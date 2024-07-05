Уничтожение российских операторов БПЛА ZALA вместе с машиной управления врага. ВИДЕО
Операторы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ "Черный лес" нашли и проследили за действиями расчета ZALA и навели на него ракету HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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якби так чотко і ефективно працювала пєрєсідєнт Зєля і йєйо "пять на шест"))) дефективних менеджерів, то Україна давно би вже перемогла