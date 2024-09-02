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Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области, горевшей 16 дней после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.

Соответствующее спутниковое фото опубликовала российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты сравнили спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как пожар потушили (2 сентября).

На снимке хорошо видно, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации издания, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.

Напомним, что в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ. Впоследствии удар Сил обороны подтвердили в Генштабе.

Читайте также: В России засекретили информацию о производстве нефтепродуктов

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5946) россия (95526) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+28
потрібно допрацювати...
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02.09.2024 22:22
+20
Мінімум 150 тисяч тон. До 50 залізничних составів. Добра робота!
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02.09.2024 22:33
+19
Дуже хочу побачити таке з мАцквою! Щоб тільки кіптява та, *****, руїни кремля і всього того клоповника.
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02.09.2024 22:23
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потрібно допрацювати...
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02.09.2024 22:22 Ответить
Дуже хочу побачити таке з мАцквою! Щоб тільки кіптява та, *****, руїни кремля і всього того клоповника.
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02.09.2024 22:23 Ответить
ВСУ уничтожили С-300. Работали HIMARS и "украинский Ланцет"newsider- новость свежая совсем
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02.09.2024 22:52 Ответить
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02.09.2024 22:24 Ответить
Довго горіла - могла собі позволити - велика
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02.09.2024 22:31 Ответить
Поки абсолютний рекорд серед нафтобаз.
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02.09.2024 22:47 Ответить
Мінімум 150 тисяч тон. До 50 залізничних составів. Добра робота!
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02.09.2024 22:33 Ответить
Тонн, а не тон.
То́нна (фр. tonne, від старофранцузького слова tunne - «бочка») - одиниця вимірювання маси. Тонна (метрична) дорівнює тисячі кілограмів (1 т = 1000 кг).

ТОН, у, ч. 1. фіз., муз. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою; музичний звук.
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02.09.2024 22:40 Ответить
В минулих змінах правопису, подвоєння в словах іноземного походження скасували. Тепер пишеться "тона", "піца"...
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03.09.2024 10:28 Ответить
Ні, не так. Див. Український правопис:
"§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні
1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумуляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, ват (хоч Ватт), грип, група, групето, гун (гуни), ідилічний, інтелектуальний, інтермецо, колектив, комісія, комуна, лібрето, піанісимо, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі, шофер та ін.

Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння приголосних: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра."
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03.09.2024 14:08 Ответить
Зазвичай в українській мові подвійний приголосний в словах іншомовного походження спрощується. Але слово "тонна" - це один з винятків. Подвоєння приголосного залишається в словах (всіх винятків не пам'ятаю). В Українському правописі є майже вичерпний перелік слів іншомовного походження, у яких подвійний приголосний не спрощується.

А щодо слова піца Ви цілком права.
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03.09.2024 14:13 Ответить
Приємно зустріти грамотну людину, дякую.
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03.09.2024 19:49 Ответить
Якщо резервуари РВС-5000 м3.
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02.09.2024 22:45 Ответить
500 × 30 = 15 000
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02.09.2024 23:57 Ответить
В тексті помилка. Резервуари стандартні є на 3000 та 5000 тонн.
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03.09.2024 00:01 Ответить
Щодо "постраждалих - збрехали! У них ще тиждень тому налічувалося лише загиблими 47 осіб пожежників І близько півсотні - "прапавшие без вести"!
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03.09.2024 07:17 Ответить
Загалом база не дієва,музейний експонат.
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02.09.2024 22:44 Ответить
там ще троха не догоріло.
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02.09.2024 22:49 Ответить
Це точно! Тепер кацапи будуть на неї мінімум кілька років дивиться і самі себе питать: "Нах* мы связались с этими сумасшедшими хахлами?" (написали недавно - вони ту базу будували П"ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ! А ми її спалили двома дронами !)
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03.09.2024 07:21 Ответить
Будували 15 років, а спалили за 16 днів ))
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03.09.2024 09:01 Ответить
Вот база "Атлас", эта вроде 5 дней горела
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02.09.2024 22:54 Ответить
давайте тепер по воронезькому комбінату https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 "Красноє знамя" . Це недалечко, всього 320 км від Сум. Ну і шоб два рази не вставать - по калузькому комбінату https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 "Рєчной" (від Шостки 350 км). Він теж ще не горів. Це теж близька до фронту паливна логістика Росрезерву.
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02.09.2024 23:13 Ответить
а коли побачимо
таку мапу усієї московіі!!??
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03.09.2024 02:10 Ответить
Маловато будет...
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03.09.2024 04:36 Ответить
 
 