсипанням 900+ касет на пляжі.... Ви уявляєте скільки б там було трупів????? Рахували б не загиблих, а тих хто вижив!
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30.06.2024 08:06 Ответить
PS скоріше за все, та зенітна ракета просто самоліквідувалась, коли невлучила
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30.06.2024 08:08 Ответить
Книга "Великий хан Батый - основатель Российской государственности". Геннадий Тюньдешев.

"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."

россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.

это всё объясняет! это объясняет эту войну!

Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.

Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.

россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.

орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.

PS И это ошибка европы, что они смотрят на россиян, думают "вроде бы такие как мы белые европейцы" и пытаются их интегрировать в европейские организации, ес и нато.

им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.

нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.
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29.06.2024 19:13 Ответить
Плюсую. Люто плюсую!!
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29.06.2024 22:01 Ответить
Ну так финансовую систему и ямскую службу (которая существовала охренеть как долго), им именно орда и дала.
А куликовской битвы не было, это миф. Князья уже тогда любили приписывать себе героические подвиги, битвы... В то время, действительно была похожая битва, но была она на территории Украины и московиты в ней участия не брали!
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30.06.2024 08:14 Ответить
Ваня паял эту схему как мог
Отвлекся, паяльник застрял между ног,
Жареным мясом запахло вокруг...
Девочкам Ваня - больше не друг
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29.06.2024 19:14 Ответить
Этот сезон в Крыму будет самый горячий
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29.06.2024 19:15 Ответить
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29.06.2024 19:19 Ответить
чим більше загине. то менше їх буде з нашого крима депортувати.
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29.06.2024 19:22 Ответить
Да вони не можуть збивати атакамс , немає засобів у підарів.
впали їх ракети і вбили підарів
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29.06.2024 19:22 Ответить
Висновки: жодна з ракет не потрапила в заплановану ціль, мети не досягнуто. Їхнє ППО ефективно збиває ракети, хоча іноді таке ж криворуке, що призводить до загибелі мирних жителів. ОТЖЕ, потрібно працювати над тим, щоб обійти російську ППО і не витрачати даремно дефіцитні ракети, більш ретельно готувати такі операції, знищувати ППО рашистів в Криму
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29.06.2024 19:24 Ответить
З цього ще виплив ащо куча знищеної ППО-теж брехня.
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29.06.2024 20:43 Ответить
Значить, ATACAMS - легка здобич для путєнської ППО ? Чому радіємо, пане Богдане?
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29.06.2024 19:28 Ответить
А почитать?
"Его вообще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто. "
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29.06.2024 19:36 Ответить
Атакамс це Надія України. Якщо кацапи навчаться їх збивати (@керченскими батальенами@) то це біда…
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29.06.2024 19:37 Ответить
Обезьяна тоже может камнем попасть, но это не значит, что она это сможет повторить. Сколько уничтожено " самого лучшего" ППО рашистов, они сами себя защитить не могут
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29.06.2024 20:00 Ответить
Ti chio takoi vzvalnovanni ?
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29.06.2024 19:48 Ответить
Nad toboi letayt rakety? Esli net, to idi *****.
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29.06.2024 19:57 Ответить
Это у тебя такой юмор, или просто , а поговорить...
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29.06.2024 20:01 Ответить
Пан Буткевич насправді викриває тут брехню кацапні про те, що ЗСУ б'ють по мирняку.
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29.06.2024 20:54 Ответить
Падение https://t.me/insiderUKR/77487 ракеты на пляж Севастополя не могло быть запланированной атакой, - https://t.me/BILD_Russian/17287 Bild

Россия изначально заявила, что сбила ATACMS, но потом отказалась от этой версии и обвинила Украину в преднамеренной атаке.

Аргументы против:
▪️Пляж расположен в 4 км от военного аэродрома и в 3 км от базы ВМФ.
▪️На пляже найдены осколки ракет ЗРК «Тор», что говорит о работе российской ПВО.
▪️У каждого ATACMS 950 небольших осколочных суббоеприпасов M74, призванных нанести как можно больший урон. Именно они и разлетелись во все стороны, когда ракету сбили.
▪️Большинство осколков падает в море не вдоль пляжа, а поперёк - значит ракета летела к другой цели, но была сбита на подлёте.
▪️На сам пляж упала малая часть осколков. Если бы ВСУ намеренно хотели атаковать гражданских - урон был бы намного больше.
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29.06.2024 19:36 Ответить
Атакамс балістична ракета її "на підльоті" не збивають. Вона останні кілометрів двадцять падає на ціль майже вертикально.
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29.06.2024 20:08 Ответить
"Ну, как засекли, так и сбили"

Ну дык ёлы-палы! (с)
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29.06.2024 19:43 Ответить
Якась лажа... Керченський батальйон зафіксував ракету в Севастополі? Точно за лохів нас тримають!
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29.06.2024 19:54 Ответить
Ну в этом ничего не обычного нет. ППД батальона может быть и в Керчи, а его перекинули под Севастополь. И между собой называют "керченским".
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29.06.2024 19:59 Ответить
висновок - міст без охорони?
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29.06.2024 20:12 Ответить
бАданов - 333?
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29.06.2024 20:33 Ответить
Рашистів слухати, себе неповажати!
Брешуть московіти, як і історію собі «пишуть» ….

