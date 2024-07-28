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Около 700 КАБов и более 100 "Шахедов" применили РФ против Украины за эту неделю. ВИДЕО

В течение недели Россия использовала против Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Достаточная наша дальнобойность должна быть ответом на российский террор, - Зеленский. ВИДЕО

Он также поблагодарил всех, кто помогает украинцам в преодолении террора.

Автор: 

беспилотник (3586) Зеленский Владимир (20336) КАБ (354)


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Топ комментарии
+7
Повідомлянт.
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28.07.2024 13:16
+4
"Близько 700" і "більш як 100"
Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
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28.07.2024 12:31
+4
Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський

А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
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28.07.2024 13:11
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"Близько 700" і "більш як 100"
Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
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28.07.2024 12:31 Ответить
Знищених російських військових щодня рахують поштучно, не округляючи.
А тут такий чавун з неба на голову летить, точно не прорахуєшся.
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28.07.2024 12:51 Ответить
Це обмилок прутін, так готується до отих, дивних саммітів від зелєрмака, -«міру-мір»… Тексти вчить…
Він же не отой СРАТЬєх, ТВО ПУ ..
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28.07.2024 13:01 Ответить
І за це тобі, гнида воровита та неголена, особисте дяка.
Шоб тобі за це повилазило.
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28.07.2024 13:10 Ответить
і кулачком зморщеним для переконливості у небо погрози.
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28.07.2024 13:12 Ответить
*******? Образився за свого підера чи він для тебе лідер?
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28.07.2024 16:50 Ответить
З якою метою цікавишся, щоб у сбу стуканути? Може я Путіна чекаю чи маєш щось проти, старий пень?
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28.07.2024 17:50 Ответить
Да кому ти, недоумку, всрався, турбувати СБУ, за тебе. Цікавить статистика таких як ти, розумово недоразвинених і ********* на Цензор нет, і не більше.
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28.07.2024 18:55 Ответить
Ти обіцяв адресу сказати де живеш, щоб я туди російську ракету навів. Щоб прямо в голову.
Форум нарешті відпочине від твоїх безглуздих патріотичних висерiв. Давай адресу, пес.
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28.07.2024 19:03 Ответить
Не напружуйся, всі вже зрозуміли шо ти дебіл від народження.
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28.07.2024 19:43 Ответить
Ще будеш тут проти Путіна шось гнати - упіймаю і яйця відірву, зрозумів?
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28.07.2024 19:16 Ответить
Починай ловити.
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28.07.2024 19:44 Ответить
Я мало дивуюсь придуркам тут на цензорі і взагалом у житті. Тому і такому придурку як ти не здивований.
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28.07.2024 19:50 Ответить
Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський

А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
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28.07.2024 13:11 Ответить
Ему рахує статуправление, которое раньше, при Залужном, называлось "Генштаб",
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28.07.2024 15:17 Ответить
В пін-понг він грає і нюхає кокс,а коли змучується,то біжить ніжитись в теплу ванночку Наташі Мосейчук.***** все Єрмак,і то на російських телегрампомийках.
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28.07.2024 16:13 Ответить
Повідомлянт.
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28.07.2024 13:16 Ответить
Найпотужніший повідомлянт.
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28.07.2024 16:14 Ответить
потужний математик!
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28.07.2024 13:32 Ответить
Спочатку були вечірні відосики.
Тепер зачитує новини.
Далі перейде на астрологічний прогноз.
Прогноз погоди.
Курс гривні.
В "потужного" ще роботи-непочатий край🤭
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28.07.2024 13:38 Ответить
математик фіговий,які наші дії?
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28.07.2024 14:22 Ответить
Когда, ты ***** ВОНЮЧАЯ, скажешь, что Украина использовала за неделю 700 кабов.
Наверное никогда - так как ты, ****, только за ДЕРИБАН БАБЛА отвечаешь.
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28.07.2024 14:37 Ответить
Працюй прессекретарем, нарік кончений!
Тоді можна буде офіс твоїх нероб скоротити.
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28.07.2024 15:06 Ответить
Посоветуйте сайт где Новости а НЕ ежедневные посты с Гундостком.

p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена ©
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28.07.2024 15:26 Ответить
Посоветуйте сайт где Новости а НЕ ежедневные посты с Гундосиком.

p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена!
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28.07.2024 15:27 Ответить
Порахував і пішов наступний відос готувати про мирний план
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29.07.2024 06:54 Ответить
Це ж скільки асфальту твої оманські партнери з кремля могли покласти, да Вован?
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29.07.2024 12:17 Ответить
 
 