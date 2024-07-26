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Воины 36-й, 82-й и 92-й бригад, защищающие Харьковщину, получили FPV-дроны различных модификаций, технику и РЭБы. ВИДЕО

Петр Порошенко привез воинам на Харьковщину дроны, системы радиоэлектронной борьбы, командно-штабные машины и технику для строительства фортификаций. Фонд Порошенко продолжает помогать бригадам и подразделениям, с которыми начал работать с момента их создания или с начала широкомасштабного вторжения.

Петро Порошенко привіз партію допомоги воїнам на Харківщину

"На Харьковщине. Несмотря на жару привезли помощь нашим старым друзьям, которые уже много лет надежно защищают Украину. Нам всем сейчас не до отдыха в прохладе - на фронте очень горячо", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ежемесячно мы передаем бригадам по 4000 FPV-дронов, всего уже более 21000", - отметил пятый президент Украины.

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Военнослужащие подразделений отмечают высокий уровень техники, которую передает Порошенко.

"Сегодня Петр Алексеевич вместе со своей командой привез в 36-ю бригаду морской пехоты средства радиоэлектронной борьбы и экскаваторы. 36-я до этого уже получала дроны, за что мы хотим поблагодарить Петра Алексеевича и его фонд. Дроны непосредственно используются на фронте очень активно и играют значительную роль на пути к нашей победе", - говорит военнослужащий 36-й бригады.

Порошенко привіз FPV-дрони для ЗСУ

Военнослужащий "Енот" 54-го отдельного разведывательного батальона рассказывает, что Фонд Порошенко привозит помощь его подразделению с начала вторжения.

54-й разведбатальон получил от Порошенко FPV-дроны, "Мавики" и РЭБы для защиты военных, выполняющих боевые задачи.

Морпех 36-й бригады, артиллерист Валерий Прозапас рассказал, что бригада получает от Фонда Порошенко и "Справы Громад" РЭБ и экскаватор.

Техніка для ЗСУ від Порошенка

"Это уже на Харьковском направлении третье мероприятие помощи нам. Мы получили и FPV, и технику и РЭБы. Как всегда очень благодарны и призываем помогать Вооруженным силам", - отметил военный.

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Прозапас говорит, что за два с половиной года команда Порошенко не менее полутора десятков раз привозила помощь морпехам.

В этот раз Петр Порошенко привез 54-му разведбату 200 FPV-дронов разного диаметра, "Мавики" различных модификаций и окопный РЭБ.

36-й бригаде морпехов передали экскаватор и разночастотный окопный РЭБ.

"Полковнику Сергею Евтушенко и его ребятам из 170-го полка логистики привезли командно-штабные машины Mercedes-Benz и экскаваторы. Они проедут туда, где не сможет пройти гражданская техника, и помогут выполнить боевую задачу, сохранив жизни личного состава. Причем не только в самом полку, но и в других подразделениях. Потому что эти ребята буквально обеспечивают жизнедеятельность ДШВ", - отметил Порошенко.

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10-му армейскому корпусу передали экскаватор-погрузчик TDC BL-105 для 229-го батальона логистики.

Батальону "Ахиллес" 92-й бригады - 200 FPV-дронов разного диаметра, 48 экспериментальных FPV-дронов "Штурм" и "Мавики" различных модификаций.

"Недавно уже передавали ребятам FPV, попросили еще. Говорят, что очень уж красиво благодаря им горит российская техника на Харьковщине. Ну а мы всегда рады помочь тем, кто эффективно работает на фронте", - отметил пятый президент Украины.

82-й десантно-штурмовой также привезли 200 FPV-дронов разного диаметра, 60 экспериментальных FPV-дронов "Старк" и "Мавики" различных модификаций.

"Давно сотрудничаем, ребята показывают невероятные результаты. Отражают вражеские наступления, штурмуют сами, освобождают украинскую землю клочок за клочком", - отметил он.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7798) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+24
Дякуємо!!!!!!!!!!!!!!!!! Пане Президенте Ви кращий!
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26.07.2024 23:02
+15
https://t.me/budem_bambit/3788 Юрій Бірюков :
Один раз на місяць відбувається стандартна подія, яка потім кілька днів розходиться колами інформаційним простором - це коли ми отримуємо вантаж ФПВ від виробника, виставляємо на паркінгу цю красу, а потім за два-три дні розвозимо чергові кілька тисяч дронів військовим. І ось особливі посмикування кінцівок у певної частини населення викликає саме другий етап - фотографування на паркуванні. Вони не дискутують на тему видачі дронів, вони ігнорують кількість та щасливі посмішки військових. Їх бісить саме фото на паркінгу!
Так що, так, у коментарі запрошуються:
- прихильники тези, що добро треба робити тихо;
- прихильники тези, що це все передвиборчий піар;
- прихильники тези, що Порошенко все забере назад після фото
... і так далі. Ваш час настав!

