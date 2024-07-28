Около 700 КАБов и более 100 "Шахедов" применили РФ против Украины за эту неделю. ВИДЕО
В течение недели Россия использовала против Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил всех, кто помогает украинцам в преодолении террора.
Топ комментарии
+7 Юрий #499168
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показать весь комментарий28.07.2024 13:11
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Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
А тут такий чавун з неба на голову летить, точно не прорахуєшся.
Він же не отой СРАТЬєх, ТВО ПУ ..
Шоб тобі за це повилазило.
Форум нарешті відпочине від твоїх безглуздих патріотичних висерiв. Давай адресу, пес.
А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
Тепер зачитує новини.
Далі перейде на астрологічний прогноз.
Прогноз погоди.
Курс гривні.
В "потужного" ще роботи-непочатий край🤭
Наверное никогда - так как ты, ****, только за ДЕРИБАН БАБЛА отвечаешь.
Тоді можна буде офіс твоїх нероб скоротити.
p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена ©
p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена!