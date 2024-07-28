Ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза. ВИДЕО

В ночь на 28 июля 2024 года территорию Курской области РФ атаковали дроны.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он информировал, что силы и средства ПВО "приведены в готовность" на фоне опасности атаки БПЛА, а также призвал жителей Курской области к "бдительности".

Впоследствии в местных Telegram-каналах писали, что в Медвенском районе было очень "громко".

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По данным местных Telegram-каналов, после дроновой атаки вспыхнуло два пожара в регионе: один в Медвенском районе, а другой - в Курском.

Как информирует Telegram-канал Shot, из-за атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Местные жители говорят, что ночью они слышали "несколько мощных взрывов" в районе нефтебазы.

"До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА, а после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление", - говорится в публикации.

В свою очередь Mash сообщает о взрыве в городе Суджа, а в Медвенском районе пылает дом.

Между тем, в Минобороны РФ уверяют, что ПВО ночью перехватила и уничтожила 5 БПЛА над Белгородской и 2 над Курской областями.