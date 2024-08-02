Порошенко: ВСК по вопросам фортификаций за 2,5 месяца так и не приступила к работе - требуем уволить главу и изменить статус комиссии. ВИДЕО

Глава парламентской комиссии от "Слуг народа" по фортификациям и закупке БПЛА должен быть уволен, а статус ВСК изменен на следственную. Нужно срочно разблокировать работу ВСК, потому что из бюджета уже профинансировано 38 миллиардов гривен, а работы по строительству почти на 90% не завершены.

Об этом Петр Порошенко сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что созданная в мае этого года парламентская временная специальная комиссия по вопросам фортификаций и закупки БПЛА до сих пор не может получить в полном объеме информацию от государственных органов о стоимости материалов и услуг и объеме проведенных строительных работ. Чиновники скрывают ответы за грифом "для служебного пользования" и "совершенно секретно".

Более того, сама комиссия уже несколько недель не собиралась на заседание.

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"Куда делись, как минимум 38 миллиардов гривен, которые были направлены правительством для строительства фортификационных сооружений? Делись в завышенные цены на услуги, в завышенные цены на материалы, в неправильный выбор мест построения фортификационных сооружений. И огромную - 90% незавершенность строительства", - подчеркнул пятый президент Украины.

"А цена, которую заплатим мы за это - десятки жизней, может и сотни. Начиная от Авдеевского направления и заканчивая Волчанском. На сегодняшний день продвижение врага на Покровском и на большинстве направлений объясняется тем, что мы не имеем фортификационных сооружений", - подчеркнул Порошенко.

При этом, отмечает он, деньги на дорожное строительство выделяются: в 2023 году 44 миллиарда гривен; в 2024 году уже потрачено 17 миллиардов гривен.

"Фортификации не строят, дороги строят, потому что научились воровать", - говорит он.

Порошенко заявил, что "Европейская Солидарность" имеет жесткие требования для решения проблемы с фортификациями.

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"Немедленно восстановить работоспособность комиссии по БПЛА и фортификационным сооружениям. Для этого надо немедленно уволить главу комиссии от "Слуг народа", которому официально выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления, связанного с коррупцией. Потому что он выполняет очень важную функцию - прячет преступления власти", - отметил он.

Порошенко отметил, что согласно материалов Счетной палаты, журналистских расследований, четко доказано, что цены завышались от 20% до 4 раз. "Цены на древесину, металл, услуги строительства. И ни одино из них не было завершено. Объяснение, почему не проводятся прозрачные конкурсы, - потому что они все засекретили", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что статус временной комиссии должен быть изменен на следственную. "Временная следственная комиссия будет расследовать коррупционные преступления и во время строительства фортификационных сооружений, и при закупке беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

"Европейская Солидарность" также требует увеличить численность Государственной специальной службы транспорта, численность сил поддержки. "На них возложить, обеспечив их техникой, финансами, всем необходимым оборудованием, материалами, строительство фортификационных сооружений", - сказал Порошенко.

"Я каждую неделю на фронте и вижу, как работают наши военные, - блестяще. Они все сделают. Дайте им машины, деньги материалы", - сказал он.

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Порошенко также отметил, что ответственные должностные лица, которые игнорируют запросы парламентской ВСК, должны быть наказаны. "По итогам уже почти трех месяцев работы комиссии немедленно надо привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые имеют наглость не отвечать на запросы комиссии, или не предоставлять информацию, скрывая это под грифом секретности. Ни временная специальная комиссия, ни антикоррупционный комитет не имеют доступа к этой информации", - отметил он.

Он отметил, что ВСК должна отдельно изучить цены, по которым государство закупает материалы и работы для возведения укреплений. "Сегодня позиция цен, позиция качества и позиция добропорядочности подрядчиков должна быть под микроскопом исследована временной, в будущем следственной, комиссией", - подчеркнул Порошенко.