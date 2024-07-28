Ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза. ВИДЕО
В ночь на 28 июля 2024 года территорию Курской области РФ атаковали дроны.
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.
Он информировал, что силы и средства ПВО "приведены в готовность" на фоне опасности атаки БПЛА, а также призвал жителей Курской области к "бдительности".
Впоследствии в местных Telegram-каналах писали, что в Медвенском районе было очень "громко".
По данным местных Telegram-каналов, после дроновой атаки вспыхнуло два пожара в регионе: один в Медвенском районе, а другой - в Курском.
Как информирует Telegram-канал Shot, из-за атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Местные жители говорят, что ночью они слышали "несколько мощных взрывов" в районе нефтебазы.
"До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА, а после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление", - говорится в публикации.
В свою очередь Mash сообщает о взрыве в городе Суджа, а в Медвенском районе пылает дом.
Между тем, в Минобороны РФ уверяют, что ПВО ночью перехватила и уничтожила 5 БПЛА над Белгородской и 2 над Курской областями.
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Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
Туареги - дуже непрості хлопці! Сил їм та наснаги!
Ну, десь якісь партизани щось підірвали. Ну це "щось" виявилось однією з складових "ядерної тріади" (стратегічний бомбрдувальник). Ну деруться мухосранська народна республіка з задрищенською народною республікою - вовтузять один одного за чуби.
Яким це боком стосується неядерної держави Україна, найсильнішої військово на континенті?!?
А якщо згадати про ракети та літаки, то й термін "найсильніша" викликає сумнів.
Про флот не будемо...
Очевидно, що ні.
Сила армії визначається не стільки абсолютною кількістю залізяччя. А вмінням теє залізяччя застосовувати.
Той же "флот", про який ви не хочете - яскраво показовий в цьому сенсі. Коли були правильно поставлені задачі - виявилось, що Україна здатна досягти визначених задач, надважливих для країни, в Чорному морі. Страшно кошмарний, з сотнею суден, засрашинський флот на 1/3 потоплений, включаючи флагман, а все, що залишилось, здатне тільки висунути жерло пускових на пару годин з-за бонів, стрельнути і сховатися назад, за загородження. А якщо ідіотам вважається, що необхідно було побудувати свій ракетний крейсер і вивести його в море, аби "битися стінка на стінку" - той реально олігофрен.
І по яким параметрам ви назвали українську армію "найсильнішою військово на континенті?!?"
Ще раз - самостійно ніхто на континенті не зможе протистояти орді.
Україна руками ЗСУ самотужки протистоїть орді. Знищує всім, що під руку потрапляє. Самі ЗСУ зброю не виробляють. Виробляють зброю цивільні. В тилу. Тобі дуже важливо, які саме цивільні виробляють зброю? Які розмовляють ураїнським суржиком чи французським бретонським діалектом, який в Парижі не розуміють?
От коли хтось інший самотужки 2.5 роки зможе протистояти орді військово - може посперечатися щодо звання "найсильнішої військово держави на континенті". А до тих пір в України немає конкурентів щодо цього звання.
Орда теж не самотужки веде війну - без постачання купи речей на десятки мільярдів (від продуктів до процесорів) - вона сама по собі вже б давно посипалась. І допомагають їй так чи інакше - півсвіту (від КНДР - снарядами і ракетами, до продавців процесорів з Азії та Європи). Та що казати - навіть виробництво танків/бтр/бмп в кацапії відбувається на поставлених в розборі з США заводах, а стволи до танків та САУ/гармат вони виробляють на спеціальних машинах, куплених в 70-ті роки в Австрії. Саме тому в них зараз жорстка криза з заміною стволів...
Під нев дівчина стояла?
Так то може "куряне" накурили, не?
100% покурили, криворукі
значить треба продовжувати бомбити їх нафтобази. тактика робоча!