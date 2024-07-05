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Уничтожение российских операторов БПЛА ZALA вместе с машиной управления врага. ВИДЕО

Операторы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ "Черный лес" нашли и проследили за действиями расчета ZALA и навели на него ракету HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

уничтожение (7245) HIMARS (289)


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05.07.2024 00:09 Ответить
Яка точна рекета, соббака!!!
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05.07.2024 00:51 Ответить
Место смерти изменить нельзя 😅
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05.07.2024 01:08 Ответить
Гарнюче .
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05.07.2024 10:09 Ответить
етА - пЯть!
якби так чотко і ефективно працювала пєрєсідєнт Зєля і йєйо "пять на шест"))) дефективних менеджерів, то Україна давно би вже перемогла
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05.07.2024 10:48 Ответить
 
 