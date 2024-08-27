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Обезврежен наркосиндикат, ежемесячно производивший до 100 кг тяжелых психотропов: Задержано 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали международную преступную организацию, которая изготавливала и продавала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации в Одессе на других регионах Украины одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, в частности двух его организаторов. По материалам дела, ежемесячно злоумышленники изготавливали от 60 до 100 кг "товара" на сумму более 20 млн грн по ценам черного рынка. Вместе с тем в рамках уголовного производства задокументирована контрабанда 120 кг психотропных веществ.

Также смотрите: Более тонны героина уничтожили на Львовщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Знешкоджено наркосиндикат

В СБУ сообщили, что среди изъятого у фигурантов - крупные партии амфетамина, мефедрона и особо опасного психотропа PVP.

Также во время комплексных мероприятий установлена локация нарколаборатории группировки, которую фигуранты обустроили на одном из дачных кооперативов Одессы. Все компоненты для изготовления запрещенных веществ они получали контрабандой от своих сообщников из страны Восточной Азии, а также закупали через специализированные интернет-форумы.

Смотрите: Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн. ВИДЕО

Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Готовую "продукцию" наркодельцы сбывали по крупнейшим городам Украины, используя так называемые "закладки". Также для оптовой наркоторговли участники группировки создали собственную сеть телеграм-каналов, где рекламировали свой "товар". Кроме этого фигуранты активно искали потенциальных покупателей в даркнете. Для отправки наркотиков использовали почтовые сервисы, а "заказы" прятали в контейнерах среди продуктов питания.

По данным следствия, одной из организаторов группировки оказалась рецидивистка, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Смотрите: Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков: Задержаны 14 участников и изъято "товара" на более 11,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Во время 44 обысков у задержанных обнаружено:

  • 280 литров прекурсоров для производства наркотиков и психотропов;
  • почти 17 кг запрещенных веществ;
  • технологическое оборудование нарколаборатории.

Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств); ч. 4 ст. 28 и чч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной организацией).

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Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Как добавили в СБУ, злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Знешкоджено наркосиндикат

Автор: 

наркотики (2144) Нацполиция (16459) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+16
Нарешті!
Тепер зрозуміло, чого сьогодні настільки "зелено"
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27.08.2024 16:47
+16
Завтра в Буби буде ломка і він зробить вигляд шо не пам`ятає нічого про героїчні звитяги Татарова
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27.08.2024 16:49
+7
ваЗЕлін і "адекватні речі"? Ви жартуєте?
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27.08.2024 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті!
Тепер зрозуміло, чого сьогодні настільки "зелено"
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27.08.2024 16:47 Ответить
це дрібниці з транзитом наркоти з Афганістану через російське фсб за посередництва російських дипломатів по всьому світі - всі пам'ятають Аргентинський кокс лавруши
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27.08.2024 17:03 Ответить
Завтра в Буби буде ломка і він зробить вигляд шо не пам`ятає нічого про героїчні звитяги Татарова
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27.08.2024 16:49 Ответить
Вже була, щось тириндів про паляницю, як у Львові буцімто тону героїну спалив, навіть курськ пропустив.
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27.08.2024 17:40 Ответить
Дозу наркуману не принесли!
Отож його так зранку й штирить!!!
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27.08.2024 16:51 Ответить
Оо, там стільки ''порошку''. Блін, ще довго доведеться терпіти ''перли'' від хрінпіду.
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27.08.2024 16:53 Ответить
з "багато" можливі варіанти. Може, і не довго.
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27.08.2024 16:55 Ответить
менти здають тих,кого роками кришували,бо без разючих результатів прийдеться йти воювати,а тепер підуть виробники,логісти та ділери одного з регіональних наркотрафіків,після оголошення вироку вони підуть у військо
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27.08.2024 16:54 Ответить
Невже ОПешечку накрили?
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27.08.2024 16:55 Ответить
І тепер зеленський говоритиме адекватні речі, а не нестиме маючню як, наприклад, про татарова?
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27.08.2024 16:56 Ответить
ваЗЕлін і "адекватні речі"? Ви жартуєте?
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27.08.2024 17:03 Ответить
Вже просто й запитати не можна?
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27.08.2024 17:09 Ответить
Треба просто цих гнид заставити з'їсти ті таблеточки та потримати до ранку під наглядом, щоб Не повиригувпли.
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27.08.2024 16:58 Ответить
А ще, те саме зробити зі всіма мусорами, які кришують таких, і збирають з них дань!!!!
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27.08.2024 21:37 Ответить
А ми то всі думали - чого так Зєлю сьогодні штирить...
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27.08.2024 17:06 Ответить
Вовка,тримайся,без паніки! дєрьмак просто міняє постачальника!
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27.08.2024 17:09 Ответить
Важких психотропів, чи потужних? 🤔 Можливо я навіть знаю ту десятку потужних менеджерів учасниеів
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27.08.2024 17:10 Ответить
Передувала, що в темі про наркотиків всі комети будуть присвячені Зеленському
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27.08.2024 17:10 Ответить
то дурня, бо він на коксі, а пацани бодяжили фен та пігулки
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27.08.2024 17:16 Ответить
надіявся що ОП накрили.
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27.08.2024 17:30 Ответить
Гейзенберг, ти кращий !!!
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27.08.2024 18:01 Ответить
Мінус 100кг потужності
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27.08.2024 18:32 Ответить
Ото мусорня понапивається! Конкурентів бо прибрали з дороги...
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27.08.2024 19:34 Ответить
 
 