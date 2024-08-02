Россия не остановится, пока существует в нынешних границах, – казахский историк Албани. ВИДЕО
К угрозам захвата севера Казахстана российскими войсками, которые звучат со стороны российских пропагандистов, надо относиться очень серьезно, считает историк и публицист Бахтияр Албани, племянник Динмухамеда Кунаева (первого секретаря ЦК Компартии Казахстанской ССР, попавшего в опалу к руководству СССР в 80-е годы). По его словам, Россия не остановится, пока существует в нынешних границах.
"Мы должны это всегда иметь в виду и всегда помнить исторические традиции самого российского государства, независимо от его устройства. Вся российская империя всегда развивалась экстенсивно, только за счет захваченных территорий. Качественного роста не было никогда", - сказал Албани в подкасте "Dope Soz", передает Цензор.НЕТ.
Историк напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская пропаганда говорила о том, как "8 лет бомбили Донбасс", а до этого "угнетали всех жителей Крыма" и "заставляли украинский язык учить".
"И на язык постоянно же у них ссылки. То, что было с украинским языком, то же говорят о казахском языке, что вот, заставляют, заставляют", - отметил Албани.
По словам историка, даже во время СССР, кто бы им ни руководил, кремлевская власть постоянно вторгалась и захватывала новые территории - Чехия, Финляндия, Венгрия. Сразу же после развала СССР, кремль "оттяпал" от Молдовы Приднестровье еще когда "путина не было никакого".
"Эта тенденция продолжалась и будет продолжаться. После Карабаха проходит время и случается Грузия, Аджария и Южная Осетия. Еще какое-то время проходит и хлоп - Крым. Ну процесс идет же, нельзя же слепыми быть. Мы же видим, что опять идет то же самое. И этот замысел, идея, никогда Кремль не покидала. Она там сидит и будет сидеть всегда, пока существует кремлевский режим, в нынешнем своем виде, и Россия в нынешних своих границах", - сказал Албани.
При этом публицист отмечает, что на фоне российской войны в Украине, в отдельных российских субъектах просыпается национальное самосознание
"Это есть, появилось в Якутии, всплески, даже в Коми активисты, которых преследуют везде, Бурятия", - уточнил историк.
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ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
не вірите - біографії та діянія батька Махна і батька Зелеоного (той що із Трипілля під Києвом) вам у поміч
Зараз те саме: не треба ескалації, це приведе до ескалації і т.д. І (майже) кожен лідер своєї країни - то такий собі Рібентроп, що несе мир своїй країні, але не розуміє того, що якщо зараз московитів не спинити, то буде Третя світова. І не "гібридна" (як зараз), а реальна.
Тому так, на мій погляд, саме рібентропщина переважає в ЄС
Дякую, пане, що виправили 👍
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
на думку тимчасової влади в Україні зважати непотрібно , цілий народ може зникнути і загарбатись самі родючі землі вссвіті по вашій толерантності і нерішучості 🫵
яку і будемо відригати кровью...
сестра он схроника підмете і пацанам якись банкі оставить.... - а би стріляли в русню...