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Неизвестные привезли отравленную питьевую воду на место ракетного удара по "Охматдету": Полиция Киева проверяет информацию. ВIДЕО

Киевская волонтер и руководитель благотворительного фонда "HELP IN MUKACHEVO" Екатерина Терехова, которая помогала разбирать завалы на месте российского ракетного удара по больнице "Охматдет", сообщила, что неизвестные лица привезли ядовитую жидкость.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По ее словам, вода назначалась волонтерам, помогавшим разбирать завалы на месте попадания российской ракеты по больнице "Охматдет".

Волонтер отметила, что двое полицейских, контактировавших с водой, получили химическое отравление.

Так, рассказывает она, один из полицейских умылся этой водой, а другой – лишь чуть-чуть ее надпил.

По словам волонтерки, их откачивала скорая. Вода, как отмечается, была упакована, но потом, когда ее сравнили с другой подобной водой, оказалось, что на них отличались этикетки.

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Отруєна вода

Реакция полиции Киева

В полиции Киева заявили, что проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов. Информацию следователи получили из соцсетей.

Там отметили, что "к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских по поводу возможного отравления водой не поступало".

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, проходивших лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потратила минимум $200 млн на ракетную атаку по Украине 8 июля, - Forbes

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летний врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них – в другие больницы, 50 человек ранены, из них – 7 детей.

Читайте: Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

Автор: 

Киев (25692) отравление (1584) ОХМАТДЕТ (244) волонтеры (2642)


