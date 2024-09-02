Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области, горевшей 16 дней после атаки украинских дронов. ВИДЕО
В понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.
Соответствующее спутниковое фото опубликовала российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты сравнили спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как пожар потушили (2 сентября).
На снимке хорошо видно, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.
По информации издания, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.
Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.
Напомним, что в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ. Впоследствии удар Сил обороны подтвердили в Генштабе.
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То́нна (фр. tonne, від старофранцузького слова tunne - «бочка») - одиниця вимірювання маси. Тонна (метрична) дорівнює тисячі кілограмів (1 т = 1000 кг).
ТОН, у, ч. 1. фіз., муз. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою; музичний звук.
"§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні
1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумуляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, ват (хоч Ватт), грип, група, групето, гун (гуни), ідилічний, інтелектуальний, інтермецо, колектив, комісія, комуна, лібрето, піанісимо, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі, шофер та ін.
Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння приголосних: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра."
А щодо слова піца Ви цілком права.
таку мапу усієї московіі!!??