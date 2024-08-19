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На супермаркет в оккупированном Донецке упали обломки сбитой ракеты: Роспропаганда соврала об "ударе" и "огромном количестве жертв". ВИДЕО

Российская пропаганда врала о якобы большом количестве жертв из-за удара по супермаркету "Галактика" в оккупированном Донецке. Однако впоследствии оказалось, что погибших вообще не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"16 августа обломки сбитой ракеты упали на отжатый супермаркет "Амстор" в Донецке, который бандиты переименовали в "Галактику". Из-за этого начался пожар и супермаркет сгорел. Этот эпизод пропагандисты решили использовать для нагнетания истерии и оправдания массовых убийств гражданского населения Украины. Умный приятель Татьяны Монтян, провокатор и кликуша Андрей Лысенко, стал в приступе визжать что в супермаркете "сгорело заживо огромное количество женщин и детей", что он лично видел, как там все умирали и горели, и потребовал нанести по Украине ядерный удар, не брать пленных, оккупировать всю страну и провести "чистку" населения", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД

Другие Z-блогеры также начали призывать к этническим чисткам и массовым убийствам гражданского населения в Украине.

"Правда, на следующий день выяснилось, что погибших в сгоревшем "Амсторе" (Галактике) нет. Сообщили, что разбирают завалы. Но потом тему быстро замяли и больше не вспоминали. Прошло 3 дня и до сих пор никаких сообщений о погибших так и не опубликовали. То есть никакого "огромного количества сгоревших заживо женщин и детей" там не было и близко. Поскольку никто специально по супермаркету не бил, и он вспыхнул от падения обломков, там никто не погиб. Люди успели его покинуть. Не так, как в Кременчуге, где действительно специально ударили в супермаркет ракетой", - отметил Казанский.

Ложь роспропаганда так и не опровергла.

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Автор: 

Донецьк (6322) обстрел (27151) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+17
чувак в чистой одежде с сигаретой в руках .... "спасал" и заодно подкурил
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19.08.2024 12:18
+9
гебельсТВ
А чому ця падла як із пральні ?
навіть нормальний фейк кацапня не може зробити
Сам курить, не вистачає склянки з горілкою
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19.08.2024 12:36
+8
"Дєті, жєнщіни сгарєлі заживо! І тіпєрь ані крічат, а ми нічєм німожєм ім памочь!",-

Ну чому ж не можеш?
Розкажи, що за муйня у тебе в папіросці. Забориста ж шняга! Коли тобі вже трупи кричати почали
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19.08.2024 12:39
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"Кацапу збрехать - що дурному з гори збігти!"
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19.08.2024 12:17 Ответить
чувак в чистой одежде с сигаретой в руках .... "спасал" и заодно подкурил
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19.08.2024 12:18 Ответить
та то вони шахеди там збирали і понапивались, а далі як завжди - бабахнуло
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19.08.2024 12:23 Ответить
Это бывший "Амстор" стоит на площади. Забора нет, все просматривается. Из окон девятиэтажек все как на ладони. Плохое место. Если нужен совет, вниз от этого Амстра, к Александровка, расстояние метров 90 закрытое АТП. Вот там лучше открыть цех.
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19.08.2024 19:42 Ответить
все вірно в цивілізованій державі нелюдам не місце ! тож тобі худоба жити з кацапами .
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19.08.2024 12:26 Ответить
гебельсТВ
А чому ця падла як із пральні ?
навіть нормальний фейк кацапня не може зробити
Сам курить, не вистачає склянки з горілкою
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19.08.2024 12:36 Ответить
Как то спокойно вокруг етого супермаркета как для массовой гибели людей. Ну етого и стоило ожидать. ***** когда чуствует что все просрал будет выпускать пропагандонов и устраивать клоунаду.
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19.08.2024 12:37 Ответить
"Дєті, жєнщіни сгарєлі заживо! І тіпєрь ані крічат, а ми нічєм німожєм ім памочь!",-

Ну чому ж не можеш?
Розкажи, що за муйня у тебе в папіросці. Забориста ж шняга! Коли тобі вже трупи кричати почали
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19.08.2024 12:39 Ответить
Мальчик якийсь несправжній... Де трусіки?
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19.08.2024 12:52 Ответить
Докладно розбір ситуації з постановочним шоу пропагандона лисенка можна бачити у https://x.com/prof_preobr/status/1824709962234310807 проф. Преображенського .

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19.08.2024 12:52 Ответить
Чому цапня забороняє розслідувати міжнародним організаціям місця теракту?
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19.08.2024 12:56 Ответить
Спасал детей не вынимая з зубов сигарету
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19.08.2024 14:04 Ответить
Сподіваюсь незабаром цій потворі у макітру влетить шмат заліза. Зажилося вже на цьому світі, падло.
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19.08.2024 15:20 Ответить
 
 