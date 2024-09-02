Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области, горевшей 16 дней после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.

Соответствующее спутниковое фото опубликовала российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты сравнили спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как пожар потушили (2 сентября).

На снимке хорошо видно, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации издания, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.

Напомним, что в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ. Впоследствии удар Сил обороны подтвердили в Генштабе.

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