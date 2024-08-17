Оккупанты из подразделения "Шторм Z" напились и открыли огонь по своим товарищам по службе. ВИДЕО

Российские захватчики из подразделения "Шторм Z" понапивались и открыли огонь по группе своих сослуживцев. Те не растерялись и их расстреляли.

В результате, - один оккупант "двести" уже лежит в черном пакете, другие - ранены, остальных просто избили и связали, передает Цензор.НЕТ.

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