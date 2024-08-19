На супермаркет в оккупированном Донецке упали обломки сбитой ракеты: Роспропаганда соврала об "ударе" и "огромном количестве жертв". ВИДЕО

Российская пропаганда врала о якобы большом количестве жертв из-за удара по супермаркету "Галактика" в оккупированном Донецке. Однако впоследствии оказалось, что погибших вообще не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"16 августа обломки сбитой ракеты упали на отжатый супермаркет "Амстор" в Донецке, который бандиты переименовали в "Галактику". Из-за этого начался пожар и супермаркет сгорел. Этот эпизод пропагандисты решили использовать для нагнетания истерии и оправдания массовых убийств гражданского населения Украины. Умный приятель Татьяны Монтян, провокатор и кликуша Андрей Лысенко, стал в приступе визжать что в супермаркете "сгорело заживо огромное количество женщин и детей", что он лично видел, как там все умирали и горели, и потребовал нанести по Украине ядерный удар, не брать пленных, оккупировать всю страну и провести "чистку" населения", - отметил он.

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Другие Z-блогеры также начали призывать к этническим чисткам и массовым убийствам гражданского населения в Украине.

"Правда, на следующий день выяснилось, что погибших в сгоревшем "Амсторе" (Галактике) нет. Сообщили, что разбирают завалы. Но потом тему быстро замяли и больше не вспоминали. Прошло 3 дня и до сих пор никаких сообщений о погибших так и не опубликовали. То есть никакого "огромного количества сгоревших заживо женщин и детей" там не было и близко. Поскольку никто специально по супермаркету не бил, и он вспыхнул от падения обломков, там никто не погиб. Люди успели его покинуть. Не так, как в Кременчуге, где действительно специально ударили в супермаркет ракетой", - отметил Казанский.

Ложь роспропаганда так и не опровергла.

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