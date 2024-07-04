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Пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под вражеским огнем на Сватовском направлении. ВИДЕО

На Сватовском направлении фронта по броневику YPR-765 бригады "Сталевий кордон" целились два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 километра заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эвакуировать раненых и павших побратимов.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) БМП (404)


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То це ми наступаємо чи вони?
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04.07.2024 18:06 Ответить
м 113 тільки модернізований на вимогу військових Нідерландів але він все рівно зелений дракон як було у намі
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04.07.2024 18:10 Ответить
Сратьєх-ухилянт, під патронатом Оманського ларьочника, і наслідки для Українців!!
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04.07.2024 18:29 Ответить
велика повага кожному воїну України!
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04.07.2024 18:45 Ответить
Слава українському екіпажу! Fuck російську артилерію.
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04.07.2024 20:28 Ответить
Оце справжній "механік-водій"!!!
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04.07.2024 23:24 Ответить
 
 