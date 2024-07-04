Пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под вражеским огнем на Сватовском направлении. ВИДЕО
На Сватовском направлении фронта по броневику YPR-765 бригады "Сталевий кордон" целились два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 километра заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эвакуировать раненых и павших побратимов.
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