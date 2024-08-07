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Готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал запуск нового приложения - "Армия+", которое "однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с Главкомом Сырским относительно наших действий, наших шагов. Детали - позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по нашей ракетной программе - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее.

Было и несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего мы готовим запуск "Армии+" - нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии - для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле за выбросами

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+14
Чегевара Оманський,чергова порція локшини на вуха зелохтората !! Ракетна програма Зеленського,це жарт у стилі 95-ого квартала !!))
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07.08.2024 20:01
+12
чого тільки цей "зрадник" разом із прорашистськими зрадниками " в Україні не придумають, лише з одною метою,як більше вкрасти грошей з української казни і наробити більше шкоди українському народові.???
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07.08.2024 20:02
+12
ага ..не забудьте знову залучити німецьких бізнесменів російського походження.
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07.08.2024 20:07
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Готуйте тазiки
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07.08.2024 19:59 Ответить
Чегевара Оманський,чергова порція локшини на вуха зелохтората !! Ракетна програма Зеленського,це жарт у стилі 95-ого квартала !!))
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07.08.2024 20:01 Ответить
чого тільки цей "зрадник" разом із прорашистськими зрадниками " в Україні не придумають, лише з одною метою,як більше вкрасти грошей з української казни і наробити більше шкоди українському народові.???
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07.08.2024 20:02 Ответить
Черговий Е-подарунок для рашистських хакерів?
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07.08.2024 20:03 Ответить
Клован, кур-р-рва, де "Кільчень" ?!!
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07.08.2024 20:05 Ответить
Там саме де Сапсан,під асфальтом!!))
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07.08.2024 20:08 Ответить
Так от ти куди з'їбацця плануєш коли припече!

У смартфон, туди де держава?

Ню-ню...
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07.08.2024 20:06 Ответить
Не влiзе. Вiн погладшав пiсля мiвiни.
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07.08.2024 20:10 Ответить
ага ..не забудьте знову залучити німецьких бізнесменів російського походження.
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07.08.2024 20:07 Ответить
Неужели уйдет в прошлое журнал учета журналов? Не смейте трогать традиционные ценности.
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07.08.2024 20:07 Ответить
недоумок...зброю та ракети потрібно виробляти а не цю фуйню...
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07.08.2024 20:07 Ответить
Чергова серія ,нескінченного серіала "Чегевара Оманський(Голобородько)" !!))
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07.08.2024 20:07 Ответить
Называется - пособие как на ровном месте сделать себе проблем и героически их преодолевать. Эта бумажная фуйня с Марса чтоль спустилась? Сами эту бумажную фуйню придумали, сами ее заставляли делать и теперь они как благую весть и великую победу преподносят, что типа ее оцифровали

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07.08.2024 20:15 Ответить
ЕксперДна думка ухилянта-рецидивіста стосовно "повсякденних задач для більшості командирів" надзвичайно важлива!

А ось пункт стосовно мільярдних розкрадань на створення цієї вундервафлі до переліку звинувачень проти громадянина Зеленського В.О. прокуратура мусила б включити.
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07.08.2024 20:16 Ответить
Яка діяльнісь,зате три роки довоєні одні шашлики та скумбрія хвилювала.
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07.08.2024 20:16 Ответить
Ти наш мамкін досягун досягнень
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07.08.2024 20:19 Ответить
Велике будівництво доріг перетворилося на велике будівництво кладовищ....
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07.08.2024 20:20 Ответить
Торгувати отарою стане ще легше.
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07.08.2024 20:20 Ответить
а де Мільярддерев+? Скумбріяпо8+?
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07.08.2024 20:29 Ответить
Балабол, від його небритої рожи вже нудить
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07.08.2024 20:39 Ответить
Реально як алкаш з бодуна...
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08.08.2024 07:53 Ответить
Народ сповна вже відчув "досягнення"цього безтолкового мудака. На черзі чергове "досягнення".
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07.08.2024 20:44 Ответить
Дія зламана,резерв + теж,ще армія...
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07.08.2024 20:54 Ответить
Деж ты *****, такой оперативный взялся ? Иэто на ТРЕТЬЕМ годе войны.
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07.08.2024 20:58 Ответить
Президент говорит хорошо. Но реальность такова - на военных гражданскому обществу срать.
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07.08.2024 21:13 Ответить
новий відосік
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07.08.2024 21:20 Ответить
Нажаль не дуже потужно, ось мільйон костюмів залізної людини було би саме то.
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07.08.2024 21:21 Ответить
Буде кнопочка "Припинити війну"?
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07.08.2024 21:31 Ответить
А захищеність цієї "арміі+" буде ще гірше ніж "дії".Розробники цієї хупци ті самі-аферіст фьодоров і Ко під невпинним керівництвом агента єрмака.
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08.08.2024 05:01 Ответить
Найвеличніше бла-бла-бла. І тут недоросль понесло, ібо...... куди ти доріжка мене привела?
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08.08.2024 07:16 Ответить
нова діджеталізація від членограїв 95 чого варті їхні попередні досягнення в цій сфері-недавно знайомого повезли у воєкомат з резервом плюс походу вийшов резерв мінус-і це так у всьому нажаль
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08.08.2024 08:09 Ответить
яке воно #обнуте
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08.08.2024 08:31 Ответить
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08.08.2024 08:33 Ответить
Ты гигаватт, обещанный, приготовил? Или как с дронами будет?
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08.08.2024 09:21 Ответить
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08.08.2024 10:17 Ответить
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08.08.2024 10:21 Ответить
Насколько я знаю говно-дия уже слита в даркнет, со всеми подтянутыми туда документами наивных типа "продвинутых" е-пользователей, которым "удобна" и "папариколу. Ну, ладно персоналка то такое. Но вот реестр военнослужащих в одном месте это просто подарок для кацапни.
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08.08.2024 12:09 Ответить
Тебе перед пацаками стыдно попасть в реестр военнослужащих?
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08.08.2024 12:28 Ответить
А до чого тут + в назві. Армія, то зрозуміло, бо це документообіг для неї. А плюс це що? Кудись зливати ще будуть?
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08.08.2024 12:27 Ответить
 
 