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Зеленский обсудил с Санчесом сроки поступления вооружения. ВИДЕО

На полях IV саммита Европейского политического сообщества в Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства поблагодарил испанское правительство за неизменную поддержку Украины и недавние решения о передаче нашему государству оборонной помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Лидеры обсудили сроки поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку - и на двустороннем уровне, и совместно со странами-партнерами.

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Отдельно уделили внимание реализации решений первого Саммита мира. Президент рассказал о запланированных тематических конференциях по пунктам Формулы мира по продовольственной и ядерной безопасности, а также освобождении всех пленных и депортированных украинцев.

Глава государства также проинформировал о начале процесса скрининга украинского законодательства на соответствие европейскому и подчеркнул важность ускорения следующих этапов переговоров о вступлении нашей страны в ЕС.

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Зеленский Владимир (21085) Санчес Педро (44)


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