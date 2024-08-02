Порошенко: ВСК по вопросам фортификаций за 2,5 месяца так и не приступила к работе - требуем уволить главу и изменить статус комиссии. ВИДЕО
Глава парламентской комиссии от "Слуг народа" по фортификациям и закупке БПЛА должен быть уволен, а статус ВСК изменен на следственную. Нужно срочно разблокировать работу ВСК, потому что из бюджета уже профинансировано 38 миллиардов гривен, а работы по строительству почти на 90% не завершены.
Об этом Петр Порошенко сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко отметил, что созданная в мае этого года парламентская временная специальная комиссия по вопросам фортификаций и закупки БПЛА до сих пор не может получить в полном объеме информацию от государственных органов о стоимости материалов и услуг и объеме проведенных строительных работ. Чиновники скрывают ответы за грифом "для служебного пользования" и "совершенно секретно".
Более того, сама комиссия уже несколько недель не собиралась на заседание.
"Куда делись, как минимум 38 миллиардов гривен, которые были направлены правительством для строительства фортификационных сооружений? Делись в завышенные цены на услуги, в завышенные цены на материалы, в неправильный выбор мест построения фортификационных сооружений. И огромную - 90% незавершенность строительства", - подчеркнул пятый президент Украины.
"А цена, которую заплатим мы за это - десятки жизней, может и сотни. Начиная от Авдеевского направления и заканчивая Волчанском. На сегодняшний день продвижение врага на Покровском и на большинстве направлений объясняется тем, что мы не имеем фортификационных сооружений", - подчеркнул Порошенко.
При этом, отмечает он, деньги на дорожное строительство выделяются: в 2023 году 44 миллиарда гривен; в 2024 году уже потрачено 17 миллиардов гривен.
"Фортификации не строят, дороги строят, потому что научились воровать", - говорит он.
Порошенко заявил, что "Европейская Солидарность" имеет жесткие требования для решения проблемы с фортификациями.
"Немедленно восстановить работоспособность комиссии по БПЛА и фортификационным сооружениям. Для этого надо немедленно уволить главу комиссии от "Слуг народа", которому официально выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления, связанного с коррупцией. Потому что он выполняет очень важную функцию - прячет преступления власти", - отметил он.
Порошенко отметил, что согласно материалов Счетной палаты, журналистских расследований, четко доказано, что цены завышались от 20% до 4 раз. "Цены на древесину, металл, услуги строительства. И ни одино из них не было завершено. Объяснение, почему не проводятся прозрачные конкурсы, - потому что они все засекретили", - добавил он.
Порошенко также подчеркнул, что статус временной комиссии должен быть изменен на следственную. "Временная следственная комиссия будет расследовать коррупционные преступления и во время строительства фортификационных сооружений, и при закупке беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.
"Европейская Солидарность" также требует увеличить численность Государственной специальной службы транспорта, численность сил поддержки. "На них возложить, обеспечив их техникой, финансами, всем необходимым оборудованием, материалами, строительство фортификационных сооружений", - сказал Порошенко.
"Я каждую неделю на фронте и вижу, как работают наши военные, - блестяще. Они все сделают. Дайте им машины, деньги материалы", - сказал он.
Порошенко также отметил, что ответственные должностные лица, которые игнорируют запросы парламентской ВСК, должны быть наказаны. "По итогам уже почти трех месяцев работы комиссии немедленно надо привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые имеют наглость не отвечать на запросы комиссии, или не предоставлять информацию, скрывая это под грифом секретности. Ни временная специальная комиссия, ни антикоррупционный комитет не имеют доступа к этой информации", - отметил он.
Он отметил, что ВСК должна отдельно изучить цены, по которым государство закупает материалы и работы для возведения укреплений. "Сегодня позиция цен, позиция качества и позиция добропорядочности подрядчиков должна быть под микроскопом исследована временной, в будущем следственной, комиссией", - подчеркнул Порошенко.
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Чому "розумний нарід" голосував не за "бариг", а за Безуглих та Тищенків?
