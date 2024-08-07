Готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский анонсировал запуск нового приложения - "Армия+", которое "однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении.
"Говорил сегодня с Главкомом Сырским относительно наших действий, наших шагов. Детали - позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по нашей ракетной программе - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее.
Было и несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего мы готовим запуск "Армии+" - нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии - для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", - сказал Зеленский.
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А ось пункт стосовно мільярдних розкрадань на створення цієї вундервафлі до переліку звинувачень проти громадянина Зеленського В.О. прокуратура мусила б включити.