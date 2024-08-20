Пропагандист Полынков требует не менять попавших в плен в Курской области срочников РФ. ВИДЕО

Российский пропагандист Михаил Полынков призвал Россию не обменивать солдат, попавших в плен ВСУ в Курской области.

Он считает, что российские солдаты не заслуживают вернуться в Россию, поскольку сдались без боя, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вчера видел. Наш укрепрайон, построенный добротно, шикарный, война в стиле лакшери, без вообще вида, что он оборонялся. Они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует этих военнопленных, чтобы забрать своих последних "азовцев", которые находятся у нас в плену. Да, не всех на Медведчука обменяли, еще есть. Скажу неприятную вещь для многих, тем более для родителей тех парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя", - сказал Полинков.

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