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Россия не остановится, пока существует в нынешних границах, – казахский историк Албани. ВИДЕО

К угрозам захвата севера Казахстана российскими войсками, которые звучат со стороны российских пропагандистов, надо относиться очень серьезно, считает историк и публицист Бахтияр Албани, племянник Динмухамеда Кунаева (первого секретаря ЦК Компартии Казахстанской ССР, попавшего в опалу к руководству СССР в 80-е годы). По его словам, Россия не остановится, пока существует в нынешних границах.

"Мы должны это всегда иметь в виду и всегда помнить исторические традиции самого российского государства, независимо от его устройства. Вся российская империя всегда развивалась экстенсивно, только за счет захваченных территорий. Качественного роста не было никогда", - сказал Албани в подкасте "Dope Soz", передает Цензор.НЕТ.

Историк напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская пропаганда говорила о том, как "8 лет бомбили Донбасс", а до этого "угнетали всех жителей Крыма" и "заставляли украинский язык учить".

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"И на язык постоянно же у них ссылки. То, что было с украинским языком, то же говорят о казахском языке, что вот, заставляют, заставляют", - отметил Албани.

По словам историка, даже во время СССР, кто бы им ни руководил, кремлевская власть постоянно вторгалась и захватывала новые территории - Чехия, Финляндия, Венгрия. Сразу же после развала СССР, кремль "оттяпал" от Молдовы Приднестровье еще когда "путина не было никакого".

"Эта тенденция продолжалась и будет продолжаться. После Карабаха проходит время и случается Грузия, Аджария и Южная Осетия. Еще какое-то время проходит и хлоп - Крым. Ну процесс идет же, нельзя же слепыми быть. Мы же видим, что опять идет то же самое. И этот замысел, идея, никогда Кремль не покидала. Она там сидит и будет сидеть всегда, пока существует кремлевский режим, в нынешнем своем виде, и Россия в нынешних своих границах", - сказал Албани.

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При этом публицист отмечает, что на фоне российской войны в Украине, в отдельных российских субъектах просыпается национальное самосознание

"Это есть, появилось в Якутии, всплески, даже в Коми активисты, которых преследуют везде, Бурятия", - уточнил историк.

Автор: 

агрессия (1704) история (2017) Казахстан (781) россия (95502)


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Топ комментарии
+9
Цілком слушна думка, а в Європах поки що переважає рібентропщина. Та й в колись зубатих США переважає думка про можливість замирення агресора.
ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
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02.08.2024 18:06
+8
Для виконання задач прутіна, по захопленню території, зокрема, і України, задіяна ота група осіб з Оманської зустрічі зеленського, на лижах з Буковеля… Тому, ним і ларьочником, усіляко мусоляться, оті «мірнаї» самміти, які жодного реального звільнення територій, окупованих ******, не принесуть! Від слова, ВЗАГАЛІ!
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
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02.08.2024 18:19
+8
Вже Остін висловив стурбованість маштабами просування русні.....а на все показують,як кацап підірвався гранатою,як у кацапа зад горить,як кацап кидає в дрон ботинок тощо....Де Сир,що з Содолем,чому відступаємо-тиша....Лише щоденні відосики хриплоголосого клоуна та статті про всемогутнього ларьочника Йермачилу....
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02.08.2024 18:29
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На казахів рашка не піде - там Китаи лапки наклав таи турки підтримають
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02.08.2024 18:01 Ответить
Кто вам такое сказал? Да срать Китай хотел на казахов. Китай может тупо сдать Казахстан ***** чтобы тот в НАТО не вступил, а потом заберет себе всю рашку вместе с Казахстаном.
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02.08.2024 18:18 Ответить
Цілком слушна думка, а в Європах поки що переважає рібентропщина. Та й в колись зубатих США переважає думка про можливість замирення агресора.
ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
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02.08.2024 18:06 Ответить
100 років назад росія не зникла лише через беззубу політику Києва, який більш опікувався правами національних меншин, а ніж становленням української нації.
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02.08.2024 18:23 Ответить
100 років тому, нажаль, не було української нації.

не вірите - біографії та діянія батька Махна і батька Зелеоного (той що із Трипілля під Києвом) вам у поміч
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02.08.2024 18:40 Ответить
Оце тобі....
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02.08.2024 18:50 Ответить
"Напис «100 карбованців» на купюрі був чотирма мовами: українською на аверсі та трьох найбільших національних меншин, які жили на території України - російською, польською та єврейською."
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02.08.2024 19:04 Ответить
Українській нації понад 1000 років, невігласе з москальським ніком.
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03.08.2024 00:18 Ответить
рібентропщина?
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02.08.2024 19:32 Ответить
Угу. Від прізвища Рібентроп
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02.08.2024 20:18 Ответить
При ньому Польщу поділили між Німеччиною і СРСР. Порівняння дивне.
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02.08.2024 20:33 Ответить
Саме так. Але згадайте-но його слова після повернення з Німеччини: "Я вам привіз мир!" і всі аплодували. Наслідки: через де-який час - Друга Світова...
Зараз те саме: не треба ескалації, це приведе до ескалації і т.д. І (майже) кожен лідер своєї країни - то такий собі Рібентроп, що несе мир своїй країні, але не розуміє того, що якщо зараз московитів не спинити, то буде Третя світова. І не "гібридна" (як зараз), а реальна.
Тому так, на мій погляд, саме рібентропщина переважає в ЄС
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02.08.2024 20:44 Ответить
Зрозумів тепер. Просто плутаєте Рібентропа з Чемберленом.
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02.08.2024 20:54 Ответить
Ой, точно! Вибачаюсь! Чогось згадав про "пані рібентроп" (А. Меркель) і замість "чемберленщини" написав про "рібентропщину".

