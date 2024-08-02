Россия не остановится, пока существует в нынешних границах, – казахский историк Албани. ВИДЕО

К угрозам захвата севера Казахстана российскими войсками, которые звучат со стороны российских пропагандистов, надо относиться очень серьезно, считает историк и публицист Бахтияр Албани, племянник Динмухамеда Кунаева (первого секретаря ЦК Компартии Казахстанской ССР, попавшего в опалу к руководству СССР в 80-е годы). По его словам, Россия не остановится, пока существует в нынешних границах.

"Мы должны это всегда иметь в виду и всегда помнить исторические традиции самого российского государства, независимо от его устройства. Вся российская империя всегда развивалась экстенсивно, только за счет захваченных территорий. Качественного роста не было никогда", - сказал Албани в подкасте "Dope Soz", передает Цензор.НЕТ.

Историк напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская пропаганда говорила о том, как "8 лет бомбили Донбасс", а до этого "угнетали всех жителей Крыма" и "заставляли украинский язык учить".

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"И на язык постоянно же у них ссылки. То, что было с украинским языком, то же говорят о казахском языке, что вот, заставляют, заставляют", - отметил Албани.

По словам историка, даже во время СССР, кто бы им ни руководил, кремлевская власть постоянно вторгалась и захватывала новые территории - Чехия, Финляндия, Венгрия. Сразу же после развала СССР, кремль "оттяпал" от Молдовы Приднестровье еще когда "путина не было никакого".

"Эта тенденция продолжалась и будет продолжаться. После Карабаха проходит время и случается Грузия, Аджария и Южная Осетия. Еще какое-то время проходит и хлоп - Крым. Ну процесс идет же, нельзя же слепыми быть. Мы же видим, что опять идет то же самое. И этот замысел, идея, никогда Кремль не покидала. Она там сидит и будет сидеть всегда, пока существует кремлевский режим, в нынешнем своем виде, и Россия в нынешних своих границах", - сказал Албани.

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При этом публицист отмечает, что на фоне российской войны в Украине, в отдельных российских субъектах просыпается национальное самосознание

"Это есть, появилось в Якутии, всплески, даже в Коми активисты, которых преследуют везде, Бурятия", - уточнил историк.