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Топ комментарии
+16
"Волонтерка каже, що отруєння дістали 2 поліцейських, яких відкачувала швидка"
"Поліція каже, що ані цивільні ані поліцейські, щодо можливого отруєння водою, до медичних працівників не зверталися"
вибачте, це як?
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09.07.2024 10:31 Ответить
+16
У кацапських антилюдей гальм немає. Агентура тиняється по Києву як у себе вдома. Військовий стан,хулє.
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09.07.2024 10:33 Ответить
+15
На пляшці тм "ашан" - вони досі торгують на кацапії? Ну, тоді нічого дивного.
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09.07.2024 10:27 Ответить
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На пляшці тм "ашан" - вони досі торгують на кацапії? Ну, тоді нічого дивного.
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09.07.2024 10:27 Ответить
Більше на хайп цієї баришні схоже. Якщо і були отруєння то від диму тих хто був безпосередньо на руїнах. Там на першому заваленому поверсі шось дуже смердюче горіло, чи то ракетне паливо вигорало чи може якийсь пластик. Дуже їдучий дим був.
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09.07.2024 11:07 Ответить
Спалився кацап.
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09.07.2024 11:42 Ответить
Саатєчєствєннікі,курва(((
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09.07.2024 10:27 Ответить
Тероризм - зброя слабких.
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09.07.2024 10:30 Ответить
зате сильні часто перед нею безпомічні
бо неможливо кожну шпаринку контролювати
ось цей приклад наглядний
і знайшлись же скотиняки таке зробити
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09.07.2024 10:39 Ответить
Скажите это талибану. Многие громкие словосочетания уже давно не работают.
Неизменным остается то, что побеждает тот, кто действует, а не сидит и ждет у моря погоды.
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09.07.2024 11:52 Ответить
Американці, будь у них політична воля, могли б в Афганістані ще півстоліття сидіти.
Скільки вони там втратили вбитими за десять років? Менше, ніж русня за три дні. Пораненими - менше, ніж русня за місяць.
Це для першої економіки світу з населенням втричі більшим за росію - дрібниці.
Пішли з інших причин: заїбало втрачали людей у намаганнях перевиховати одвічних варварів.
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09.07.2024 18:15 Ответить
це з відчаю ті що не вміють плавати?
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09.07.2024 10:31 Ответить
"Волонтерка каже, що отруєння дістали 2 поліцейських, яких відкачувала швидка"
"Поліція каже, що ані цивільні ані поліцейські, щодо можливого отруєння водою, до медичних працівників не зверталися"
вибачте, це як?
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09.07.2024 10:31 Ответить
це, по різному.
це, як подивитися.
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09.07.2024 10:52 Ответить
хєлп ін мукачєво - що це за організація? Случаєм не під патронатом балогі та шухрічя?
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09.07.2024 14:11 Ответить
У кацапських антилюдей гальм немає. Агентура тиняється по Києву як у себе вдома. Військовий стан,хулє.
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09.07.2024 10:33 Ответить
Так в Україні ще повно громадян кацапської *********, яких ніхто і не думає депортувати нах з України.
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09.07.2024 11:44 Ответить
да какая-то полова...
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09.07.2024 10:35 Ответить
Гугли, побутовий сатуратор. Розумник.
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09.07.2024 10:51 Ответить
Нові пластикові пляшки з закрутками, продаються навіть в продуктових магазинах, будь якої форми і об'єму. За 2-3 гривні. Саме дороге і муторне в тій пляшкі з отрутою, це етикетка, яку ймовірно замовляли, десь на виробництві по ній і можна було би вирахувати причетних. Але ж нема заяви, не на часі. Краще не давати справі хід, а то ще на себе вийдуть. Хоча, по суті це теракт. Звиняй, якщо образив.
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09.07.2024 12:58 Ответить
Не можливо?))))) Да срані малороси власники таких підприємств ,якщо захочеш за гроші тобі туди собачий кізяк запхають і запакують як потрібно.
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09.07.2024 11:46 Ответить
Ті що до влади привели ворогів, ті і тут приклалися.
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09.07.2024 10:41 Ответить
А реакція поліціі?
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09.07.2024 10:41 Ответить
"до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило"
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09.07.2024 10:57 Ответить
Тоді для чого іі цеи кіпіш?
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09.07.2024 11:00 Ответить
Не до звернень ім було Забрала швидка .Все просто.
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09.07.2024 11:18 Ответить
Лише одне. Навіщо інстаграм? Чому не заяву в поліцію? ГПУ? ДБР?
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09.07.2024 10:47 Ответить
А що не зрозуміло чому? Відповідь мусорні бачиш? Бо в країні пздець повний. Ти ще запитай чому військові просять допомоги у простих людей та волонтерів, а не в міністерстві яєчної промисловості.
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09.07.2024 11:51 Ответить
Секта московського патріархату,шістки суркісів,уродци коломоя???Хто ще може це здіснити?
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09.07.2024 10:55 Ответить
Пдараси лугандони рінаха гамналідавіча акмєтава ,які привели війну в Україну, а тепер їх як собачих гнид по всій країні?
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09.07.2024 11:54 Ответить
яка вода, скоріше ракетне паливо на місці прильоту
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09.07.2024 10:55 Ответить
Ага, розсортоване і запечатане в пляшках)))
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09.07.2024 12:03 Ответить
де лабораторне дослідження води..
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09.07.2024 12:05 Ответить
Де українська влада вже 5 років? В рифмі. От там і дослідження води.
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09.07.2024 14:24 Ответить
єрмаки бувають великі і маленькі, але шкодять згідно розміру...
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09.07.2024 10:59 Ответить
ХЗ. Дуже схоже на дешевий піздьож та піар блохерші.
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09.07.2024 11:17 Ответить
як варіант, якісь препарати (а там були відділення онкології та токсикології), розсіялись з пилом, коли їх намочили на обличчі то пішли реакції, але так як це були легкі подразнення то ніхто до медиків не звертався
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09.07.2024 11:35 Ответить
Хай слідство розбереться, як би це був пил, то погано було б всім біля завалів, а не тільки тим хто пив воду і вмивався нею.
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09.07.2024 11:51 Ответить
Не потрібно відповідати цім фсбешним дєрьмакровцям. Вони ж гниди хочуть запздіти тему.
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09.07.2024 11:56 Ответить
Ашан в Харкові вже два роки як закритий ......
Як і всі Ашани по Україні.
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09.07.2024 11:50 Ответить
В Дніпрі працює. Можу завтра прогулятися туди, як не вірите.
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09.07.2024 17:27 Ответить
Цікаво як він може в Дніпрі працювати як що вінших містах закртиий, Макдональдс у вас випадково не відкритий часом, бо був проїздом не звернув уваги.
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09.07.2024 21:06 Ответить
Макдональдс, як я знаю, теж працює (в 2022му не працював, а потім збиралися відкрити). Я в них ніколи не ходив, тож не впевнений. Доречі один є прямо навпроти Ашану - бачив колись черги там - мабуть працює.
А в Ашані був декілька разів ("за компанію"), та навіть один раз купив там кетчуп та пляшку мінералки (дуже соромно за це, але було дуже треба.).
Стосовно "у вас" - тут трохи мимо. В мене - це десь за пару сотень кілометрів від Дніпра.
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10.07.2024 01:01 Ответить
Від Харкова до Дніпра 200 км, ясніще викладати свою думку треба.
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10.07.2024 20:08 Ответить
Тоді великий брат зовсім облінується. Нехай сам хочь трохи попрацює для різноманіття. А то все їм готове поклади, та ще й сам мотузку з милом принеси і шибеницю собі сам збудуй!))
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10.07.2024 22:43 Ответить
Як скажеш кац
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11.07.2024 14:21 Ответить
У вас до мене якісь притензії чи просто настрій поганий?
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11.07.2024 15:30 Ответить
сходи в ліс - і не пиши свої висери під моїм коментом
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12.07.2024 11:10 Ответить
Дивний ви, дядько. Розумію, що війна і всі нервують (сам такий), але ж треба якось себе контролювати і не кидатись на незнайомих людей з образливими словами. Чи може ми з вами знайомі та я вам щось поганого зробив? Якщо так - я не знаю про це і гадаю, що це було випадково, бо я не маю звички ображати людей (окрім росіян, але то вже не люди). Вважаєте, що я вас якось образив - прошу вказати як саме. Вибачте, якщо щось не так.
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12.07.2024 12:40 Ответить
Адекватний вже б зрозумів
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12.07.2024 22:45 Ответить
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12.07.2024 11:11 Ответить
Розслідуйте, поліція. Це ваша компитенція, доведіть свою профпридатнісь. Якщо фейк, то фейк. Якщо диверсія-знайдіть тварюку, а не так "поліція затримала деяких осіб, бо вони намагалися де-що зробити".
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09.07.2024 11:54 Ответить
Якогось "підозрілого" наводчика вони за пів години знайшли, а тут навіть не реагують на повідомлення про можливе отруєння.
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09.07.2024 11:58 Ответить
Информацию следователи получили из соцсетей. Источник:
Если бы СБУ и ВСУ получали бы информацию с нашего форума, то ракеты бы обстреливали Иркутск и Читу, а половина форумчан тянуло тяжелые срока как кацапское ИПСО.
Меня бы расстреляли, или послали на (нет не туда) разминирование.
Оставшиеся бы вешали слуг на столбах
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09.07.2024 20:39 Ответить
Українською будь-ласка бл.
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10.07.2024 11:50 Ответить
Тепер кожен задумується, пити чи не пити газводу...
а колись ця небезпека була лише щодо пальоної горілки.
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09.07.2024 14:23 Ответить
 
 