Неизвестные привезли отравленную питьевую воду на место ракетного удара по "Охматдету": Полиция Киева проверяет информацию. ВIДЕО

Киевская волонтер и руководитель благотворительного фонда "HELP IN MUKACHEVO" Екатерина Терехова, которая помогала разбирать завалы на месте российского ракетного удара по больнице "Охматдет", сообщила, что неизвестные лица привезли ядовитую жидкость.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По ее словам, вода назначалась волонтерам, помогавшим разбирать завалы на месте попадания российской ракеты по больнице "Охматдет".

Волонтер отметила, что двое полицейских, контактировавших с водой, получили химическое отравление.

Так, рассказывает она, один из полицейских умылся этой водой, а другой – лишь чуть-чуть ее надпил.

По словам волонтерки, их откачивала скорая. Вода, как отмечается, была упакована, но потом, когда ее сравнили с другой подобной водой, оказалось, что на них отличались этикетки.

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Реакция полиции Киева

В полиции Киева заявили, что проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов. Информацию следователи получили из соцсетей.

Там отметили, что "к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских по поводу возможного отравления водой не поступало".

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, проходивших лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летний врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них – в другие больницы, 50 человек ранены, из них – 7 детей.

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