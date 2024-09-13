Наземный дрон-камикадзе уничтожает около 20 оккупантов в тоннеле под железной дорогой на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе ликвидировали около двух десятков оккупантов, которые прятались в тоннеле под железной дорогой на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята успешная боевая работа оператора дрона и взрыв в тоннеле, опубликована в соцсетях.
"Украинский наземный дрон устроил большой сквозняк в тоннеле с российскими оккупантами. Как утверждают воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, в этой норе под железнодорожными путями на Покровском направлении находилось около двух десятков российских солдат", - отмечает в комментарии к видео.
Топ комментарии
+36 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий13.09.2024 14:07
+31 Ex perd
показать весь комментарий13.09.2024 14:15
+30 виктор Берёза #56165
показать весь комментарий13.09.2024 14:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
перед тим пекельним зашкваром кацапня волала до дрона:
- єййй куда куда лєзеш здесь нам мєста мало
а дрон
- ***** (тихше панове) зараз тут буде більше місця 🤣
Сморід напевно страшний стоїть...
Ніт, ну вирішили кацапи побавитися в Мюнхгаузенів. І тут шота пашло нє так...
каЦАПIВ iпуть
Вони пердять
Брезги в сторони летять
Ваня тут не пройде.