Ну, а для тієї частини своєї аудиторії яка вміє думати, я просто дам крихітну статистику - це щомісячна партія фпв-дронів, яку ви вже звикли регулярно бачити. 3372 дрони-камікадзе, 134 мавіки різних комплектацій та 38 комплектів окопних РЕБ - це 67 226 207 гривень особистих грошей Порошенка, адже такий тип вантажів він оплачує самостійно; і цей вантаж сплатив Петро Олексійович, а от з іншими потрібна і ваша допомога.
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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26.07.2024 23:18
+14
Петро Порошенко 💯%👍
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26.07.2024 23:09
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо!!!!!!!!!!!!!!!!! Пане Президенте Ви кращий!
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26.07.2024 23:02 Ответить
Петро Порошенко 💯%👍
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26.07.2024 23:09 Ответить
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27.07.2024 09:58 Ответить
🤣👍
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27.07.2024 10:01 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3788 Юрій Бірюков :
Один раз на місяць відбувається стандартна подія, яка потім кілька днів розходиться колами інформаційним простором - це коли ми отримуємо вантаж ФПВ від виробника, виставляємо на паркінгу цю красу, а потім за два-три дні розвозимо чергові кілька тисяч дронів військовим. І ось особливі посмикування кінцівок у певної частини населення викликає саме другий етап - фотографування на паркуванні. Вони не дискутують на тему видачі дронів, вони ігнорують кількість та щасливі посмішки військових. Їх бісить саме фото на паркінгу!
Так що, так, у коментарі запрошуються:
- прихильники тези, що добро треба робити тихо;
- прихильники тези, що це все передвиборчий піар;
- прихильники тези, що Порошенко все забере назад після фото
... і так далі. Ваш час настав!

Ну, а для тієї частини своєї аудиторії яка вміє думати, я просто дам крихітну статистику - це щомісячна партія фпв-дронів, яку ви вже звикли регулярно бачити. 3372 дрони-камікадзе, 134 мавіки різних комплектацій та 38 комплектів окопних РЕБ - це 67 226 207 гривень особистих грошей Порошенка, адже такий тип вантажів він оплачує самостійно; і цей вантаж сплатив Петро Олексійович, а от з іншими потрібна і ваша допомога.
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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26.07.2024 23:18 Ответить
От баріга. Взяв і 67 мільйонів атріцатєльно украв. У пітушків просто когнітивний дисонанс. Реальність не сходиться з гівном в годові. Ото і горять дупи в коментарях.
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26.07.2024 23:45 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20207 Олег Шарп :
Петро Порошенко крім кількох тисяч дронів і засобів РЕБ підготував для бригад на фронті велику партію техніки - екскаватори, пересувні майстерні, командно-штабні пункти і прально-душові комплекси.
Все це терміново вирушило на фронт, бо там стає дедалі гарячіше - стверджує пʼятий президент. Техніку і дрони вже чекають підрозділи ССО, десантники, штурмовики, розвідники, морпіхи і бригади ТРО.
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26.07.2024 23:47 Ответить
Подяка Петру Порошенку .
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26.07.2024 23:35 Ответить
А зеленський, по команді єрмака, гроші витрачає, на мандрівки, із дивною юрбою, супроводжуючих з важкими чумаданами…, по дивним отим, саммітам «міру-мір»!!!
Кошьориси, на ці «Мандри», в бухгалтеріях ДУС та МЗС, все збільшуються….!! А результату, від цих активних «подорожей» з важкими чумаданами, поки, так і НЕмаємо!
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26.07.2024 23:42 Ответить
Щиро дякуємо Петру Олексійовичу і його фонду за постійну допомогу
нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.07.2024 23:52 Ответить
Бо Порошенко - українець!
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27.07.2024 01:18 Ответить
ну, от, перший, поки що тут єдиний з "особливим посмикування кінцівок у певної частини населення", про яких згадував Юрій Бірюков (в моєму коменті вище)
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27.07.2024 08:49 Ответить
А зеленський і шобла теж непокладаючи рук снабжають ЗСУ дронами і РЕБ: ******* волонтерські дрони і РЕБ, переклеюють наклейки на дрони і ******* гроші із бюджета ЗСУ.
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27.07.2024 07:02 Ответить
А якщо почитеєте інтерв'ю. комбрига 125 ТрО, яка "бросила" позиції - взагалі окуєєте. МО продає за гроші важку зброю для підрозділів МО, яка входить до складу того самого підрозділу.

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/23/7466957/ Чому 125-ій ТРО довелося відійти від кордону на Харківщині - пояснює екскомбриг Артур Горбенко | Українська правда (pravda.com.ua)
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27.07.2024 07:06 Ответить
Порошенко це таке. у зеленого зовсім друге завдання-оманське. ще відосики, які потужні + телемарафет. Дякую Петро Олексійович за те, що Ви робите.
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27.07.2024 11:17 Ответить
 
 