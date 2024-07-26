Воины 36-й, 82-й и 92-й бригад, защищающие Харьковщину, получили FPV-дроны различных модификаций, технику и РЭБы. ВИДЕО
Петр Порошенко привез воинам на Харьковщину дроны, системы радиоэлектронной борьбы, командно-штабные машины и технику для строительства фортификаций. Фонд Порошенко продолжает помогать бригадам и подразделениям, с которыми начал работать с момента их создания или с начала широкомасштабного вторжения.
"На Харьковщине. Несмотря на жару привезли помощь нашим старым друзьям, которые уже много лет надежно защищают Украину. Нам всем сейчас не до отдыха в прохладе - на фронте очень горячо", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Ежемесячно мы передаем бригадам по 4000 FPV-дронов, всего уже более 21000", - отметил пятый президент Украины.
Военнослужащие подразделений отмечают высокий уровень техники, которую передает Порошенко.
"Сегодня Петр Алексеевич вместе со своей командой привез в 36-ю бригаду морской пехоты средства радиоэлектронной борьбы и экскаваторы. 36-я до этого уже получала дроны, за что мы хотим поблагодарить Петра Алексеевича и его фонд. Дроны непосредственно используются на фронте очень активно и играют значительную роль на пути к нашей победе", - говорит военнослужащий 36-й бригады.
Военнослужащий "Енот" 54-го отдельного разведывательного батальона рассказывает, что Фонд Порошенко привозит помощь его подразделению с начала вторжения.
54-й разведбатальон получил от Порошенко FPV-дроны, "Мавики" и РЭБы для защиты военных, выполняющих боевые задачи.
Морпех 36-й бригады, артиллерист Валерий Прозапас рассказал, что бригада получает от Фонда Порошенко и "Справы Громад" РЭБ и экскаватор.
"Это уже на Харьковском направлении третье мероприятие помощи нам. Мы получили и FPV, и технику и РЭБы. Как всегда очень благодарны и призываем помогать Вооруженным силам", - отметил военный.
Прозапас говорит, что за два с половиной года команда Порошенко не менее полутора десятков раз привозила помощь морпехам.
В этот раз Петр Порошенко привез 54-му разведбату 200 FPV-дронов разного диаметра, "Мавики" различных модификаций и окопный РЭБ.
36-й бригаде морпехов передали экскаватор и разночастотный окопный РЭБ.
"Полковнику Сергею Евтушенко и его ребятам из 170-го полка логистики привезли командно-штабные машины Mercedes-Benz и экскаваторы. Они проедут туда, где не сможет пройти гражданская техника, и помогут выполнить боевую задачу, сохранив жизни личного состава. Причем не только в самом полку, но и в других подразделениях. Потому что эти ребята буквально обеспечивают жизнедеятельность ДШВ", - отметил Порошенко.
10-му армейскому корпусу передали экскаватор-погрузчик TDC BL-105 для 229-го батальона логистики.
Батальону "Ахиллес" 92-й бригады - 200 FPV-дронов разного диаметра, 48 экспериментальных FPV-дронов "Штурм" и "Мавики" различных модификаций.
"Недавно уже передавали ребятам FPV, попросили еще. Говорят, что очень уж красиво благодаря им горит российская техника на Харьковщине. Ну а мы всегда рады помочь тем, кто эффективно работает на фронте", - отметил пятый президент Украины.
82-й десантно-штурмовой также привезли 200 FPV-дронов разного диаметра, 60 экспериментальных FPV-дронов "Старк" и "Мавики" различных модификаций.
"Давно сотрудничаем, ребята показывают невероятные результаты. Отражают вражеские наступления, штурмуют сами, освобождают украинскую землю клочок за клочком", - отметил он.
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Один раз на місяць відбувається стандартна подія, яка потім кілька днів розходиться колами інформаційним простором - це коли ми отримуємо вантаж ФПВ від виробника, виставляємо на паркінгу цю красу, а потім за два-три дні розвозимо чергові кілька тисяч дронів військовим. І ось особливі посмикування кінцівок у певної частини населення викликає саме другий етап - фотографування на паркуванні. Вони не дискутують на тему видачі дронів, вони ігнорують кількість та щасливі посмішки військових. Їх бісить саме фото на паркінгу!
Так що, так, у коментарі запрошуються:
- прихильники тези, що добро треба робити тихо;
- прихильники тези, що це все передвиборчий піар;
- прихильники тези, що Порошенко все забере назад після фото
... і так далі. Ваш час настав!
Ну, а для тієї частини своєї аудиторії яка вміє думати, я просто дам крихітну статистику - це щомісячна партія фпв-дронів, яку ви вже звикли регулярно бачити. 3372 дрони-камікадзе, 134 мавіки різних комплектацій та 38 комплектів окопних РЕБ - це 67 226 207 гривень особистих грошей Порошенка, адже такий тип вантажів він оплачує самостійно; і цей вантаж сплатив Петро Олексійович, а от з іншими потрібна і ваша допомога.
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Петро Порошенко крім кількох тисяч дронів і засобів РЕБ підготував для бригад на фронті велику партію техніки - екскаватори, пересувні майстерні, командно-штабні пункти і прально-душові комплекси.
Все це терміново вирушило на фронт, бо там стає дедалі гарячіше - стверджує пʼятий президент. Техніку і дрони вже чекають підрозділи ССО, десантники, штурмовики, розвідники, морпіхи і бригади ТРО.
Кошьориси, на ці «Мандри», в бухгалтеріях ДУС та МЗС, все збільшуються….!! А результату, від цих активних «подорожей» з важкими чумаданами, поки, так і НЕмаємо!
нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/23/7466957/ Чому 125-ій ТРО довелося відійти від кордону на Харківщині - пояснює екскомбриг Артур Горбенко | Українська правда (pravda.com.ua)