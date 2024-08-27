Обезврежен наркосиндикат, ежемесячно производивший до 100 кг тяжелых психотропов: Задержано 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали международную преступную организацию, которая изготавливала и продавала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации в Одессе на других регионах Украины одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, в частности двух его организаторов. По материалам дела, ежемесячно злоумышленники изготавливали от 60 до 100 кг "товара" на сумму более 20 млн грн по ценам черного рынка. Вместе с тем в рамках уголовного производства задокументирована контрабанда 120 кг психотропных веществ.

Также смотрите: Более тонны героина уничтожили на Львовщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В СБУ сообщили, что среди изъятого у фигурантов - крупные партии амфетамина, мефедрона и особо опасного психотропа PVP.

Также во время комплексных мероприятий установлена локация нарколаборатории группировки, которую фигуранты обустроили на одном из дачных кооперативов Одессы. Все компоненты для изготовления запрещенных веществ они получали контрабандой от своих сообщников из страны Восточной Азии, а также закупали через специализированные интернет-форумы.

Смотрите: Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн. ВИДЕО





Готовую "продукцию" наркодельцы сбывали по крупнейшим городам Украины, используя так называемые "закладки". Также для оптовой наркоторговли участники группировки создали собственную сеть телеграм-каналов, где рекламировали свой "товар". Кроме этого фигуранты активно искали потенциальных покупателей в даркнете. Для отправки наркотиков использовали почтовые сервисы, а "заказы" прятали в контейнерах среди продуктов питания.

По данным следствия, одной из организаторов группировки оказалась рецидивистка, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Смотрите: Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков: Задержаны 14 участников и изъято "товара" на более 11,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Во время 44 обысков у задержанных обнаружено:

280 литров прекурсоров для производства наркотиков и психотропов;

почти 17 кг запрещенных веществ;

технологическое оборудование нарколаборатории.





Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств); ч. 4 ст. 28 и чч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной организацией).

Также смотрите: На Закарпатье председатель профсоюзной организации торговал наркотиками, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Как добавили в СБУ, злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников группировки.