Дотримуймося інформ Гігієни!!! Мийте руки і вуха, після зустрічі з рашистами
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29.06.2024 19:57 Ответить
Дебілам знову згодували кацапський гівнофейк.
Там не було ніякого атакамса - це балістична ракета вона на кінцевому етапі падає майже вертикально. Щоб потрапити в той пляж вона мала промахнуться на півтора кілометр або ППО її збило ще в стратосфері. Якби це було так то вибух бачив би весь Крим. Насправді це був підрив промазавшої ракети ППО і не факт що кацапи не шмальнули по пляжу спеціально щоб був привід підняти хай...
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29.06.2024 20:05 Ответить
Якщо ви "нє спєціаліст" як ви визначили що це підрив касетних *********** а не падіння елементів ракети ППО?
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29.06.2024 20:28 Ответить
дурбелику - тан не було ніяких вибухів - там тільки осколки падали в воду
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29.06.2024 21:10 Ответить
На тому пляжі не шкода нікого, давайте будемо чесними
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29.06.2024 20:10 Ответить
Це точно, бо тільки каЦапські довбойоби, можуть знаходитися на пляжі біля військового об`єкту. Близький родич обізвався, досі голос тремтить, памперси міняє три рази на добу, скиглив, що був на тому пляжі, ледь не обісрався. Черговий раз послав його слідом за руЦкім кораблем, та побажав наступного разу прильоту в його тупу хлЄборЄзку....
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29.06.2024 20:37 Ответить
Вообще странно. Отвесно атакующая балистика сбита? А суббоеприпасы чего тогда сработали? Оне чего, в ракете уже взведены? Самоликвидация при промах ракеты ПВО лишнехромосомных? Откуда поражающие елементы? Только при срабатывании при атаке цели...
Знову каSSаби брешуть.
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29.06.2024 21:02 Ответить
Кацап не збрехав - для него день пропав...
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29.06.2024 21:09 Ответить
Ну де ти береш оці ....ну цейво?
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29.06.2024 21:29 Ответить

Привіт, друже. Що, десь загубив мого лінка? Нічого, буває. Лови: тут https://smile.uaze.net/?home головна сторінка . Зліва - менюшка: там тематичні категорії, по яких згруповано смайли. А далі - пірнай і вибирай усе, що забажаєш.
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30.06.2024 00:21 Ответить
То що ж виходить? Спершу кацапня запустила одну брехню. Брехня виявилась вкрай недолугою, тому довелось запускати іншу брехню. Таку ж недолугу.
А щоб запустити третю брехню, чого їм ще бракує? Натхнення? Бухла? Наркоти? Фантазії? Чи всього разом?
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29.06.2024 21:05 Ответить
ATACAMS попала туди, куди її і направили.
кацап іздох на пляжі дякуючи власному пєпєо.
якось пох на трупи кацапських викидишей.
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29.06.2024 21:09 Ответить
Це все тому, що застопорили Вільху. Якщо комбінувати запуски Атакамсів з пустими болванками Вільхи, без бойової частини і системи коррекції, ці дешеві болванки відтягнули б на себе все ППО. Запуск фальш-цілі у 10-50 разів дешевший, ніж її збиття, перевантаживши ППО Атакамси б долетіли б до цілей з набагато більшою імовірністю.
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29.06.2024 21:34 Ответить
Атакамс с кассетной частью лишь есть для такой дальности!
Если б рвануло над пляжем то:
а) мясорубка была б больше чем все фильмы ужасов за неделю.
б) кассетные фрагменты это шарики, аналогичные гранатам, их там около тыщи !
Ни одного шарика не нашли ( иначе бы сразу видосили доказательства)
в) была бы серия из тысячи взрывов по всей территории .
Итого : людей поразила росейская ракета. Зенитная БЧ как раз имеет кучу "шрапнели" - поражающих элементов для уничтожения самолетов
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29.06.2024 22:10 Ответить
КаSSаб здихає там, де "родіна велит". Чи валить у сібірья. Ну лемінги прущщі на смерть - то мединьський знає як їх організувати. Але амєби на нашій Учкуєвці???? Не знати, що тамммммм? Дешевий пісок поряд з військовими виявився зовсім шарою! Каміння до инклюзів додали ще у 14-му. Везіть мобрезерву ще;
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29.06.2024 22:13 Ответить
І все ж таки є сумнів ,що кацапи збили АТАКАМС. Атакамс це балістика. Для його збиття потрібна ракета -кінетичний перехоплювач. Таких в русні нема; ні с-300, ні с-400 ,він же наново пофарбований с-300 . Може с-500? Про нього мало що відомо. Але це точно не кінетичний перехоплювач.
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29.06.2024 22:28 Ответить
Тут же публікували повне відео з пляжу. Там одна "касета" чи уламок падає на пляж максимум за метр біля цивільного і той біжить собі далі. Напевно, якби то був касетний суббоє (не знаю, чому цензор це замінює зірочками) припас і він вибухнув, то цивільному відірвало б півтіла!

Не дуже віриться, що елементи ураження в ракеті ППО настільки величезні (там же кульки невеличкі, чи не так?), але якщо це "касети", то жодна з них не вибухнула - хіба так може бути?
Думаю, що то уламки ракети або кількох ракет (для однієї ракети забагато уламків). Можливо, навіть не ATACMS і навіть взагалі не українських, хоча, Україна тоді б сказала, що то не ми.
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29.06.2024 23:00 Ответить
наш вова сказал однажды фразу которая стала крылатой ..какая разница.. --- сколько наших городов ************ превратили в кучи бетона и кирпича вместе с детками бабушками дедушками папами и мамами . очень жаль что ракета не ****** по спальному району города ..русской славы.. может следующая будет точнее ---- аминь
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30.06.2024 07:13 Ответить
 
 