А у 2010 році той проросійський Бандюкович легко переміг успішного Президента і проєвропейського діяча, патріота Ющенка, якому наш мудрий народ дав аж 5,2% і 5-е місце. У 2014 році , якби Бандюкович не втік, наш народ знову би за нього проголосував. А так народу прийшлось вимушено голосувати за іншого проросійського кандидата - Порошенка (бо за ним колишня робота в уряді Януковича на високих посадах, ліпєцкая фабрика в росії і т.д., диякон в РПЦ тощо), бо не дай Бог - буде Ярош та Правий сектор. І цей вибір, пам'ятаємо, сподобався Лаврову. Але, несподівано, після бурхливої, проєвропейської, проукраїнської і дуже успішної державницької каденції Президента Порошенка ( одна Автокефалія ПЦУ - вперше за 300 років - чого варта), безвіз та ін.. Такий Президент на 2-й термін для більшості нашого народу, УПЦ-МП та путіна вже зовсім не підходив - їм треба було когось гарантовано максимально більш проросійського. Тим більше, що у них вже був плацдарм після Зека у вигляді окупованої частини Донбасу і Криму. Саме Такого і вибрали у 2019 році. Я після цих злощасних виборів Зе та його слуг братові сказав - наш народ свідомо чи бездумно більшістю проголосував за погибель держави Україна.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . А , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий. Ну, дуже.
девьять із десятих пересічних на вулиці вперто будут долдонити що Порох барига і "А ліпєцькая фабріка...."
Я тоді працював в держструктурі і в нас і в інших установах начальники управлінь поставали люди які колись були на керівних посадах і на яких клеймо небуло де ставити... вони просто очолили старі потоки та і всі зміни які відбулись
Усе інше, то лише теліпання, отією єрундою, для дурнів зкацаплених і ЗМІ хохломарафону, за їх же гроші…
Взагалі по Харківських укріпленнях давно контррозвідка мала б вивчати питання... тому що деякі фірми із власниками що мають зв'язки в раші та це взагалі може бути диверсією а не просто розкрадання бюджетних коштів
Ну не можна допомогти суіциднику проти його волі.
Бачив ?
У вас, адептів зеленої сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків.
Влада краде на Охматдиті та Військовому кладовищі! Зараз ми пожинаємо плоди їхніх махінацій: маємо шалені корупційні скандали.
Один з них - на житті та здоров'ї маленьких пацієнтів «Охматдита», які попали під ракетну атаку російського ворога. Фірма не має жодного досвіду, проте володіє зв'язками з чинною владою, виграє тендери на сотні мільйонів.
Така ж перевага у компанії, що виграла тендер, розміром у 2 млрд гривень, на будівництво Національного військового кладовища. Уявіть собі, вона була створена вже ПІД ЧАС проведення тендеру.
І тільки реакція суспільства зупиняє корупційні оборудки на сотні мільярдів гривень.
🌀 Порошенко про будівництво фортифікацій (за матеріалами брифінгу).
Ще рік тому ЄС поставила питання про необхідність негайно розгорнути будівництва фортифікаційних споруд. Влада відмовила, бо це, мовляв дискредитує наш «контрнаступ».
У грудні 2023 року за рахунок коштів Фонду Порошенка, почалося фінансування зведення фортифікацій.
У лютому 2024 року влада відповіла відмовою на пропозицію Фонду Порошенка виділити ділянку фронту для облаштування Фондом фортифікацій під ключ.
В 2016 році фортифікації будувалися 2-2,5 місяці. Приблизно за такий само термін була збудована ворогом «лінія Суровикіна». Чому ж фортифікації, які нібито будує влада тепер, не завершено й досі?
Брехня влади про нібито підготовку фортифікаційних споруд виявилася під час виступу під Авдіївкою, де нашим воїнам на другій лінії просто не було за зо зачепитись, де замість фортифікацій були траншеї.
В лютому ЄС почала вимагати створити ТСК, яка б перевірила будівництво фортифікацій, але комісію змогли створити лише у травні. Крім того влада засекретила інформацію про вартість матеріалів для зведення фортифікацій.
ТСК не збиралася вже кілька тижнів. Ця комісія, як і всі попередні, була створена, щоб відмазати владу. Куди поділися 38 млрд грн?
Неправильно обрані локації, не завершені у 90% випадках роботи. Ми не маємо фортифікаційних споруд. Зате 363 млн було витрачено на дорогу Вовчанськ-Харків перед наступом росіян.
Фонд Порошенка викупив усю продукцію заводу українських екскаваторів до кінця року, бо влада не купила у виробника жодної машини.
ЄС вимагає негайно:
Відновити роботу ТСК по фортифікаційних спорудах.
Звільнити голову ТСК, якому висунута підозра у корупції.
У майбутньому Комісія має звертати увагу насамперед на ціни, на якість та на добропорядність підрядників.
Вже і про літаки, і про медалі і зброю (нагродну) за ще не засудженого вбивцю фаріон, і про брехуна галущенка, і про діру в бюджеті і податках.
І ту на тобі - фортифікацій не було і не має бо всім три останні місяці насрати. Всі подумки ділили майбутні вливання.