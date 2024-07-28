Около 700 КАБов и более 100 "Шахедов" применили РФ против Украины за эту неделю. ВИДЕО

В течение недели Россия использовала против Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Достаточная наша дальнобойность должна быть ответом на российский террор, - Зеленский. ВИДЕО

Он также поблагодарил всех, кто помогает украинцам в преодолении террора.