Готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал запуск нового приложения - "Армия+", которое "однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с Главкомом Сырским относительно наших действий, наших шагов. Детали - позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по нашей ракетной программе - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее.

Было и несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего мы готовим запуск "Армии+" - нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии - для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", - сказал Зеленский.

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