Дякую, пане, що виправили 👍
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02.08.2024 21:03 Ответить
UK cамі були кровожерливими з купою рабів і колоній. Невдалий приклад
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03.08.2024 01:17 Ответить
Тільки демократична, ніжна і...зазравшаяся Європа цього не бачить
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02.08.2024 18:15 Ответить
Для виконання задач прутіна, по захопленню території, зокрема, і України, задіяна ота група осіб з Оманської зустрічі зеленського, на лижах з Буковеля… Тому, ним і ларьочником, усіляко мусоляться, оті «мірнаї» самміти, які жодного реального звільнення територій, окупованих ******, не принесуть! Від слова, ВЗАГАЛІ!
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
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02.08.2024 18:19 Ответить
Це ляльковий балаган,а режисери та сценаристи знаходяться в кремлі!! А українці спостерегають цю лялькову виставу кремлівського зеленого балагана !!))
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02.08.2024 18:26 Ответить
А що таке "кремлівський режим"? Ну що це? Це приходить до влади якесь маргінальне тіло,якому взагалі ***** на все,потім риється в архівах, потім десь накурюється в сатанинській секті під назвою "РПЦ" потім переймається нацистськими ідеями які стимулюються безмежною владою і багатовіковим дебілізмом тих,ким він править..і в визначений момент ..опа....хуйло намалювалося....чергове. Ось і вся тисячолітня історія цієї проклятої території.
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02.08.2024 18:20 Ответить
Московити(росєянє) споконвіку жили під впливом панівної ідеології параноїдного великодержавного шовінізма !!))
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02.08.2024 18:30 Ответить
всі все розуміють - буба ні
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02.08.2024 18:22 Ответить
Бо він не наш , він їх-радянський хлопчик .
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02.08.2024 19:07 Ответить
він не наш
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02.08.2024 19:36 Ответить
Якщо не пристрелити цього шаленого бика він буде перти де може. Сама Україна не пристрелить, розумію ситих у безпеці союзників але вам прийдеться закатувати рукава і вступати в бій... краще раніше ніж пізніше ...
на думку тимчасової влади в Україні зважати непотрібно , цілий народ може зникнути і загарбатись самі родючі землі вссвіті по вашій толерантності і нерішучості 🫵
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02.08.2024 18:23 Ответить
Щосі він наприкінці плутає стосовно свідомих активістів з Бурятії, Комі, Якутії. Тут їх, під Клєщієвкою, песики доїдають. Доактивничалися, цілком свідомо, за плєшивого карліка та білу ладу родині.
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02.08.2024 18:24 Ответить
***** зелену ви зробили, хлопці...
яку і будемо відригати кровью...
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02.08.2024 18:29 Ответить
Вже Остін висловив стурбованість маштабами просування русні.....а на все показують,як кацап підірвався гранатою,як у кацапа зад горить,як кацап кидає в дрон ботинок тощо....Де Сир,що з Содолем,чому відступаємо-тиша....Лише щоденні відосики хриплоголосого клоуна та статті про всемогутнього ларьочника Йермачилу....
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02.08.2024 18:29 Ответить
У казахов в отличии от нас есть крыша в виде Китая
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02.08.2024 18:44 Ответить
і з якого дива чайна раптом стане на захист Казахстану? Сі союзник *****, воювати проти раші не буде
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02.08.2024 20:37 Ответить
Как они будут бороться с русскими, если даже на родном языке не говорят. Лол.
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02.08.2024 19:02 Ответить
По глозам.
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02.08.2024 19:08 Ответить
та пободаємося щє ...
сестра он схроника підмете і пацанам якись банкі оставить.... - а би стріляли в русню...
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02.08.2024 19:20 Ответить
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02.08.2024 19:39 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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02.08.2024 19:40 Ответить
так це порошенко за вас всіх проголосував? не ви нє?
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02.08.2024 20:16 Ответить
всі ці народи нацменшин ерефії мусять усвідомити прості історичні факти і зробити висновки. А казахи мають шанс і час на озброєння і зміцнення своєї обороноздатності. Вчіться на гірких помилках України. Наша влада не готувалась до війни
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02.08.2024 20:24 Ответить
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02.08.2024 20:42 Ответить
Норм так поработали над ним. Теперь уже свой агент🤣
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02.08.2024 20:52 Ответить
Так у цьому веь змiст обмiну - заслати козачкiв туди, а кiллерiв сюди для виконання нових завданнь ФСБ.
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02.08.2024 21:09 Ответить
 
 