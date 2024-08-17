Оккупанты из подразделения "Шторм Z" напились и открыли огонь по своим товарищам по службе. ВИДЕО
Российские захватчики из подразделения "Шторм Z" понапивались и открыли огонь по группе своих сослуживцев. Те не растерялись и их расстреляли.
В результате, - один оккупант "двести" уже лежит в черном пакете, другие - ранены, остальных просто избили и связали, передает Цензор.НЕТ.
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+31 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий17.08.2024 15:49
+30 Pavlo Z
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+24 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий17.08.2024 16:05
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На раїсі - бєз бухла і жізнь плоха..
Ніззя. Це хімічна зброя.
Біохімія як наука почалася з бродильного чану.
в історії не було більш падлючої "нації". - подивимось просто на геогр. карту. - і як їх піп Гуня сказав - цитата - "рєсєя на нікаво нє нападала нікагда"
падаль, гниль і тридвараси моральні
Через 5 років я би спитав - як слово "нацист" в.яжеться з тим що всі народні маси - зливали в одну - совкове животне?
чувак, "нацизм" ЦЕ *** ПРО НАЦІЮ!!! типу там "арійську", штучна і придумана хрінь, але ти срав.ніл богА і однорога, тобто якось дуже дивно це гавно називати "нацистами".
до речі, чому ***** верещить про "нацизм", так тому шо ми хочемо (не я) бути українцями, ОКРЕМИМ НАРОДОМ, тобто з комуністами це просто антагонізм, коммі всіх змішують і виходить таке як Царьов\Ківа\Рабінович.
я просто уточнюю, шоб ви не подумав шо я нац.-соціаліст часом.
- Напьйосся, будіш.
хз чи правда чи ні .. Інфа з телеграму .
Якщо це інше, то пардон. Буду шукати фоточки
.
короче всі помруть