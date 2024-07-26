Воины 36-й, 82-й и 92-й бригад, защищающие Харьковщину, получили FPV-дроны различных модификаций, технику и РЭБы. ВИДЕО

Петр Порошенко привез воинам на Харьковщину дроны, системы радиоэлектронной борьбы, командно-штабные машины и технику для строительства фортификаций. Фонд Порошенко продолжает помогать бригадам и подразделениям, с которыми начал работать с момента их создания или с начала широкомасштабного вторжения.

"На Харьковщине. Несмотря на жару привезли помощь нашим старым друзьям, которые уже много лет надежно защищают Украину. Нам всем сейчас не до отдыха в прохладе - на фронте очень горячо", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ежемесячно мы передаем бригадам по 4000 FPV-дронов, всего уже более 21000", - отметил пятый президент Украины.

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Военнослужащие подразделений отмечают высокий уровень техники, которую передает Порошенко.

"Сегодня Петр Алексеевич вместе со своей командой привез в 36-ю бригаду морской пехоты средства радиоэлектронной борьбы и экскаваторы. 36-я до этого уже получала дроны, за что мы хотим поблагодарить Петра Алексеевича и его фонд. Дроны непосредственно используются на фронте очень активно и играют значительную роль на пути к нашей победе", - говорит военнослужащий 36-й бригады.

Военнослужащий "Енот" 54-го отдельного разведывательного батальона рассказывает, что Фонд Порошенко привозит помощь его подразделению с начала вторжения.

54-й разведбатальон получил от Порошенко FPV-дроны, "Мавики" и РЭБы для защиты военных, выполняющих боевые задачи.

Морпех 36-й бригады, артиллерист Валерий Прозапас рассказал, что бригада получает от Фонда Порошенко и "Справы Громад" РЭБ и экскаватор.

"Это уже на Харьковском направлении третье мероприятие помощи нам. Мы получили и FPV, и технику и РЭБы. Как всегда очень благодарны и призываем помогать Вооруженным силам", - отметил военный.

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Прозапас говорит, что за два с половиной года команда Порошенко не менее полутора десятков раз привозила помощь морпехам.

В этот раз Петр Порошенко привез 54-му разведбату 200 FPV-дронов разного диаметра, "Мавики" различных модификаций и окопный РЭБ.

36-й бригаде морпехов передали экскаватор и разночастотный окопный РЭБ.

"Полковнику Сергею Евтушенко и его ребятам из 170-го полка логистики привезли командно-штабные машины Mercedes-Benz и экскаваторы. Они проедут туда, где не сможет пройти гражданская техника, и помогут выполнить боевую задачу, сохранив жизни личного состава. Причем не только в самом полку, но и в других подразделениях. Потому что эти ребята буквально обеспечивают жизнедеятельность ДШВ", - отметил Порошенко.

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10-му армейскому корпусу передали экскаватор-погрузчик TDC BL-105 для 229-го батальона логистики.

Батальону "Ахиллес" 92-й бригады - 200 FPV-дронов разного диаметра, 48 экспериментальных FPV-дронов "Штурм" и "Мавики" различных модификаций.

"Недавно уже передавали ребятам FPV, попросили еще. Говорят, что очень уж красиво благодаря им горит российская техника на Харьковщине. Ну а мы всегда рады помочь тем, кто эффективно работает на фронте", - отметил пятый президент Украины.

82-й десантно-штурмовой также привезли 200 FPV-дронов разного диаметра, 60 экспериментальных FPV-дронов "Старк" и "Мавики" различных модификаций.

"Давно сотрудничаем, ребята показывают невероятные результаты. Отражают вражеские наступления, штурмуют сами, освобождают украинскую землю клочок за клочком", - отметил он.